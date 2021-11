STM:n ohjauskirje: Kaikki karanteeniin, jotka ovat oleskelleet maissa, joissa on todettu omikronia

STM katsoo, että uusi koronavirusmuunnos B.1.1.529 muodostaa merkittävän uhan.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on antanut alueille suosituksen toimenpiteistä matkustajille, jotka ovat oleskelleet maissa, joissa on todettu koronaviruksen omikron-varianttia.

Ministeriön kannan mukaisesti on perusteltua välittömästi harkita, että kaikki matkustajat, jotka ovat viimeisen 14 vuorokauden aikana olleet maissa, joissa on havaittu kyseisen muunnoksen leviämistä, määrättäisiin pakolliseen terveystarkastukseen oireista ja rokotusstatuksesta riippumatta sekä asetettaisiin karanteeniin, kunnes on todettu, että henkilöllä ei ole tartuntaa.

Suositus on voimassa 27.11.2021 alkaen.

STM katsoo, että uusi koronavirusmuunnos B.1.1.529 muodostaa merkittävän uhan väestön terveyden ja hyvinvoinnin vaarantumiseen, rokotussuojan riittämättömyyteen sekä epidemiatilanteen olennaiseen heikkenemiseen.