Muiden lentoyhtiöiden työntekijät ovat joutuneet olemaan karanteenissa jopa kolme viikkoa.

FINNAIRIN lentäjällä on todettu koronatartunta Hongkongissa, ja loput koneen henkilökunnasta on asetettu Kiinan erityishallintoalueella karanteeniin. Lentäjä on lähetetty tartunnan vuoksi sairaalaan.

Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist kertoo, että ilman karanteenia miehistö olisi palannut Suomeen 29. marraskuuta. Yhteistyötä tehdään paikallisten viranomaisten ja Suomen konsulaatin kanssa asian selvittämiseksi. Finnair ei muuten asiaa toistaiseksi kommentoi.

Kauppalehden mukaan koronakaranteeniin joutuminen saattaa pahimmillaan tarkoittaa sitä, että lentohenkilökunta ei pääse palaamaan Hongkongista Suomeen ennen monen viikon karanteenin päättymistä.

Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistyksen (SLSY) puheenjohtajan Marianne Artevan mukaan kyseinen lento operoidaan paikallisella matkustamohenkilökunnalla.

– Suomalaisia jumissa Hongkongissa ovat ainoastaan lentäjät.

Hongkongin karanteenioloista on levinnyt sosiaalisessa mediassa varsin karuja kuvia. Penny’s Bayssa sijaitseva karanteenikeskus on suurehko parakkikylä, joka muodostuu pienistä yhden huoneen ja vessan sisältävistä "kopeista”. Keskukseen voidaan majoittaa jopa 3 500 ihmistä.

Penny’s Bayn karanteenikeskuksessa on tällä hetkellä jumissa useiden lentoyhtiöiden työntekijöitä.

Pienessä karanteenihuoneessa voi joutua viettämään jopa kolme viikkoa.

Finnair ei ole ainoa lentoyhtiö, jonka henkilökuntaa on tällä hetkellä jumissa Hongkongissa. Ainakin British Airways sekä Cathay Pacific ovat kertoneet miehistönsä jäsenten joutuneen karanteeniin. BBC kertoi aiemmin, että British Airways on keskeyttänyt toistaiseksi lentonsa Hongkongiin johtuen tiukentuneista karanteenimääräyksistä.

Hollantilainen, mutta Hongkongissa asuva lentäjä on jakanut 240 000 seuraajan Instagram-tilillään tietoa Finnairin ja muiden lentoyhtiöiden miehistöjen karanteenista. Hän kertoo myös organisoivansa heille avustuspaketteja, jotka sisältävät ruokaa ja tykötarpeita. Lentäjä kehottaa eristettyjen miehistöjen jäseniä ottamaan yhteyttä, mikäli he tarvitsevat apua juoksevissa asioissa.

South China Morning Postin mukaan ainakin Cathay Pacificin miehistön kohdalla karanteeni kestää 21 päivää. Finnairilta ei toistaiseksi vahvistettu sen miehistöä koskevan karanteenin kestoa.

Hongkongin hallinto ei pääsääntöisesti anna karanteeniin joutuneiden poistua lähtömaahansa kesken karanteenin edes tyhjällä lennolla. Hongkongista on löydetty koronaviruksen Afrikan eteläosassa nopeasti levinneen omikronmuunnoksen aiheuttamia tartuntoja kaksi.