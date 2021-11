Tutkinnanjohtajan mukaan poliisille on muodostunut jonkinnäköinen käsitys Tuusulan epäillyn murhan mahdollisesta motiivista.

Poliisi on kertonut Ilta-Sanomille lisätietoa Tuusulassa perjantaina 12. marraskuuta tapahtuneesta henkirikoksesta, jossa 38-vuotiaan Petri Pirisen epäillään surmanneen työtoverinsa työpaikan alueella.

Poliisi vahvisti jo aiemmin, että murhasta epäilty oli uhrin työtoveri. Sekä uhri että epäilty Pirinen työskentelivät teknologiateollisuuden alan tehtaalla Tuusulassa. Uhri joutui yllätetyksi työpaikkansa pysäköintialueella, kun hän oli lähdössä töistä.

– He ovat olleet samassa työvuorossa ja toimineet työparina tapahtumapäivänä, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tero Tyynelä kertoo nyt.

Tyynelän mukaan poliisilla on tässä vaiheessa jonkinnäköinen käsitys mahdollisesta motiivista, mutta koska täyttä varmuutta ei vielä ole, hän ei avaa epäillyn motiivin tarkempia yksityiskohtia.

Sen poliisi on jo kertonut, että tapahtumia edelsi jonkinlainen ristiriitatilanne työpaikalla uhrin ja epäillyn välillä.

– Se tieto on, että tapahtumapäivänä on ollut näiden henkilöiden välillä ristiriitatilanne. Sillä on ollut varmaan osittain vaikutusta tähän tapahtumaan. Mutta se ei välttämättä ole ainut asia, mikä siihen on vaikuttanut. Motiivia edelleen selvitellään, että mitä siellä mahdollisesti on taustalla. Että onko ollut jotain aikaisemmin.

Uhrin kuolema tuli ilmi pian teon jälkeen, kun uhri löytyi ulkoa pysäköintipaikalta. Epäilty ehti välillä paeta paikalta. Tutkinnanjohtajan mukaan rikokselle ei ollut silminnäkijöitä, mutta epäillyn jäljille päästiin silti nopeasti.

– Tapahtumailtana tuli tieto, että tällainen ristiriitatilanne oli ollut. Sitä kautta lähdimme tarkastelemaan mahdollisia tekijöitä ja aika nopeasti päästiin tähän kyseiseen henkilöön.

Tyynelä sanoo, että poliisi tutkii tapausta epäiltynä murhana sekä tekotavan vuoksi että siksi, että poliisin epäilysten mukaan rikoksessa on ollut suunnitelmallisia piirteitä.

– On myös väkivaltaa käytetty aika paljon. Veitsi on ollut tekovälineenä, ja sitä on useampia kertoja käytetty.

Pirinen oli tapahtuneen jälkeen lähes viikon karussa poliisia, ennen kuin hänet otettiin kiinni toissa viikon torstaina Tuusulassa. Poliisi oli julkaissut hänen nimensä ja kuvansa, koska häntä ei vakavasta rikoksesta epäiltynä saatu muutoin tavoitettua.

Hänet vangittiin Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa viime viikon maanantaina todennäköisin syin epäiltynä murhasta.

Syytteen nostamisen määräpäivä asiassa on tammikuussa.

Itä-Uudellamaalla on tapahtunut marraskuussa useita henkirikoksia ja muita vakavia väkivaltarikoksia. Poliisi tutkii Tuusulan henkirikoksen ohella muun muassa kahta epäiltyä kaksoismurhaa, jotka ovat tapahtuneet viimeisten parin viikon sisällä Vantaalla ja Porvoossa.

Vantaan henkirikoksista epäillään 37-vuotiasta miestä ja Porvoon henkirikoksista 28-vuotiasta miestä. Molemmissa tapauksissa uhrit olivat epäiltyjen perheenjäseniä.

Itä-Uudenmaan poliisi julkaisi viime viikolla tiedotteen, jossa se muistutti yleisellä tasolla kansalaisia olemaan huolista ja ongelmista matalalla kynnyksellä yhteydessä auttaviin puhelimiin, joista voi saada apua oman tilanteen käsittelyyn.

– Ottamatta sen enempää kantaa viimeaikaisiin vakaviin rikostapauksiin, haluamme poliisista painottaa, että omista ongelmista kannattaa aina puhua jollekulle. Olipa taustalla sitten yksinäisyys, raha- tai perhehuolet, ero, päihteet tai vaikkapa läheisiin liittyvät ongelmat, aina kannattaa puhua. Avun tavoitteena on, ettei tilanne menisi enää huonompaan suuntaan, Itä-Uudenmaan poliisin apulaispoliisipäällikkö Seppo Kujala muistutti tiedotteessa.