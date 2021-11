Voimakkaita lumisateita tulossa Suomeen – viikonloppuna paukkupakkaset vyöryvät Jäämereltä

Lämpötila voi laskea viikonloppuna Kuusamossa 20 pakkasasteen rajan alle.

Viikonloppu on Pohjois-Suomessa kylmä. Jäämereltä vyöryy kovia pakkasia Lappiin, ja etenkin sunnuntaina pakkanen paukkuu 20 asteen kylmemmällä puolella laajalla alueella Koillismaalta Itä-Lappiin.

Lue lisää: Huonosta ajokelistä varoitetaan suuressa osassa maata – lumipyry piiskaa etenkin idässä

Tämän talven kylmyysennätystä ei Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Eveliina Tuovisen mukaan kuitenkaan todennäköisesti rikota. Maanantain ja tiistain välisenä yönä Utsjoen Kevojärvellä mitattiin pakkasta 29,0 astetta.

– Niin kylmä yö vaatii selkeää säätä. Pilvisyyden osalta ennuste on epävarma, Tuovinen sanoo.

Viikonlopuksi osuu myös pohjoismaisten hiihtolajien maailmancupin avaus Kuusamon Rukalle.

Lue lisää: Utsjoella mitattiin yöllä talven tähän mennessä tiukin pakkaslukema, 29 miinusastetta

Hiihtolajeissa pakkasraja on 20,0 astetta. Kansainvälisen hiihtoliiton Fisin säännöissä sanotaan, että jos ilman lämpötila on tuntia ennen kilpailun ensimmäistä lähtöä kylmempi, kilpailua ei saa järjestää.

Jos ilman lämpötila on 15–20 pakkasasteen välillä, tuomarineuvoston tulee kokoontua ja tehdä päätös kilpailun pitämisestä ottamalla huomioon radan, tuulen ja ilmankosteuden vaikutus.

Tuovinen sanoo, että hiihtojen järjestäminen etenkin sunnuntaina voi olla ihan siinä rajoilla.

– Perjantai on viikonlopun niin sanotusti lauhin päivä. Pakkanen on silloin Rukalla 10:n ja 15 asteen välissä. Lauantaille pakkanen kiristyy 15–20 asteeseen, ja sunnuntai on pakkasen suhteen kaikista kirein päivä, pakkasta on 20 astetta, ehkä kylmempääkin. Sillä voi olla jo vaikutusta kilpailujen järjestämiseen, Tuovinen sanoo.

Rukalla on ennenkin kilpailtu kirpakkaassa pakkassäässä. Hannu Manninen voitti yhdistetyn marraskuussa 2002.

Koko Suomessa on viikonloppuna selvä pakkaskeli. Keskiosassa maata lämpötila vaihtelee 10 pakkasasteen molemmin puolin, etelässäkin pakkasta on 5–7 astetta. Sää on kuitenkin poutainen, lumisateita ei ole luvassa.

Ennen pakkasia lunta kyllä tulee. Keskiviikkoiltana Suomen keskiosaan saapuu voimakas lumisadealue, ja lunta tupruttaa ensi yön aikana 10–15 senttiä.

Tuovisen mukaan voimakkaimmat lumisateet sijoittuvat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun sekä Kanta- ja Päijät-Hämeen välille eli suunnilleen akselille Vaasa–Jyväskylä–Kuopio.

– Monin paikoin sataa lunta rankasti torstain aamuruuhkan aikaan. Ajokeli on tällöin huono, Tuovinen muistuttaa.

Etelämpänä sade on pääasiassa vettä tai räntää.

Ennen pakkasia keskiosaan Suomea tulee voimakas lumisadealue.

Aivan eteläänkin lunta saattaa olla tulossa, jos Pietarin lumitykiksi kutsuttu ilmiö yltää Suomeen asti.

Suomen eteläpuolelle on kehittymässä matalapaine. Jos se yltää Itämerestä kosteutta kerättyään Suomen etelärannikon ylle ja törmää Suomen kylmään ilmamassaan, lumisade voi torstain ja perjantain välisenä yönä olla voimakasta ja runsasta.

– Jos sateet jäävät Suomenlahden päälle, kukaan ei huomaa mitään. Katsotaan, mihin matalapaine menee ja minkälaisena sade tulee: onko se vettä vai lunta? Sellainen mahdollisuus on, että etelärannikolle voi nousta runsaita lumisateita, Tuovinen sanoo.