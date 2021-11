Alkuviikosta tiukentuneet koronamääräykset pakottavat ravintoloitsijat hakemaan uusia ratkaisuja.

Ravintoloiden toimintaa rajoittavat uudet koronamääräykset astuivat voimaan maanantaina. Ne koskevat valtaosaa Suomen maakunnista. Vain maan keski- ja itäosat sekä Lappi ovat uusien rajoitusten ulkopuolella.

Anniskeluravintolat on jatkossa suljettava kello 18:aan mennessä ja anniskelu lopetettava tuntia aikaisemmin eli kello 17.

Koronapassilla viranomaisrajoituksiin saa lievennyksiä. Jos ravintola edellyttää asiakkailtaan koronapassia, sen ei tarvitse noudattaa alueelle asetettuja tavallista tiukempia rajoituksia aukiolo- ja anniskeluajoille.

Helsingin Itäkeskuksessa Idänpiste-ravintolaa pitävä Ari Lahikainen ehti pähkäillä jo hetken, miten sovittaa toiminta uusiin rajoituksiin. Hän päätti suosia selkeää linjaa, vaikka se kassaa rokottaakin.

– Me avaamme ravintolan kello 17 ja heti ensimmäisestä asiakkaasta lukien kaikilta kysytään koronapassi, Lahikainen lupaa.

Lue lisää: Kalliolaispubin pitäjä hiiltyi koronapassin vastustajiin – myöntää nyt ”ansiomitalin” valittajille

Toinen vaihtoehto olisi ollut avata ravintola aikaisemmin, esimerkiksi kello 15. Tuolloin sisään olisivat päässeet myös ne asiakkaat, joilla ei syystä tai toisesta ole esittää ovella koronapassia.

Viime viikot ravintolan kassanvaihto on ollut noin 40 prosenttia koronaa edeltäneestä tasosta, Lahikainen kertoo.

Heille olisi voinut tarjoilla pari tuntia, mutta sitten passittomat olisi pitänyt poistaa ravintolasta. Siitä käytännöstä Lahikaisella on huonoja kokemuksia aikaisemmin voimassa olleen ravintolarajoituksen osalta.

– Ei se ole mukavaa mennä pari tuntia sisällä istuneelle, muutaman tuopin ottaneelle sanomaan, että lähde menemään. Kyttäysmentaliteettia, ihan kuin Stasi DDR:ssä, Lahikainen sanoo.

Lue lisää: Koronapassin vastustajat törkyilleet Vääksyssä – kyläkauppa joutui armottoman maalituksen kohteeksi: ”Yöunet vei”

Lahikainen aikoo laittaa ravintolan ovelle selvän viestin, että sisälle ei pääse kuin koronapassin kanssa kello 17:stä eteenpäin.

Näin toimittaessa rahat jäävät saamatta niiltä varhemmin liikkeellä olevilta asiakkailta, joille maistuisi, mutta koronapassi puuttuu.

– Ja heitä on kyllä tällä suunnalla aika paljon.

Lahikainen uskoo, että selkeästi ilmoitettu kuvio on kuitenkin se pienemmän riesan tie.

– Ei tässä voiton tekemistä voi kuvitellakaan, kunhan saisi toiminnan pidettyä siinä mitassa, että pystyy juoksevat kulut maksamaan.

” Ei se ole mukavaa mennä pari tuntia sisällä istuneelle, muutaman tuopin ottaneelle sanomaan, että lähde menemään.

Viime viikot kassanvaihto on ollut noin 40 prosenttia koronaa edeltäneestä tasosta. Sillä on pärjännyt juuri ja juuri, sillä tilat ovat omat.

– Jos olisin vuokralla, niin olisin jo lopettanut.

Ravintola ehti olla pahimpana aikana neljä kuukautta kiinni.

Lahikaisen tavoite on sinnitellä korona-ajasta yli. Hän on pääomittanut tappiollisesti toimivaa ravintolaansa omasta lompakosta otetulla noin 60 000 eurolla.

– Se on mennyt tämän omaisuuden ylläpitämiseen, Lahikainen sanoo.

Lahikaisen mukaan se kannattaa. Jos ravintolan antaisi kaatua, niin liikehuoneistolle olisi vaikea löytää koronan jälkeen ostajaa ja sen arvo tippuisi.

Idänpisteen ravintoloitsija on harkinnut lopettamistakin.

Lopettaminenkin on käynyt mielessä, mutta tähän saakka ajatus on painettu piiloon. Eläkkeelle pääsisi jo, mutta se on pelottanut.

– Pelkän eläkkeen varaan jääminen on tuntunut pelottavalta. Mutta kun olen pakosta joutunut olemaan pois töistä ja mökillä, niin huomasin, että viihdyn siellä hyvin. Raha ei tee onnelliseksi vaan se, että tuntee itsensä tarpeelliseksi, Lahikainen pohtii.

Ravintola on myös kutsumus, ja toistaiseksi Lahikainen jatkaa.

– Joskus tuntuu, että meitä ravintolanpitäjiä ahdistellaan. On kovat rajoitukset, mutta samaan aikaan esimerkiksi Itäkeskuksen kahviloissa sata ihmistä istuu sohvilla ihan kiinni toisissaan. Kai se korona tarttuu niissäkin, Lahikainen sanoo.