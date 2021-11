Huumeliigassa syytetyn lakimiehen rajut viestit: ”Kun muovit on lattialla alkaa lyöminen”

Helsingin käräjäoikeudessa on alkanut suuri huumerikosjuttu, joka kytkeytyy Suomen rikollisen kartan uuteen tulokkaaseen, pääkaupunkiseudulla vaikuttavaan Mantaqa-jengiin.

Jutussa on kyse miljoonaluokan epäillyistä huumerikoksista. Suurimmassa haarassa liigan epäillään junailleen Ruotsista Suomeen kymmeniä kiloja kokaiinia, sata kiloa amfetamiinia ja useita kiloja ketamiinia.

Yksi syytetty kokonaisuudessa on lakimies Olli Talsi. Syyttäjät vaativat hänelle viiden ja puolen vuoden vankeutta törkeästä huumausainerikoksesta, avunannosta törkeään huumausainerikokseen ja ampuma-aserikoksesta.

Talsi on luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja eli niin sanottu lupalakimies. Hän on toiminut oikeusavustajana rikosasioissa, muun muassa useissa huumerikosjutuissa.

Torstaina julki tullut keskusrikospoliisin (KRP) esitutkinta-aineisto piirtää kuvan synkästä kaksoiselämästä lupalakimiehen kulissin takana. Talsi päätyi syytettyjen penkille, kun poliisi sai avattua rikollisten käyttämän salatun Sky ECC -viestijärjestelmän.

Talsin kirjoittamiksi tai vastaanottamiksi väitetyissä viesteissä hankitaan huumeita ja asetta ja pohjustetaan väkivaltaista velanperintää.

”Kun muovit on lattialla alkaa lyöminen,” nimimerkki Adv-Advokat viestitteli nimimerkille Bernie1 joulukuussa 2020. KRP:n mukaan Adv-Advokat oli Talsin nimimerkki. Bernie1 taas kuuluu poliisin mukaan useista törkeistä huumerikoksista syytetylle 47-vuotiaalle suomalaismiehelle.

Poliisi löysi nyrkkeilysäkin kuvan eräästä viestistä, jonka oli lähettänyt Olli Talsin käyttämäksi epäilty nimimerkki "Adv-Advokat".

Talsi kiistää kaikki syytteet. Esitutkinnassa hän kiisti kirjoittaneensa Sky ECC -viestit, joita poliisi hänelle esitteli.

– Ei ole mun kirjoittama viesti enkä tiedä mitä tuo tarkoittaa, kuului Talsin tyypillinen vastaus kuulustelijalle.

Olli Talsi on Kotkan ja Haminan suunnalla vaikuttava juristi, jolla on oma lakiasiaintoimisto. Hän on entinen SM-mitalitason yleisurheilija, joka edusti Suomea 110 metrin aitajuoksussa Göteborgin EM-kisoissa vuonna 2006. Siellä hän karsiutui alkuerässä.

Olli Talsi oli yleisurheilijana SM-mitalisti. Hän edusti Suomea ulkoratojen EM- ja sisäratojen MM-kisoissa.

Urheilu-uransa jälkeen Talsi luki juristiksi. Oman toimiston hän perusti vuonna 2017. Hän ei ole asianajaja, mutta hänelle on myönnetty lupa toimia oikeusavustajana.

Oikeudenkäyntiavustaja­lautakunta peruutti Talsin luvan viime maaliskuussa. Päätöksen mukaan hän ei enää täytä lain kelpoisuusedellytyksiä rehellisyydestä ja sopivuudesta. Taustalla ovat Talsin saama tuomio rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta sekä epärehellinen menettely tuomioistuinta kohtaan, kun hän yritti viivästyttää oman asiansa käsittelyä.

Rikostuomio liittyi amfetamiiniin, joka Talsin mukaan oli peräisin lääkärin kirjoittamasta reseptilääkkeestä. Lautakunta huomautti päätöksessään, että pitoisuus ylitti 25-kertaisesti lääkekäytölle sallitun rajan.

Talsi on valittanut lautakunnan päätöksestä, joka ei ole vielä lainvoimainen. Hänellä on siis tällä hetkellä yhä lupa toimia oikeudenkäyntiavustajana.

