Koronatestaukseen on tulossa muutoksia

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistelemassa koronavirustestausstrategiaan päivitystä.

Koronavirustestaukseen on tulossa muutoksia mahdollisesti jo ensi viikolla. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan paraikaa muutoksia nykyiseen testausstrategiaan.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan pohdinnassa on ainakin se, ulotetaanko koronatestaus uudelleen jo kahdesti rokotettuihin ja missä laajuudessa.

Nykyisen käytännön mukaan kahdesti tai kolmesti rokotetun ei tarvitse hakeutua koronatestiin tavanomaisen lievänä esiintyvien virusinfektio-oireiden kuten päänsäryn, kuumeen tai nuhan vuoksi.

Kahdesti rokotettua kehotetaan hakeutumaan koronatestiin vain, jos hän on altistunut varmistetulle koronavirustartunnalle edeltävän kahden viikon aikana, työskentelee sosiaali- ja terveysalalla hoito- tai hoivatyössä, asuu ikääntyneiden hoiva- tai hoitoyksikössä tai kuuluu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään.

Kahdesti rokotettujen lieväoireisten testaamattomuus jättää useita tautitapauksia havainnoimatta, jolloin epidemian todellinen laajuus jää hämäräksi. Kahdesti rokotetuilla on viime viikkoina todettu yhä enemmän koronavirustartuntoja.

Strategiajohtaja Pasi Pohjola STM:stä sanoo, että strategian päivitystyö toivotaan saatavan valmiiksi joulukuun alkupuolella.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen sanoi viime viikolla Ilta-Sanomille, että jos nyt testattaisiin yhtä paljon kuin enimmillään, vuorokaudessa yllettäisiin 2 000 tartuntaan tai jopa sen ylikin.

Mitä muutoksia on kaavailuissa, palataanko entiseen käytäntöön, jossa kaikki oireiset testataan?

– Muutosten osalta ei ole vielä mitään konkreettista, vaan asia on vasta otettu työn alle. Mitään suoraa paluuta entiseen ei ole tulossa. Tarkoituksena on käydä läpi mahdolliset muutos- ja päivitystarpeet nykyiseen epidemia- ja rokotuskattavuustilanteeseen sopivaksi, strategiajohtaja Pasi Pohjola sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo.

Pohjola lisää, että kun testausstrategiaa päivitettiin edellisen kerran syyskuun puolessavälissä, todettiin, että jossain vaiheessa rokotuskattavuuden noustua 80 prosentin tasolle tai sen yli testausstrategian mahdollisia päivitystarpeita käydään läpi.

Antigeenitesti antaa tuloksen nopeasti. Parhaimmat antigeenitestit ovat jo lähes yhtä luotettavia kuin PCR-testit.

Uudessa linjauksessa on tiettävästi myös antigeenitesteillä isompi rooli. Pikatestinä tehtävä antigeenitesti antaa vastauksen useimmissa tapauksissa jo 10–30 minuutissa, ja esimerkiksi Lapissa antigeenitesteistä on saatu hyviä kokemuksia.

– Jo nykyisessä testausstrategiassa on esitetty antigeenitestausta PCR-testauksen rinnalle, ja varmasti antigeenitestauksen lisäämistä tulee edistää entisestään. Antigeenitestauksen laajentaminen on kuitenkin pitkälti kiinni testausta toteuttavien laboratorioiden ja sairaanhoitopiirien toimista, Pohjola sanoo.

Kenen pitää jatkossa mennä testiin ja millä perusteella?

– Perusperiaatteet ovat varmasti monilta osin samat kuin aiemminkin, mutta nämä asiat tarkentuvat jatkovalmistelussa, Pohjola sanoo.

Hänen mukaansa tavoitteena on, että testausstrategian päivitys saataisiin valmiiksi joulukuun alkupuolella.

Tartunnanjäljitys on pahoin ruuhkautunut osassa Suomea.

Viime aikoina esillä on ollut myös tartunnanjäljityksen ruuhkautuminen. Pohjolan mukaan tartunnanjäljityksen ajankohtaisesta tilanteesta tietävät parhaiten sairaanhoitopiirit ja joiltain osin myös THL.

– Alueilta tulleiden tietojen perusteella tartunnanjäljityksen toimivuudessa on vaihtelua eri alueiden välillä. Etenkin pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa on ollut ruuhkaa jäljityksessä, mutta joillain muilla alueilla jäljitys on toiminut edelleen hyvin, Pohjola sanoo.