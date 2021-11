Minja Savola on nähty viimeksi kymmenen päivää sitten.

Itä-Suomen poliisilaitos pyytää havaintoja 16.11.2021 Joensuun Rantakylästä kadonneesta 32-vuotiaasta Minja Savolasta.

Minja Savolalla on pitkät vaaleat hiukset ja hän käyttää tavallisesti silmälaseja. Hän on 157 senttimetriä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan tukeva. Ulkona liikkuessaan Savola on yleensä käyttänyt mustaa pitkää talvitakkia.

Havainnoista pyydetään ilmoittamaan numeroon 029 545 6318 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi