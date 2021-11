Kommentti: Myyrmannin pommi-isku palautui mieleeni ja ymmärsin, miksi rokottamattomat ovat tehohoidolle riski juuri nyt

Tehohoidon kuormittuminen pandemiapotilaiden takia voi koitua onnettomuustilanteessa jonkun kohtaloksi – oli hän sitten koronarokotettu tai ei, kirjoittaa pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

Rokotusinnon mahdollinen laantuminen ja tehohoidon kuormittuminen ovat todella huonoja uutisia koronapandemian vastaisessa taistelussa. Rokote ei välttämättä suojaa kaikkia, ja sairaalahoidossa on ollut myös muutamia rokotettuja potilaita. Noin 75 prosenttia sairaalahoitoa tarvitsevista koronapotilaista on kuitenkin rokottamattomia.

Rokote on ylivertainen suoja tautia vastaan, siitä ei ole kahta sanaa.

Tiistaina pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa palattiin tuttuihin rajoituksiin: etätyöhön ja maskisuosituksiin. ”Vapauden” aika kesti runsaan kuukauden. Jälleen kerran rokottamattomat sanelevat sen, miten yhteiskunta toimii pandemiassa.

Kaiken keskiössä on sairaaloiden tehohoidon kapasiteetti, joka on pääkaupunkiseudulla Husin alueella lähestymässä kriittistä tasoa.

– Siellä (teho-osastoilla) on aika täyttä, koska siellä on muitakin potilaita. Tässä tietysti huolestuttava seikka on, ettei ole kovinkaan monta vapaata paikkaa, sanoi Husin vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi IS:ssa (22.11.).

Keskiviikon tietojen mukaan sairaalahoidossa on koko Suomessa 306 koronatautipotilasta, joista 42 on tehohoidossa. Täytyy muistaa, että tehohoidossa on muitakin potilaita kuin koronaan sairastuneita. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) paljasti keskiviikkona Ylellä, että Suomessa olisi vain seitsemän tehohoitopaikkaa vapaana.

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen (kok) muistutti tiistaina tärkeästä asiasta, joka tuppaa unohtumaan. Kun pandemia kuormittaa tehohoitoa, voi vain toivoa, että ei tapahdu suuronnettomuuksia.

Vartiainen viittasi kolariin moottoritiellä.

” Onnettomuus ei erittele uhreja sillä perusteella, onko rokotettu vai ei.

Kun katsoin Vartiaisen esiintymistä Ylen tv-uutisissa, tuli mieleeni pommiräjähdys kauppakeskus Myyrmannissa Vantaalla 2000-luvun alkupuolella. Omatekoinen pommi tappoi seitsemän ihmistä, joiden joukossa oli myös räjäyttäjä.

Kuolonuhreista kolme oli alaikäisiä.

Loukkaantuneita oli yli sata.

Loukkaantuneiden pelastukseksi koitui se, että onnettomuuspaikalta voitiin kiidättää potilaita minuuteissa Helsingin, Espoon ja Vantaan sairaaloiden teho-osastoille, Suomen parhaiden lääkäreiden hoidettavaksi. Nopeus ja ammattitaitoinen hoito pelastivat monen hengen: tunnin sisällä räjähdyksestä kaikki räjähdyksen uhrit olivat hoidossa.

Entä nyt kun tehohoito täyttyy koronapotilaista? Pitenevätkö onnettomuuksissa uhrien kuljetusmatkat sairaaloihin? Viivästyykö uhrien hoito ehkä jopa kohtalokkaalla tavalla?

Toivottavasti näihin kysymyksiin ei tarvitse koskaan etsiä vastauksia tositilanteessa.

Jos rysähtää, asialla pallottelu on myöhäistä ja turhaakin.