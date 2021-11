Tehohoidossa on 42 potilasta.

Suomessa on sairaalahoidossa 306 koronapotilasta, mikä on 22 vähemmän kuin maanantaina, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Heistä tehohoidossa on 42 potilasta, mikä on kolme vähemmän kuin maanantaina.

THL:n mukaan Suomessa on raportoitu eilisen jälkeen yhteensä 1 007 uutta koronavirustartuntaa. Eilen uusia koronatapauksia raportoitiin 1 088.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä noin 13 200 koronatartuntaa, mikä on yli 3 800 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Koko epidemian aikana Suomessa on kaikkiaan vahvistettu yli 179 500 koronatartuntaa.