IS-haastattelu: Kun presidentti Tarja Halonen oli lapsi, isä lähti – sodan varjossa eletty lapsuus opetti kriisiajoista tärkeän asian

Tarja Halonen täyttää jouluaattona 78 vuotta. Nyt hän kertoo lapsuudestaan päättyneen sodan varjossa ja pohtii, millaisia yhtymäkohtia eri kriisiaikojen kokemuksissa on.

Taistelualoite idässä siirtyy saksalaisille. Vapaa huoltotyö kipeästi tarpeen myös ensi vuonna. Ylennyksiä puolustusvoimissa. Venäläisten voima ehtymässä. Tukholma kylpee valossa sota-ajan jouluna.

Näiden lehtiotsikoiden sotajouluna 24. joulukuuta 1943 syntyi Helsingin Kalliossa Lyyli Elina Loimolan ja Vieno Olavi Halosen tytär Tarja Halonen. Isä oli rintamalla, äiti kotona Helsingissä. Helsingissä sää oli lauhaa, keskimäärin 2,5 plusastetta. Lunta oli yksi senttimetri. Yksi suosituimpia radiossa soivia kappaleita oli Georg Malmsténin Äänisen aallot.

Halonen asui äitinsä kanssa Helsingin Kalliossa sijaitsevassa yksiössä, mikä oli tavallista 1940-luvun työläisperheelle. Lämmintä vettä tuli kylpyhuoneeseen aluksi sodan jälkeen vain kerran viikossa, sillä oli pula-aika.

Tavallisia elintarvikkeita, kuten kahvia, voita ja maitoa, säännösteltiin. Pienellä tytöllä oli leluilleen yksi lipaston laatikko. Hän rakasti piirtämistä.

Halosen isän vanhemmat asuivat kaukana Kuopiossa. Äiti Lyyli ei puolestaan ollut kovin läheinen oman äitinsä Ida Öfverströmin kanssa. Tämä joutui olosuhteiden pakosta antamaan Lyylin lastenkotiin vuoden 1918 sisällissodan tapahtumien jälkeen. Se ei kuitenkaan vaivannut Lyyliä, sillä tämä oli tottunut elämään yksin.

– Minun piti syntyä vasta tammikuussa, mutta äitini teki joulusiivouksen sen verran pontevasti, että synnyin pari viikkoa etuajassa tavalliseen työläisperheeseen.

Näin kertoo joulukuussa 2021 toimistossaan Helsingin Hakaniemessä istuva presidentti Tarja Halonen ja hymyilee. Hän täyttää tänä jouluaattona 78 vuotta.

Halosen ollessa kaksivuotias isä lähti kioskille ostamaan lehteä eikä koskaan palannut. Halonen kertoo, että myöhemmin uudesta isäpuolesta Thure Herman Forssista tuli hänen elämänsä tärkeimpiä henkilöitä.

– Kotona ei koskaan puhuttu sodasta, sillä sodan taakalla ei haluttu vaivata lasten mieltä. Isäpuoli kertoi minulle ja serkulleni välillä sodasta jotain ja muistan, että hän puhui meille kuin aikuisille. Hän nosti aina esiin sen, että ihmiset menivät sotaan setvimään valtioiden johtajien riitoja. Kansalaiset eivät sotaa halunneet. Iso osa kansasta ajatteli, että kaikki ihmiset ovat vain ihmisiä, hän muistelee.

Ihmisten välisen yhteistyön tärkeydestä muistutettiin kotona aina. Se vaikutti nuoren Halosen ajattelumaailmaan merkittävästi ja on yksi niistä asioista, jotka saivat hänet ajamaan tasa-arvoa ja vähemmistöjen oikeuksia.

– Äiti sanoi, että älä sano minä, sano me. Se on ollut minulle hyvin tärkeä oppi, Halonen kertoo ja katsoo ulos toimistonsa ikkunasta.

Kuusivuotias Tarja Halonen vuonna 1949.

Moni lapsi lähetettiin sota-aikana Ruotsiin tai maaseudulle turvaan sodan jaloista. Tarja Halonen asui koko lapsuutensa Helsingissä äitinsä kanssa.

Ponnistus talvi- ja jatkosodassa oli vaatinut paljon ihmishenkiä.

