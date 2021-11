Epätavallinen tilanne Helsinki-Vantaalla – kentälle laskeutunut jäätyneitä koneita, turvatoimia myös lähteville lennoille

Osa Finnairin lennoista on viivästynyt yli tunnin.

Hyinen sää on maanantaina viivästyttänyt useita lentoja Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristössä. Finnairin viestintäjohtajan Päivyt Tallqvistin mukaan aseman jäänpoistopaikalla on jouduttu sulattamaan epätavallisen paljon Suomeen palaavia koneita, joiden moottorit ja siivet ovat jäätyneet yläilmoissa. Turvatoimenpiteitä on tullut kohdistaa myös kentältä lähteviin koneisiin.

– Viivästykset ovat kestäneet noin tunnin tai jopa yli. Nämä ovat tietysti ikäviä tilanteita asiakkaille, mutta valitettavasti tällaiset sääolosuhteet eivät aina ole suoraan nähtävissä ennusteista. Sulatustarve ja käytettävissämme olevat resurssit eivät täysin kohdanneet, Tallqvist sanoo Ilta-Sanomille.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen sanoo, että Helsinki-Vantaan yllä on maanantai-iltana leijaillut matala, jäätävää tihkusadetta valuttava pilvi. Tilanne on hänen mukaansa tyypillinen matalapaineen liikkuessa kylmässä talvi-ilmassa.

– Kun lentokone lentää pilven läpi, osittain nestemäiset pilvipisarat jäävät sen kylmään pintaan tehokkaasti kiinni. Ainakaan kauan lentokoneen ei kannata samalla korkeudella lentää. Tästä on annettu myös varoitus, Tuovinen sanoo.

Suihkumoottorikoneelle sääilmiö aiheuttaa Tuovisen mukaan harvoin vaaraa. Jäätymisriski käy huomattavaksi vasta koneen lennettyä esimerkiksi odottamissyistä 10–15 minuuttia pilven kanssa samalla korkeudella. Suurempaa valppautta sääilmiö edellyttää potkurikoneen lentäjiltä.

Finnairin Tallqvist ei halua tässä vaiheessa kommentoida, onko yhtiö aikeissa korvata viivästyneitä lentoja asiakkaille. Sulatustyöt ovat asemalla yhä käynnissä.