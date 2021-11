Kun neljä vuotta sitten rikosilmoituksia oli kaksi, tänä vuonna rikosilmoitusten määrä on noussut Helsingin poliisin mukaan 24 tapaukseen.

Taksinkuljettajia epäillään enenevissä määrin erilaisista seksuaalirikoksista. Helsingin poliisin mukaan taksinkuljettajien tekemiksi epäiltyjen seksuaalirikosten määrä on noussut parin viime vuoden aikana rajusti.

– Tällainen ikävä ilmiö nostaa päätään, rikostarkastaja Jari Koski Helsingin poliisista sanoo.

Tuorein tapaus on viime lauantailta.

Helsingin poliisi tutkii tapausta, jossa noin 30-vuotiaan miehen epäillään raiskanneen nuoren naisen taksimatkan jälkeen.

Tapahtumat alkoivat, kun taksikuski kuljetti nuoren naisen sovitusti naisen kotiin myöhään lauantai-iltana.

Esitutkinnassa selvisi, että matkan jälkeen taksikuski seurasi naista asuntoon. Nainen käski miestä poistumaan ja alkoi nukkua. Jonkin ajan kuluttua nainen heräsi siihen, että mies teki hänelle seksuaalista väkivaltaa.

Jari Kosken mukaan epäillyn henkilöllisyys saatiin selville taksisovelluksesta.

Helsingin poliisin mukaan kesän 2018 jälkeen ovat olleet kasvussa seksuaalirikokset, joissa epäilty seksuaalirikos on tapahtunut taksimatkan yhteydessä ja rikoksesta epäilty on taksinkuljettaja.

Tyypillisesti epäillyt seksuaalirikokset on tehty yöllä taksissa, reitillä taksista kotiin tai taksimatkan jälkeen asianomistajan kotona.

– Joissain tapauksissa uhrille on tarjottu ilmaista kyytiä kotiin, ja näin saatu hänet taksin kyytiin, sanoo Koski.

Jari Koski lisää, että edelleen valtaosa taksikyydeistä ja kuljettajista on turvallisia.

Epäiltyjä rikoksia tapahtuu hänen mukaansa nykyisin valitettavan paljon. Eri rikoksista epäiltyinä on kaikkiaan 30 henkilöä.

– Meillä on tälläkin hetkellä tutkinnassa useampia tapauksia, joissa on useampia uhreja yhdellä henkilöllä. Hän on käyttänyt taksiasiaa hyväkseen. Tarkoitus ei ole tarjota vilpittömästi kyytiä, vaan etsiä uhreja, Jari Koski sanoo.

Vuosina 2019–2021 tiedossa olevat seksuaalirikoksista epäillyt taksinkuljettajat ovat poliisin mukaan olleet pääosin kotoisin Lähi-idän ja Etelä-Aasian sekä Itä- ja Länsi-Afrikan alueilta.

Yhdessä tapauksessa epäilty on ollut kotoisin Suomesta.