Lapsen silmin se näyttäytyi kaupungin katukuvassa romahtaneina rakennuksina ja tyhjinä tontteina, joihin ei saanut mennä räjähdeuhan vuoksi leikkimään. Halonen muistelee, että tonteilla leikittiin silti.

Kaupungin kaduilla näkyi myös sotainvalideja ja tietynlaista tasapainottomuutta. Hän muistaa esimerkiksi sota-aikana alkoholisoituneet miehet.

– Olen aina sanonut, että sodan varjot ovat pitkät. Vaikka osa miehistä säilyi fyysisesti kutakuinkin vahingoittumattomina, heidän sielunsa jäi juoksuhautoihin, Halonen sanoo hiljaisena.

– En tuntenut lapsena pelkoa sodasta. Painajaiset sodasta tulivat vasta myöhemmin nuoruudessa, kun ydinasevarustelu synnytti pelon ydinsodasta, hän jatkaa.

Koululuokat olivat suuria, 40-henkisiä. Halonen sanoo, että ajatus lapsen tarpeista oli sodan jälkeen kovin erilainen kuin tänä päivänä. Se oli materiaalinen.

Kysymys oli siitä, että kun oli ruokaa ja vaatteita, piti pärjätä. Lasten päivähoitoa ei ollut juuri olemassa.

– Minulle vaikea muisto lapsuudesta on juuri niukkuus. Lapsen mielellä on kuitenkin tapana kääntää asioita positiivisiksi. Leikin prinsessaleikkejä kuten muutkin lapset, mutta käytin mielikuvitusta, kun nukenvaatteita ei ollut. Muistan, kuinka piirsimme vihkoihin prinsessamekkoja ja sanoimme ”tää pukeutuu nyt tällai”. Minulla on edelleen hyvä mielikuvitus ja pidän piirtämisestä, Halonen sanoo ja nauraa muistellessaan lapsuuden leikkejä.

” Sota-aikana puhuttiin siitä, että kotirintama kestää. Haluan nyt lanseerata sloganin ”kotirintama kestää, ota rokote”

Lämpimimpinä lapsuusmuistoinaan hän kuvaa puhtautta ja rutiineja. Perheessä oli viikoittainen perinne siitä, että siivottiin ja leivottiin.

– Leivoimme aina siltä varalta, että joku tuli kylään. Vaikka olosuhteet olivat niukat, vierasvara piti olla. Arjen ja juhlan välillä tehtiin ero ja juhlaa valmisteltiin pitkään. Kylään kutsuttiin kaikki suvun yksinäiset ihmiset, vaikka asunto oli pieni. Toivon erityisesti nyt pandemia-aikana yhteisöllisyyden palaavan, kun ihmiset asuvat yksin. Läheisen ei tarvitse olla verisukulainen. Äiti sanoi aina, että ne lapset ruokitaan, joita on ruoka-aikaan pöydän ääressä.

Sodan varjoissa vietetystä lapsuudesta huolimatta Halosen mielessä on selvänä jälleenrakentamisen ajan optimismi.

Toiveikkuus tuli siitä, että sota-ajasta selvittiin ja ihmiset saivat elää rauhan aikaa. Äiti opetti hänelle, että valittaa ei saa ja työt pitää tehdä kunnolla.

– Meillä oli pitkä ajanjakso sodan jälkeen, kun asiat joihin oli totuttu, olivatkin poissa. Kaiken sen köyhyyden pohjalla oli kuitenkin optimismi siitä, että nyt on rauha ja maailma rakennetaan uudelleen. Siinä mielessä tuntuu nykyään kovin helppoon elämään totutulta, kun pidetään kovaa ääntä siitä, onko esimerkiksi alkoholinmyyntiä tunti vähemmän tai kauemmin.

Sota vaati ihmishenkiä, mutta elämän oli pakko jatkua.

Halonen muistaa sodassa tuhoutuneiden rakennusten rauniot lapsuudesta.

Suomen huomattava taloudellinen nousu on tapahtunut Halosen elinaikana. Hän oli työläisperheensä ensimmäinen ylioppilas ja korkeakoulutettu, oikeusnotaari. Lopulta pitkien politiikassa vietettyjen vuosien jälkeen hänet valittiin Suomen ensimmäiseksi naispresidentiksi.

Halonen kertoo, että vahvan äidin arvomaailma vaikutti häneen syvästi. Kokemuksista tärkeimmät syntyivät lapsuudessa ja yliopistoaikoina.

