”Uskoisin, ettei tämä ole mitenkään erityisen poikkeava verrattuna aikaisempiin huolestuttaviin variantteihin.”

Tiedot koronaviruksen uuden muunnoksen vaarallisuudesta ovat vielä alkutekijöissään.

Tarkkaa tietoa ei ole siitä, miten ärhäkästi omikroniksi nimetty muunnos tarttuu, miten vakavia oireita muunnos aiheuttaa ja miten rokotukset suojaavat taudilta.

Turun yliopiston virusopin professori Ilkka Julkunen sanoo, että lähiviikkojen aikana saadaan alustavia tuloksia rokotettujen potilaiden seerumien analyysistä ja rokotteen aikaansaamasta immuunisuojasta.

Viruksen leviämisen selvittäminen vie Julkusen mukaan aikaa. Tarvitaan huolellisia analyyseja tartuntaketjuista.

Näyttöä ei Julkusen mukaan ole siitä, että uusi muunnos aiheuttaisi aiempia variantteja vakavampaa tautia.

– Pikemminkin näyttää siltä, että se on samanlainen kuin aikaisemmat muunnokset.

Julkusen mielestä jokaisesta koronavariantista ei tarvitse hermoilla.

– Tässä syntyy valtava häly. Uskoisin, ettei tämä ole mitenkään erityisen poikkeava verrattuna aikaisempiin huolestuttaviin variantteihin.

Omikron on luokiteltu samalla lailla huolestuttavaksi muunnokseksi kuin aiemmat alfa, beeta, gamma ja delta.

Huolestuttavaksi muunnos luokitellaan silloin, jos se tarttuu herkemmin kuin aiemmat kannat, aiheuttaa vakavampaa tautia eivätkä rokotukset kunnolla suojaa taudilta.

Tutkijat ovat pitäneet huolestuttavana sitä, että omikronissa on suuri määrä muutoksia.

Professori Julkunen laskee, että omikronissa on yli 30 muutosta, kun taas ärhäkässä delta-variantissa on 11 muutosta.

– Kaikki muutokset eivät vaikuta taudin leviämiskykyyn eivätkä immuunisuojaan. Se selviää vasta lähiviikkojen aikana.

Virus on kiertänyt monissa Afrikan maissa, Ilkka Julkunen arvioi omikronista.

Koronamuunnokset eivät koskaan ole kenenkään syy, professori Ilkka Julkunen muistuttaa. Virukset kiertävät väestöstä, muutoksia syntyy eivätkä ne ole politiikalla estettävissä.

Mitä enemmän on tautitapauksia ja virus kiertää väestössä, sitä todennäköisemmin syntyy uusia variantteja. Muunnokset voivat syntyä Julkusen mukaan missäpäin maailmaa tahansa.

– Siinä mielessä, jos Etelä-Afrikka raportoi asiasta niin kuin kansainväliset säännökset edellyttävät, on vähän epäoikeudenmukaista, että Etelä-Afrikkaa rangaistaan heti siitä ja pannaan rajat kiinni.

Lue lisää: YK ja WHO moittivat omikronin vuoksi asetettuja matkustustusrajoituksia

Julkusen mukaan on sattumaa, että virus tulee Etelä-Afrikasta.

– Kuulin juuri, että Nigeriasta tulleelta matkustajalta on löytynyt virusta. Virusta on eri puolilla Etelä- ja Keski-Afrikkaa.

Kukaan ei tiedä, mistä alkuperäinen virusmuunnos on lähtöisin.

– Nigeria on kaukana Etelä-Afrikasta. En voi oikein kuvitella, että maiden välillä on valtava matkustajaliikenne. Virus on kiertänyt monissa Afrikan maassa.

Varianttipäivitetty tehosterokote tullaan antamaan olemassa olevien päälle. Sen takia kannattaa huolehtia ensimmäisestä rokotesuojasta, Mika Rämet neuvoo.

Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja, lastentautiopin ja kokeellisen immunologian professori Mika Rämet sanoo, että parin viikon aikana saadaan tietää, miten hyvin koronarokotteiden antamat vasta-aineet suojaavat uutta virusmuunnosta vastaan.

Vasta-aineiden muodostumisessa ajatuksena on, ettei virus pääse solujen sisään.

– Pistoksena annetut rokotteet ovat tyypillisesti kohtalaisen huonosti toimivia hengitystieinfektioita vastaan. Kun rokotus annetaan pistoksena, elimistö oppii reagoimaan sellaiseen tilanteeseen, että virus on päässyt tunkeutumaan limakalvojen läpi sisälle elimistöömme.

Limakalvoille tarvittaisiin hänen mukaansa erilainen suoja.

– Siksi koronarokotteilla oli hämmästyttävän hyvä teho, kun niillä saatiin 95 prosentin suojateho myös lieväoireista tautia vastaan sen lisäksi, että teho oli hyvä vakavaa tautimuotoa kohtaan.

Koronassa on tähän mennessä koettu alfa-, beeta-, gamma ja delta-variantit.

Beeta ja gamma, eli aiemmin Etelä-Afrikan ja Brasilian variantteina tunnetut, ovat väistyneet. Suomen yleisin virus on nykyisin ärhäkästi tarttuva delta, joka aiemmin tunnettiin Intian varianttina.

Rämetin mukaan deltassa koronarokote suojaa hyvin vaikealta taudilta.

– Oletus on, että rokotteiden suojateho olisi hyvä tämän uuden variantin aiheuttamaa vakavaa tautimuotoa kohtaan, kuten se on kaikkia muitakin variantteja kohtaan.

Suomessa on vielä 1,4 miljoonaa rokottamatonta.

– Deltavariantti on niin tarttuva, että se kyllä kiertää väestöä. Jos tulee vielä tarttuvampi, se vain entistä enemmän helpottaa viruksen kulkua väestöstä.

Jos osoittautuu, että omikronissa tauti on yhtä vaarallinen tai vaarallisempi kuin deltassa ja että rokote ei toimi kunnolla, rokotevalmistajat päivittävät koronarokotteitaan.

Lue lisää: Tällainen oli rokottamattoman koronapotilaan hämmentynyt reaktio, kun hän pääsi pois teho-osastolta – sairaanhoitaja kertoo tuoreen esimerkin

Rokotusyritykset ovat arvioineet, että kestää kolme kuukautta saada markkinoille täsmärokote, joka tepsii uuteen varianttiin, mikäli jo valmiiksi markkinoilla olevat rokotteet eivät tehoaisi.

– Ajatus on, että varianttipäivitetty tehosterokote annetaan olemassa olevien rokotteiden päälle. Senkin takia kannattaa huolehtia ensimmäisestä rokotesuojasta, Rämet muistuttaa.

Ensimmäiset rokoteannokset ovat Rämetin mielestä tärkeitä. Deltavariantti muutti tilannetta niin, että toisen annoksen merkitys korostui entisestään.

– Ne, joilla on mahdollisuus ottaa kolmas annos, omikronia ja joulun yhteisiä aikoja odotellessa, ehdottomasti pitää mennä hakemaan kolmas annos. Se on parasta varautumista myös muunnosta vastaan.

Rokotevalmistajat arvioivat, että niillä kestää kolme kuukautta saada markkinoille uuteen muunnokseen tepsivä rokote.

THL tiedotti maanantaina, että Suomessa tutkitaan tällä hetkellä kahta koronatapausta, joita epäillään uudeksi omikronvirusmuunnoksiksi.

THL:n mukaan molemmissa tapauksissa tartunnan saaneella on kontakti ulkomaille ja paikalliset viranomaiset ovat määränneet sairastuneet eristykseen ja kartoittaneet heidän kontaktinsa. Näytteet epäillystä omikronmuunnoksesta sekvensoidaan muunnoksen varmistamiseksi, ja tulosten saaminen kestää muutamia päiviä.

Maanantaina myös Ruotsi tiedotti ensimmäisistä omikrontapauksistaan.