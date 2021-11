Koronapassin käyttöä laajennetaan, sanoo Krista Kiuru.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoo Ylelle, että Suomessa yritetään saada koronaa kuriin tiukentamalla ravintolarajoituksia ja laajentamalla koronapassin käyttöä.

Koronatilanne heikentyy huolestuttavasti ja Kiurun mukaan tarvitaan uusia rajoitustoimia.

Sosiaali- ja terveysministeriö STM ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tekevät torstaina ehdotuksen ministerityöryhmälle uusista rajoitustoimista.

Ne esittävät Kiurun mukaan, että ravintolarajoituksia kiristettäisiin.

– Tämä osaltaan johtaisi siihen, että uusia rajoituksia voitaisiin saada jo viikonloppuun, jos poliittinen tahtotila niin päättää, Kiuru sanoo Ylelle.

Kiurun mukaan epidemiatilanne on saatava Suomessa hallintaan, jotta niin kutsuttua hätäjarrua eli valtakunnallista ohjausta ei tarvittaisi.

Suomessa on sairaalahoidossa 306 koronapotilasta, mikä on 21 vähemmän kuin maanantaina, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Heistä tehohoidossa on 42 potilasta, mikä on kolme vähemmän kuin maanantaina.

THL:n mukaan Suomessa on raportoitu eilisen jälkeen yhteensä 1 007 uutta koronavirustartuntaa. Eilen uusia koronatapauksia raportoitiin 1 088.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä noin 13 200 koronatartuntaa, mikä on yli 3 800 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Koko epidemian aikana Suomessa on kaikkiaan vahvistettu yli 179 500 koronatartuntaa.