IS julkaisee Talsin nimen jo syytevaiheessa, koska kyse on vakavista rikosepäilyistä, joilla on merkitystä arvioitaessa hänen toimintaansa lakimiehenä.

Talsia epäillään useista eri teoista. Syytteiden mukaan Talsi hankki tai ainakin yritti hankkia sata grammaa amfetamiinia sekä pistoolin. Hänen syytetään myös vieneen 80 000 euroa huumerahoja Ruotsiin liigan johtajalle.

Talsi kiistää kaikki syytteet oikeudessa. Hän ei puolustuksen mukaan ole pitänyt hallussaan amfetamiinia eikä asetta eikä vienyt laitonta rahaa Ruotsiin. Tukholmassa hän oli kertomansa mukaan joululahjaostoksilla.

Olli Talsin ottama kuva Vantaan Clarion-hotellin viereisestä rakennuksesta. Poliisin mukaan Talsi otti hotellissa vastaan Ruotsiin viemänsä rahat. Kuvan hän lähetti ohjeeksi rahojen tuojalle.

Liigan johtohahmon viestien perusteella Talsilla – tai nimimerkillä Adv-Advokat – oli erityinen asema liigassa. Viesteistä on pääteltävissä, että status on saattanut perustua hänen lakimiesammattiinsa.

Ruotsin-kuvioita johtanut 41-vuotias mies käytti syyttäjien mukaan nimimerkkiä Carlos. Hän lähetti 26.9.2020 toiselle miehelle viestin, että Olli ”tarvii pirii anna ilmaseks mä maksan”.

Muutama päivä myöhemmin Carlos viestitti Adv-Advokatille, että ”moi voit hakee aina ku haluut kamaa mikolta omaan käyttöön talo tarjoo ja mikko tietää”. Carlos päätti viestin toivotukseen ”sano vain jos muita tarpeita niin järjestetään”.

Toiselle miehelle johtaja lähetti vielä tarkentavan viestin.

”Hei aina ku Olli tarvii pirii itellensä omaan käyttöön ni talo tarjoo vedä listasta vain ylös ku sulle se maksaa kuitenkin. (...) ihan vitun tärkee ukko se olli. sen suojatti ni kattele vähän otetaan mukaan se jos ainesta. olli ei sekaannu rikoksiin ku korvaamaton just tollasena,” johtaja kirjoitti.

Syyttäjä Mari Berg sanoi oikeudessa, että Talsi on välittänyt huumeliigalle lakimiehenä saamiaan tietoja vireillä olevista esitutkinnoista. Talsin puolustus vastasi, että kyse on ollut vain julkisista tiedoista.

”Carlos” lähetti ”Adv-Advokatille” kuvan kokaiiniharkosta.

Syyttäjät yrittävät saada Talsin tilille sadan gramman amfetamiinikaupasta, joka olisi tapahtunut elokuussa 2020. Huumeiden toimittaja oli syyttäjien mukaan nimimerkki Svensson, suomalaismies, joka on jo tuomittu vuosien vankeuteen toisessa oikeudenkäynnissä.

”Kytät ampuu kovilla,” Svensson viestitteli 22.8.2020. ”Pääsetkö huomenna helsinkiin päin? Olis se alakerta”.

Alakerta tai alis ovat usein käytettyjä slanginimityksiä amfetamiinille. Viestien perusteella Svensson myi sataa grammaa hintaan 800 euroa. Kohtaaminen sovittiin Vuosaareen kauppakeskus Columbukseen.

Syyttäjien mukaan Talsi meni kauppakeskukseen Vantaan vankilasta, jossa hänellä oli ollut asiakastapaaminen. Väite perustuu puhelimen paikannustietoihin ja vankilan kulunvalvontatietoihin.

Kovaotteiseksi Sky ECC -viestittely äityi joulukuussa 2020. Nimimerkki Adv-Advokat lähetti Bernie1:lle 3.12.2020 viestejä, joissa oli kyse aseen hankkimisesta.

Adv-Advokat pohti ensin ostaisiko ”pari ysiä venäläistä” vai kannattaisiko ottaa vain yksi tarpeeseen. ”Tarve nimittäin on,” hän totesi.

Pari tuntia myöhemmin hän palasi aiheeseen.

