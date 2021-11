Rafale on robusti sotakone – Ranska tarjoaa Suomelle taisteluissa koeteltua moni­toimi­hävittäjää

Ranskan ilmailuteollisuuden ylpeys Dassault päivittää parhaillaan Rafalea uuteen standardiin.

Hornetit poistuvat käytöstä tällä vuosikymmenellä. Niiden korvaajaksi on tarjolla viisi hävittäjävaihtoehtoa. Ilta-Sanomat esittelee nuo vaihtoehdot tällä viikolla, yhden per päivä.

Nehän ovat kuin kaksi marjaa – Dassault Rafale ja Eurofighter Typhoon.

Perusratkaisut ovat samoja: kaksi moottoria, deltasiipi ja rungon etuosaan sijoitetut canardit eli ohjailutasot. Ulkomitat ovat lähes identtiset. Myös koneiden suorituskykyä mittaavat arvot ovat hyvin lähellä toisiaan. Eurofighter on vain hieman Rafalea nopeampi.

Näiden kahden monitoimihävittäjän historia kertoo, että konetyypit ovat perua samasta hankkeesta: yhteiseurooppalaisen, neljännen sukupolven hävittäjän suunnittelusta 1980-luvulla. Kumppanimaiden tiet kuitenkin erkaantuivat. Konsepti eteni Britannian, Saksan, Espanjan ja Italian yhteistyönä kohti Eurofighteria. Ranskalainen Dassault loi samasta aihiosta Rafalen. Nyt koneet ovat verisiä kilpailijoita sotilaskonebisneksessä.

Rafale esittäytyi Suomen medialle ilmavoimien koelentotapahtuman yhteydessä Satakunnan lennostossa Pirkkalassa tammikuussa 2020.

Dassault markkinoi Rafalea luotettavana työjuhtana ja koeteltuna sotaratsuna. Ja sveitsiläisenä linkkuveitsenä, oikeana moniroolikoneena, jonka työkaluja lentäjä voi halutessaan käyttää samanaikaisesti.

Rafalessa on häiveominaisuuksia. Se ei kuitenkaan ole lähtökohtaisesti suunniteltu tutkassa vaikeasti havaittavaksi, kuten kilpailijansa F-35. Rafale kantaa aselastinsa siipien ja rungon ripustimissa, mikä on omiaan lisäämään koneen tutkaheijastusta.

Kanadalais-ranskalainen hävittäjälentäjä Pierre-Henri Chuet, radiokutsunimeltään Até, teki Rafalen tukialusversiolla taistelulentoja äärijärjestö Isisin kohteisiin Pohjois- Irakissa. Verkkolehti Hushkit kysyi Atélta pari vuotta sitten, mitä hän tuumaisi tunkeutumisesta Rafalella nykyaikaisin ilmapuolustusjärjestelmin suljettuun ”kuplaan”.

– En ole lainkaan varma siitä, onko lentokoneen häiveominaisuuksilla kovinkaan paljon merkitystä, jos vastassa on uusinta uutta, Até kommentoi.

– Me emme Ranskan ilmavoimissa pelkää tunkeutua tällaisille alueille matalalla lentäen. Yritäpä vain napata minut S-400-ohjuksin, jos lähestyn 200 jalan korkeudessa. Ei muuten onnistu ihan heti.

Até kertoi myös harjoitelleensa ilmataistelua Rafalen ohjaimissa, vastustajinaan F-16, Eurofighter Typhoon, Super Hornet, pystysuoraan nousuun ja laskuun kykenevä Harrier, harjoitushävittäjä Alpha Jet sekä Rafalen ranskalainen edeltäjä Mirage 2000. Niistä kovimmaksi vastustajaksi osoittautui Atén mielestä F-16.

– Typhoon oli pelkkä vitsi, helppo ampua alas. F-16 oli yllätys: pidin sitä aika hyvänä koneena. Ehkä haastavin oli juuri F-16, joka on melko pienikokoinen ja helppo kadottaa näkyvistä, Até kertoi.

Super Hornetin kohdalla Até kertoi varoneensa erityisesti koneen lämpöhakuista AIM-9X Sidewinder -ilmataisteluohjusta ja pilotin kypärätähtäintä. Super Hornetin kuski voi lukita vastustajan kypärätähtäimeensä vain päätään kääntämällä ja laukaista sitten kohtaamansa bandiitin perään erittäin liukkaasti liikehtivän ja häirintää sietävän Sidewinderin.

Pitkän kantaman tutkaohjuksin varustettu Eurofighter on Atén mielestä vaarallinen vastustaja Rafalelle korkealla, 13–15 kilometrin lentokorkeudessa. Atén mukaan vain tyhmä hävittäjälentäjä lähtisi haastamaan Eurofighteria tällaisessa taistelutilanteessa.

Até menestyi harjoituksissa Eurofighteria vastaan pakottamalla vastustajan pois tämän mukavuusalueelta ja iskemällä aggressiivisesti takaapäin.

– Kytkin tutkan ja muut laitteet pois päältä ja lähestyin sitä 100 jalkaa alempana, yliääninopeudella tekemäni nousun jälkeen. Minua ei havaittu lainkaan, Rafale-lentäjä kertoi.

Rafalen siiven kärjessä on lämpöherätteeseen hakeutuva Mica-ilmataisteluohjus. Ohjuksesta on myös tutkahakuinen versio.

Sekä Rafalen että Eurofighterin pääase ilmataistelussa on eurooppalainen pitkän matkan Meteor-tutkaohjus. Lyhyen ja keskipitkän matkan ilmataisteluohjuksena Rafale käyttää ranskalaista Micaa.

Ilmasta maahan ja merelle ampumista varten Rafale voi kuljettaa mukanaan laajaa valikoimaa ohjuksia ja täsmäpommeja. Jos Suomi valitsee Rafalen, koneeseen on ilmeisesti tarjolla muun muassa pitkän kantomatkan Scalp-risteilyohjus sekä Exocet-merimaaliohjus, jonka varhainen versio nousi maineeseen Falklandin sodassa.

Dassault päivittää Rafalea parhaillaan uusimpaan F4-standardiin, joka tulee käyttöön laajan testausohjelman jälkeen vuosikymmenen puolivälissä. Osia siitä on käytettävissä jo ensi vuonna. F4 on koneen Suomelle tarjottu kehitysversio, jota Dassault lupaa päivittää vielä vuosikymmeniä. Seuraava päivitys F5 on jo suunnitteilla.

F4-standardissa Rafalen lentäjä saa käyttöönsä uuden Scorpion-kypäränäyttöjärjestelmän. Valmistaja Thales kertoo sen parantavan pilotin tilannetietoisuutta ja antavan mahdollisuuden seurata ja lukita maaleja sekä valoisassa että pimeässä.

Samankaltainen ”Mr. Stark” -ihmekypärä on jo tarjolla tai tulossa kaikkiin uusiin monitoimihävittäjiin. Tämän hetken ehkä pisimmälle kehitetty kypäränäyttö ja -tähtäin on käytössä F-35-koneessa.

Rafalen F4-standardiin kuuluu lisäksi päivitys tutkan ja elektronisen sodankäynnin järjestelmiin sekä uusi, suunnattu ja nopea datalinkki koneen verkostoitunutta sodankäyntiä varten. Nykyaikainen monitoimihävittäjä kerää jatkuvasti tilanne- ja tiedustelutietoa ympäristöstään ja jakaa sitä sekä oman ilmavoiman että muiden puolustushaarojen kanssa. Monitoimihävittäjä on keskeinen osa koko puolustusjärjestelmää.

Päivityksen F4-standardin kehittämisen yhteydessä saa myös Mica-ilmataisteluohjus. Sekä ohjuksen lämpö- että tutkahakuista versiota parannetaan – ohjukset saavat uudet kaksivaiheiset moottorit ja entistä tarkemmat hakupäät.

Dassault on tänä vuonna menestynyt hyvin Rafalen vientiponnisteluissa. Yhtiö on saanut tilauksia Kreikalta (18 konetta), Kroatiasta (12 konetta) ja Egyptiltä (30 konetta). Dassault toivoo lihavaa tilausta vielä Arabiemiirikuntien liitolta, kun presidentti Emmanuel Macron vierailee Persianlahdella joulukuussa. Arabiemiraatit suunnittelee 63 uuden monitoimihävittäjän hankintaa. Kauppaa ei ole kuitenkaan vielä lyöty lukkoon.