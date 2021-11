Rokottamaton mies kertoo ”häpeästään” Ylelle – joutui teho-osastolle koronan takia

Lähes poikkeuksetta jokainen teho-osastolta selvinnyt rokottamaton on muuttanut mieltään rokotuksen tarpeellisuudesta, arvioi sairaanhoitaja.

Yle haastatteli perustervettä ja urheilullista 57-vuotiasta miestä, jonka korona vei tehohoitoon. Rokottamattoman mies luuli tautia aluksi syysflunssaksi, mutta lopulta hän ei pystynyt edes syömään.

Pitkän tehohoito- ja sairaalajakson jälkeen mies on paremmassa kunnossa, mutta hyvä fyysinen kunto on tiessään ja lisähappea annetaan yhä. Mies kertoo Ylelle, että pahinta taudissa on ollut tukehtumisen tunne. Rokotteen ottamatta jättäminen hävettää jälkeenpäin.

– Kukaan ei tartuta toista tahallaan. En ole koskaan ollut mallioppilas, mutta se hävettää ja harmittaa, etten mennyt rokotukseen, mies kertoo Ylelle.

Turun yliopistollinen keskussairaala (Tyks) kertoi aiemmin tällä viikolla, että sairaanhoitopiirissä koronan vuoksi tehohoitoa tarvinneista potilaista 89 prosenttia on ollut rokottamattomia nyt syyskuusta tähän päivään asti. Potilaiden keski-ikä on ollut 52 vuotta ja kuolleisuus peräti 11 prosenttia.

Tehohoito-osastolla potilaiden riski menehtyä on aina suurempi kuin muualla. Koronapotilaiden tilanne poikkeaa olennaisesti muista potilaista.

Käytännössä kaikki teho-osastolle joutuneet koronapotilaat tarvitsevat hengityksen tukea. Noin 70 prosentille joudutaan asentamaan intubaatioputki äänihuulien välistä henkitorveen. Potilaan keskimääräinen teho-osastolla viettämä aika on 11 vuorokautta.

Tyksin teho-osastolla työskentelevä sairaanhoitaja Sara Laine kertoi IS:lle, että lähes poikkeuksetta jokainen teho-osastolta selvinnyt rokottamaton on muuttanut mieltään rokotuksen tarpeellisuudesta.

– Tuorein esimerkki on eiliseltä. Potilas totesi monta kertaa, että olinpa hölmö. Hän ei ollut ymmärtänyt, mistä tässä on oikeasti kyse. Monelle on tullut se ajatus, että antakaa rokote ja mielellään heti, Laine sanoo.

IS kysyi ihmisiltä, jotka eivät ole ottaneet koronarokotetta, syitä heidän päätökselleen. Heiltä kysyttiin myös, mikä heidät saisi ottamaan rokotuksen. Kyselyyn tuli päivän aikana noin 200 vastausta.

Syitä rokottamattomuudelle oli muun muassa huoli haittavaikutuksista ja se, ettei koe tarvetta rokotukselle sekä se, että myös rokotettu voi kantaa virusta.

Moni oli ehdoton kannassaan, mutta vastausten mukaan osan päistä saisi kääntymään esimerkiksi läheisen sairastuminen tai riskiryhmään kuuluminen.