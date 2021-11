”Nautitaan nyt” – Näin vietettiin baari-iltaa ennen edessä olevia koronarajoituksia

Perjantai oli viimeinen täysin normaali baari-ilta ennen uusia koronakiristyksiä.

On mukava istua ravintolassa, kun tietää, että kaikki on tarkastettu, Jaana Jalovaara ja Kaija Silvennoinen sanovat.

Ravintoloissa kuuluu perjantai-iltana raikuva puheensorina. Ihmiset ottavat ilon irti viimeisestä mahdollisuudesta nauttia tavallisesta ravintolaillasta.

Sunnuntaina kello 00.00 tulevat voimaan uudet rajoitukset, joten lauantaina tilanne on jo hieman toinen.

Ravintoloiden täytyy monilla alueilla antaa valomerkki jo kello 17, ellei koronapassi ole käytössä.

– Nautitaan nyt, kun siihen on vielä mahdollisuus. Jos nämä rajoitukset lähtevät tästä taas kiristymään, loppuu lyhyeen tämä touhu, helsinkiläiset Jaana Jalovaara ja Kaija Silvennoinen tuumivat.

He ihmettelevät, miten paljon koronatilanne on muuttunut muutamassa päivässä. Työpaikoille tulivat nopeasti maski- ja etätyösuositukset.

– Meillä oli töissä tänään hiljaista. Kaikki olivat etänä. Olin yksinäni avokonttorin pohjoispäädyssä, Kaija Silvennoinen kertoo.

Moni työpaikka on perunut koronarajoitusten kiristyessä pikkujoulut, mutta heidän työpaikkansa ennätti pitää juhlat viikko sitten ennen uusia kiristyksiä.

– Onhan tämä varmasti raskasta kaikille. Välillä eletään vapaammin ja sitten yhtäkkiä tulee taas rajoituksia.

He ovat tulleet töiden jälkeen lasilliselle Helsingin Elielinaukiolla olevaan ravintolaan.

Ravintolan ovella näkyy lappu, jonka mukaan ravintolaan saa tulla vain koronapassilla.

Koronapassiin ovat siirtyneet kävelykierroksen perusteella monet muutkin keskustan baarit.

Tunnelma on kiristyksistä huolimatta rauhallinen. Missään ei näy mielenilmauksia koronarokotuksia vastaan eikä kuulu kuittailuja ovimiehille.

Jaana Jalovaara ja Kaija Silvennoinen ovat tyytyväisiä, että maahan saadaan vihdoin selvät pelisäännöt ja ravintolaan pääsevät sisälle vain ne, joilla on rokotustodistus.

– On mukava istua täällä, kun tietää, että kaikki on tsekattu. Ovella ei kukaan sujauttanut ohi, siinä oli järkkäri, joka kysyi, että passi ja paperit.

Suomessa on päästy koronassa melko vähällä ja ihmiset ovat voineet elää melko normaalia elämää, Pekka Heikkilä, Joni Heikkilä ja Jari Österberg muistuttavat.

Helsinkiläiset Pekka Heikkilä, Joni Heikkilä ja Jari Österberg ovat tulleet töiden jälkeen lasillisille Keskuskadulla olevaan ravintolaan.

– Olisi vähintään yhtä kivaa, vaikka oltaisiin toistemme luona ja seurusteltaisiin. Meillä vain sattuivat tiet risteämään tässä kapakassa, siksi oli näppärää tavata täällä, Jari Österberg selvittää.

Miesten mielestä on ainoa oikea toimenpide, että koronapassi tulee käyttöön. Heillä on koronapassi eivätkä he tiedä ystäväpiiristä ketään, joka ei olisi ottanut rokotuksia.

– Täällä saadaan olla myös ensi viikolla.

Miesten mukaan uudet tartuntaluvut ovat hurjia ja on vaikea ennakoida, mihin tilanne vielä kehittyy. Kuukausi sitten kaikki näytti paremmalta.

– On pakko mennä faktojen perusteella, minne tilanne kehittyy. Ei auta taivastella ja sanoa, että olemme väsyneitä, minkä sille voi, Jari Österberg sanoo.

Koronarajoitusten kiristyminen aiheuttaa epävarmuutta.

– Ystävillä on ensi viikonloppuna sadan henkilön ylittäviä pikkujouluja, näinköhän tulee toteutumaan Helsingissä, vaikka koronapassi otetaankin käyttöön, Pekka Heikkilä pohtii.

Jari Österbergin mielestä on selvää, ettei nyt järjestetä isoja kokoontumisia.

– Olisi omaan jalkaan ampumista järjestää tässä tilanteessa isot pikkujoulut ja sitten kaikki sairastuisivat.

– On hyvä, että nyt mennään rokotettujen ehdoilla, Mari Huuskonen ja Soni Koli sanovat koronapassista.

Helsinkiläiset Mari Huuskonen ja Soni Koli ovat tyytyväisiä, että koronapassia ryhdytään kysymään ravintoloissa.

– On parempi fiilis mennä ravintolaan vaikka syömään, kun tietää, että muut on rokotettu.

Heidän mielestään on hyvä asia, että nyt mennään rokotettujen ehdoilla.

Kaveripiirissä kaikki on rokotettu, joten uusien kiristysten takia kavereiden ei tarvitse jäädä pois baari-illoista.