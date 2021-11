Juhlan vastaava tuottaja kertoo, että iso osa juhlan osallistujista on noin satavuotiaita. Juhlan siirtäminen tarkoittaisi todennäköisesti sitä, että osa osallistujista ehtii kuolla ennen uutta päivämäärää.

Helsingin veteraanijuhlaa vietetään poikkeuksellisesti tiistaina 30. marraskuuta Talvisodan alkamisen muistopäivänä. Veteraanit ja heidän omaisensa on kutsuttu lounas- ja juhlatilaisuuteen Finlandia-talolle.

Samaan aikaan pääkaupunkiseudulla ollaan kiristämässä koronarajoituksia. Muun muassa laaja etätyösuositus on palannut voimaan.

Kansallista veteraanipäivää juhlitaan tavallisesti Lapin sodan päättymispäivänä 27. huhtikuuta. Koronatilanteen vuoksi Veteraanipäivän juhlallisuudet ovat kuitenkin peruuntuneet keväällä 2020 ja 2021. Nyt järjestettävään juhlaan odotetaan noin 90 veteraania saattajineen.

Tapahtuman vastaava tuottaja Maarit Roschier kertoo Ilta-Sanomille, että tilaisuuden järjestämisessä on kiinnitetty erityistä huomiota koronaturvallisuuteen ja asiaa on käyty läpi muun muassa kaupungin epidemiologien kanssa. He ovat näyttäneet vihreää valoa järjestämisen puolesta.

Paikalle saapuviksi on kutsuttu ainoastaan oireettomat veteraanit saattajineen, ja vieraille suositellaan kasvomaskin käyttöä muutoin kuin ruokaillessa sekä hyvästä käsihygieniasta huolehtimista. Väljässä juhlatilassa on lisäksi mahdollisuus noudattaa turvavälejä. Kaikki osallistujat on rokotettu kahdesti ja iso osa myös kolmannella annoksella.

– Tämä on hirveän monipiippuinen juttu. Vieraiden keski-ikä on lähempänä sataa vuotta. Juhla on jouduttu peruuttamaan jo kahdesti, ja moni veteraani tuntee olonsa kovin näköalattomaksi, Roschier sanoo.

– Tilanne on se, että jos jäädään vielä odottamaan ensi kevättä, niin montaa juhlijaa ei ole elossa. Juhla on ollut jo vuosia heille valopilkku, jossa he pääsevät tapaamaan toisiaan.

Vuosittain eri kaupungeissa järjestettävän Kansallisen veteraanipäivän juhlan lisäksi Veteraanipäivää juhlitaan kunnissa eri tavoin.

Kansallisen veteraanipäivän keväiseen Helsingin juhlaan ovat veteraaneille ja heidän omaisilleen järjestetyn juhlan lisäksi perinteisesti kuuluneet muistotilaisuus Mannerheimin patsaalla sekä seppeleenlaskut Hietaniemen hautausmaan sankariristillä ja Mannerheimin haudalla.