– Opin lapsuudessa ja opiskeluaikana, että yhteiskunnassa on erilaisia vähemmistöjä, olivat ne sitten kulttuurisia, kielellisiä, seksuaali- tai muita vähemmistöjä. Sen lapsuudenkokemuksen pohjalta on helppo ymmärtää, että kaikki eivät ole samanlaisia, hän sanoo.

1960-luvun nuorisokulttuurin sukupolvi, johon Halonen kuului, rakensi uudenlaisen maailman. Hän haluaa viitata tällä myös 2020-luvun pandemian nuoreen sukupolveen.

– Olen itse kuvannut sitä niin, että se ei ollut kunnioituksen puutetta vanhoja sukupolvia kohtaan. Me nuoret olimme eläneet koko siihenastisen elämämme kiitollisuudessa ja sodan pitkissä varjoissa. Halusimme jotain omaa. Meidän kulttuuria, meidän musiikkia ja meidän vaatteita. Kriisiajan jälkeen paremman maailman.

Halonen uskoo, että yhteisöllisyyden paluun on tultava takaisin uuden kriisiajan myötä. Globaalissa maailmassa voi selvitä vain yhdessä, ei yksin.

– Me-käsite ulottuu koko planeetalle. Joudumme tulevaisuudessa törmäämään uusiin ympäristökriiseihin ja esimerkiksi veden riittävyyteen. Näissä tilanteissa kansallisvaltion rajat ovat aika heikot. Emme voi ajatella, että on vain me ja muu maailma. Meidän on pysähdyttävä siihen, että hyvätkin asiat tarvitsevat puolustamista. Ja nähdä se, että luottamuksen rakentaminen ei ole naiiviutta vaan realismia.

Rintaneula on peräisin sota-ajalta ja Halonen on perinyt sen kummitädiltään.

Presidentti haluaa rohkaista nuoria rakentamaan kriisiajan jälkeen paremman tulevaisuuden yhdessä.

Presidentti ottaa siemauksen kahvia ja sivelee rinnassaan kimmeltävää rintaneulaa. Se on hänen kummitätinsä rintaneula sota-ajalta. Monen mummilla ja isomummilla on ollut samanlainen. Rintaneulan todellista merkitystä Halonen ei tiedä, mutta se on hänelle tärkeä aarre.

Hänen ajatuksensa siirtyvät sodasta nykypäivään. Halonen painottaa, että sota-aikaa ja pandemiaa ei ole mielekästä verrata keskenään, mutta kriisiaikojen kokemuksista voi löytää yhtymäkohtia.

Niistä presidentti haluaa nyt puhua.

– Meidän, jotka emme ole esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisina pandemian eturintamassa, on osoitettava solidaarisuutta. Meidän täytyy ehkäistä koronatapausten määrän kasvua. Sota-aikana puhuttiin siitä, että kotirintama kestää. Haluan nyt lanseerata sloganin ”kotirintama kestää, ota rokote”.

Halonen kertoo, että häntä on ravistellut erityisesti ajatus luottamuksesta yhteiskunnassa.

Sitä ei hänen mukaansa pystytä rakentamaan kriisiaikana, mutta luottamus on se keino, jolla kriisiaika kestetään. Perusluottamuksen korjaaminen on tehtävä kriisiajan jälkeen.

– Jotain voimme kuitenkin tehdä jo nyt. On annettava arvoa sille, miten hyvin maan johto selviää kriisistä. Toinen puoli on siinä, että epäkohdat on nähtävä rehellisesti. Jos jokin väestöryhmä ei ota koronarokotetta tai salailee tartuntoja, asia pitää uskaltaa käydä läpi senkin jälkeen, kun kriisi on päättynyt, hän pohtii.

– Pitää myös miettiä sitä, mistä kumpuaa joidenkin rokottamattomien usko omaan kuolemattomuuteen ja ylivertaisuuteen siitä, ettei tarvitse suojella muita, Halonen jatkaa.

Hänellä on tärkeä viesti tuleville hallituksille.

– Tässä mielessä toivon, että millainen tahansa hallitus onkin muutaman vuoden päästä, se jaksaa avoimin mielin katsoa ja käydä läpi pandemian aikana esiin tulleita yhteiskunnan heikkoja kohtia. Perusluottamus yhteiskuntaan on korjattava.