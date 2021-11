Olitko jossain näistä paikoista Helsingissä? Olet voinut altistua koronalle

Helsingin kaupunki ylläpitää listaa julkisista paikoista, joissa on voinut altistua koronalle.

Helsingissä koronavirukselle altistumisia tapahtuu runsaasti julkisilla paikoilla, Helsingin kaupunki kertoo. Kaupunki on julkaissut kesästä lähtien listaa paikoista, joissa on voinut altistua koronavirukselle. Altistumisriski varsinkin anniskeluravintoloissa on kasvanut.

Tuoreimman listauksen mukaan altistua on voinut esimerkiksi Helsingin Olympiastadionilla tiistaina 16. marraskuuta. Tuolloin stadionilla pelattiin Suomi–Ranska-maaottelu. Jalkapallo-ottelua oli katsomassa yli 30 000 ihmistä.

Lisäksi listalla on useita ravintoloita. Listalla ovat vain Helsingin kaupungin epidemiologisen toiminnan tietoon tulleet mahdolliset altistumispaikat.

Helsingin ylläpitämällä on paikkoja, joissa on voinut altistua kymmenen edellisen päivän aikana.

Lista on päivitetty 26. marraskuuta.