”Ostin 9 millisen ja vein säilöön. Beretta se kai oli toimi ilman moitetta testasin eikä toi kusettaja ole toi tyyppi oli vaan aika hintava 3 k”.

”.22 olis hyvä hitmanin ase läheltä korvan taakse sellasta oon koettanut katsella jos löytäis”.

Seuraavan päivän eli 4.12.2020 viestittely antaa viitettä siihen, millainen ehkä oli aiemmin mainittu aseen tarve. Adv-Advokat lähetti aamuyhdeksältä Bernie1:lle vartin sisään useita viestejä.

”Halojata onko meillä jätesäkkejä, ase, paksuja siivoushanskoja ja nippusiteitä, reppu ja lista velallisesta”.

”Jos on nii mulla on aika hyvä olo tänään ja ei omia töitä”.

”Eli haetaan vittu rahat pois”.

”10 min per paikka menee aikaa ja nyt lyön heti sinä kattelet taustalla aseen kanssa jos jollain on jtn pyssyjä minä hakkaan ja vaadin rahat. Ensin pyydetään musiikkia kovemmalle sitte kerään puhelimet pois ja levitän omiin nimiin muovit lattialle ja sulla on sen aikaa mahdollisuus saada rahat sitte kun muovit on lattialla alkaa lyöminen, minua vituttaa kaikenlaiset rottailijat ja paskanpuhujat jotka ottaa velkaa mutta ei maksa no nyt pitää maksaa heti ja kaikki”.

”Ja sen aikaa oot suht koht selvänä ja sen jälkeen voit tietysti tehdä mitä haluut mutta niin sekasin ku viimeksi nii ei voida mennä hommiin siinä tulee vahinkoja ja menee liikaa aikaa (hymiö)”.

Poliisi ilmoitti Talsille kuulustelussa saaneensa viesteistä käsityksen, että miesten oli tarkoitus lähteä perimään velkoja. Talsi kiisti tämän. Hän kiisti kirjoittaneensa viestejä tai että kukaan olisi hänelle velkaa.

– Ei ole mun kirjoittama viesti. En osaa kommentoida yhtään mitenkään. Minulla ei tuolloin ole ollut hyvä olo. Tarkoitan, että olin toipumassa kotonani, enkä hakemassa yhtään mitään yhtään mistään, Talsi kommentoi velanperintäviestejä.

Liigan johtajan aiemmin mainittua viestiä ilmaisesta amfetamiinista Talsi kommentoi seuraavasti:

– Tällaista viestiä minä en ole ainakaan saanut. Koko viesti on ihan hullu. Kuulostaa joltain hupijutulta muutenkin.

Sky ECC -viestiketjuissa oli kuvia epäillyistä huumeista.

Suuri osa Talsia vastaan esitetystä näytöstä perustuu Sky ECC -viesteihin. Sky ECC oli rikollisten suosima salattu viestijärjestelmä, jonka viranomaiset saivat kuitenkin avattua. Viestien paljastuminen on johtanut lukuisiin rikosprosesseihin eri puolilla maailmaa.

Suomen poliisi on saanut Sky ECC -viestejä laite-etsinnöissä ja Ranskasta takavarikoidulta palvelimelta. Aiemmin niitä on esitetty näyttönä esimerkiksi Katiska 2 -huumejutussa.

Ranskan palvelimelta saadut viestiketjut ovat yksipuolisia. Niissä on vain viestinnän toisen osapuolen viestit. Poliisi sai talteen kustakin lähetetyt viestit, mutta ei vastaanotettuja.

Sky ECC -viestit eivät yksinään välttämättä riitä näytöksi rikoksista. Katiska 2 -jutussa suurin osa syytteistä hylättiin käräjäoikeudessa. Vaikka viestien keskustelut olivat hyvin yksityiskohtaisia, ne eivät käräjäoikeuden mielestä riittäneet todisteeksi konkreettisista huumeiden salakuljetusaikeista.

Nyt käsiteltävässä huumerikoskokonaisuudessa on yhteensä 20 syytettyä, joista osa on poliisin mukaan Mantaqan jäseniä. Talsi tai muut tässä artikkelissa mainitut suomalaismiehet eivät kuulu Mantaqaan.

Käräjäoikeus on varannut jutulle istuntopäiviä ensi helmikuulle asti.