Suomeen uusia rajoituksia, tehohoitopaikat vähissä – Krista Kiurulta synkkä viesti

Uusien ravintolarajoitusten on määrä astua voimaan leviämisvaiheen alueilla jo viikonloppuna. Suomi varautuu 5-12-vuotiaiden rokotusten aloittamiseen, sekä kolmansien annosten antamiseen alle 60-vuotiaille.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoi tänään tiedotustilaisuudessa uusista koronarajoituksista ja muutoksista rokottamisen painopisteisiin.

Tilaisuudessa olivat paikalla perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd), STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen, STM:n strategiajohtaja Pasi Pohjola ja etäyhteydellä STM:n hallitusneuvos Ismo Tuominen.

Viikonlopuksi luvassa uusia ravintolarajoituksia

Hallitus on sopinut uusista ravintoloiden koronarajoituksista, jotka kohdistuvat anniskeluun ja iltaisin auki oleviin ravintoloihin leviämisvaiheen alueilla. Alkoholitarjoilu päättyy kello 17 ja ruokailu kello 18, mikäli alkoholia myyvässä ravintolassa ei ole käytössä koronapassia.

– Jos ravintolalla kuitenkin on koronapassi käytössä, tilanne olisi käytännössä se, kuin koronarajoituksia ei olisi lainkaan, Tuominen täsmensi.

Tuomisen mukaan asetuksen voimaantuloajaksi on luonnoksessa tällä hetkellä määritelty sunnuntai 28. marraskuuta.

Rajoitukset eivät koske paikkoja, joissa ei myydä alkoholia, esimerkiksi kahvilat ja pikaruokalat pysyvät auki ilman koronapassia.

Sote-ministeriryhmän suositus vaatii koko hallituksen hyväksynnän. Sen on määrä käsitellä asiaa jo tänä iltana tai huomenna. Hyväksyntää voidaan pitää melko varmana, sillä sote-ministeriryhmässä on edustus kaikista hallituspuolueista.

Rokotuksia varaudutaan antamaan 5-12-vuotiaille, kolmansia annoksia alle 60-vuotiaille

Tiedotustilaisuudessa korostettiin rokotusten tärkeyttä.

Vaikka toisen annoksen teho alkaa heikentyä 4-6 kuukauden kuluttua sen saamisesta, Puumalaisen mukaan teho koronaviruksen vakavaa tautimuotoa vastaan säilyy pitkään merkittävän hyvänä.

Nyt on hänen mukaansa tärkeää estää viruksen kierto väestössä, jotta yhteiskunnan hauraimpia yksilöitä ja rokottamattomia voidaan suojata paremmin.

– Suomessa varaudutaan 5-11-vuotiaiden rokottamiseen. Valmistaudumme myös siihen, että että kolmansia annoksia lähdetään antamaan alle 60-vuotiaille, Puumalainen kertoi.

Puumalainen muistutti, että Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC antoi eilen keskiviikkona oman laajan suosituspakettinsa EU-maiden käyttöön.

– Epidemiatilanne on lähtenyt huolestuttavaan kehitykseen. Virasto suosittaa rokotusten lisäämistä, kahden annoksen kattavuutta on saatava korkeammalle ja kolmansia annoksia on annettava, Puumalainen tiivisti.

Koronarokotusten uudet strategiset tavoitteet on määritetty ensi kesään asti.

Väestöä suojataan edelleen rokotteilla, mutta hallituksen hybridistrategian mukaisesti pidetään yhteiskuntaa avoimena. Puumalaisen mukaan rokotuksilla vähennetään koronavirustapausten määrää, sairastavuutta sekä vakavaa tautia.

Rokotusstrategiaa on päivitetty niin, että tavoitteena on estää tartuntoja, ei pelkästään koronakuolemia.

Tehohoitopotilaiden määrässä huolestuttava kehitys

Tiedotustilaisuudessa nousi esiin myös tehohoitopotilaiden määrän kehitys ja tämän viikon tartuntaluvut. Suomessa on todettu viikon jokaisena päivänä yli 1000 uutta koronavirustartuntaa, joista uusi ennätys tänään torstaina, 1344 uutta tartuntaa.

– Tässä tilanteessa tarvitaan laajasti erilaisia toimenpiteitä. Rokotusstrategian päivittäminen on yksi näistä. Yritetään selvitä talven yli, Puumalainen sanoi.

Myös ministeri Kiuru toi esiin huolensa Suomen tämän hetkisestä tilanteesta. Yksi ongelma on se, että rokottamattomat eivät hakeudu koronatesteihin.

– Kävimme THL:n kanssa eilen työpalaverin ja on tunnustettava, että tässä tautitilanteessa on otettava ryhtiliike. Ei voi jatkua niin, että rokottamattomat eivät hakeudu testeihin ja rokotetut eivät pääse testeihin. Esitämme valtioneuvostolle testaus- ja jäljitysstrategian päivittämistä, Kiuru sanoi.

Eilen Kiuru sanoi Ylellä, että Suomessa on enää seitsemän tehohoitopaikkaa jäljellä. Tämän päiväisessä tiedotustilaisuudessa hänen sanomansa oli muuttunut.

– Haluan sanoa suomalaisille, että tänä aamuna meillä on tehohoidossa ollut 49 ihmistä. Meillä on siis tänään enää 1 tehohoitopaikka jäljellä. Yksi tehohoitopaikka vaatii 4-5 leikkauksen perumista Suomessa. Ei ole takeita siitä, että teholle saadaan riittävästi hoitajia, Kiuru painotti.

– Tilanne on erittäin huolestuttava, kun 49 tehohoitopaikkaa on käytössä. Tehohoitopaikat täyttyvät, kun 50 on täynnä. Meillä ei ole yhtään positiivista uutista jaettavana, Kiuru sanoi.

Kiuru viitannee tehohoitopaikoilla välittömästi käytettävissä oleviin tehohoitopaikkoihin. STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki selitti asiaa aiemmin tänään seuraavasti:

– Olettaisin, että ministeri Kiuru tarkoitti sitä päivittäisessä tehohoitoraportissa olevaa lukua, jonka teho-osastot ilmoittavat, että heillä on välittömästi käytettävissä eristystä vaativan covid-19-potilaan hoitamiseksi. Tämä on sellainen luku, jota seurataan ajatellen näitä mahdollisia sairaaloiden välisiä siirtoja, Voipio-Pulkki tarkensi.

Kiuru toivotti suomalaisille tiedotustilaisuuden päätteeksi jaksamista.

– Epidemia on saatava hallintaan. Jokaisen on osallistuttava haasteiden selvittämiseen. Toivon teille jaksamista, pitäkää itsestänne ja läheisistänne huolta.