Helsingin Sanomat uutisoi aiemmin tällä viikolla, että Nousiainen otettiin kiinni keskiviikkoiltana lentokoneesta välittömästi sen jälkeen, kun hän oli palannut Sveitsistä Suomeen.

Helsingin käräjäoikeus käsittelee parasta aikaa Nuorisosäätiön entisen hallituksen puheenjohtajan Perttu Nousiaisen vangitsemisasiaa.

Nousiainen on paikalla salissa. Istunto käydään yleisön läsnä olematta.

Nousiaista vaaditaan vangittavaksi epäiltynä neljästä törkeästä velallisen epärehellisyydestä, kahdesta törkeästä petoksesta, törkeästä väärennyksestä, törkeästä veropetoksesta sekä luottamusaseman väärinkäytöstä.

Epäillyt rikokset ajoittuvat eri ajankohdille vuosien 2013 ja 2019 välisellä ajalla.

Pakkokeinoistunto käydään Pasilan poliisitalolla Helsingissä.

Raskaista talousrikoksista syytetty Nuorisosäätiön hallituksen entinen puheenjohtaja Perttu Nousiainen oli kateissa maaliskuusta 2020 lähtien.

Helsingin Sanomat löysi Nousiaisen viime viikolla Verbierin hiihtokeskuksesta Sveitsin Alpeilla mentyään etsimään Nousiaista saamiensa vihjeiden perusteella. Tämän jälkeen Nousiainen päätti lopettaa piileskelemisen.

Helsingin Sanomien mukaan Nousiainen otettiin kiinni Helsinki-Vantaan lentokentällä välittömästi hänen saavuttuaan Finnairin reittikoneella Suomeen myöhään keskiviikkoiltana.

KRP:n tutkinnanjohtaja Antti Perälä vahvisti aiemmin STT:lle, että yksi henkilö on pidätetty, mutta hän ei kommentoinut tämän henkilöllisyyttä.

HS kertoi Nousiaisen etsinnöistä ja löytymisestä laajassa artikkelissa.

Nousiaista ja Nuorisosäätiön entistä toimitusjohtajaa Aki Haaroa vastaan nostettiin viime viikolla useita talousrikossyytteitä Nuorisosäätiön toimintaan liittyen vuosina 2014–2017. Heitä syytetään muun muassa törkeästä lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa, törkeästä kavalluksesta ja törkeästä väärennyksestä.

Lisäksi KRP:llä ja Helsingin poliisilla on edelleen esitutkinnassa rikosepäilyjä Nuorisosäätiön toimintaan liittyen. Helsingin poliisin tutkinnanjohtaja Markku Nisula kertoi aiemmin STT:lle, että niistä suurin osa on KRP:llä.

– Me kuulimme epäillyn jo aikoinaan niihin asioihin, joista nyt on syytteetkin nostettu. Meilläkin on kuitenkin vielä myöhemmin tullut esiin pari asiaa, joista häntä on tarkoitus kuulla, Nisula kommentoi.

Haaro ja Nousiainen ovat aiemmin kiistäneet STT:lle syyllistyneensä rikoksiin Nuorisosäätiön toiminnassa.