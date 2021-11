Maski- ja etätyö­suositukset palasivat useille alueille – tämä on Suomen korona­tilanne nyt

Pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa palataan laajaan etätyösuositukseen. Kasvomaskisuositusta tiukennetaan kummallakin alueella.

Pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa palataan laajaan etätyösuositukseen ja maskisuositusta tiukennetaan aiemmasta. Kasvomaskin käyttöä suositellaan kummallakin alueella jatkossa myös rokotetuille.

– Meidän täytyy todeta suoraan: paluuta normaaliin ei ole vielä tapahtunut, korona ei ole ohi, emmekä me kaksi rokotetta saaneetkaan ole täysin suojassa virukselta, sanoi Helsingin pormestari Juhana Vartiainen (kok.) pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Koronakoordinaatioryhmän mukaan maskin käyttöä suositellaan 12 vuotta täyttäneille kaikissa julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa on muita ihmisiä. Maskia suositellaan käytettäväksi siten myös kouluissa ja oppilaitoksissa kuudennesta luokasta lähtien.

Maskisuositus tulee pääkaupunkiseudulla voimaan heti. Työnantajia kehotetaan puolestaan ryhtymään välittömiin toimiin, jotta etätyösuositus saataisiin voimaan.

Suositukset ovat pääkaupunkiseudulla voimassa tammikuun puoliväliin asti.

Varsinais-Suomessa tilanne huonontunut jo viikkoja

Varsinais-Suomessa suu-nenäsuojusta suositellaan käytettäväksi sekä ulko- että sisätiloissa silloin, kun riittävää etäisyyttä ei pystytä pitämään.

Toisin kuin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa maskisuositus on voimassa kouluissa ja oppilaitoksissa jo peruskoulun 4. luokasta lähtien. Tiedotteen mukaan henkilökunnan täytyy huolehtia kasvomaskin käytössä myös päiväkotihoidossa ja peruskouluissa.

Suosituksia tiukennetaan nopeasti huonontuneen koronatilanteen vuoksi. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ylilääkäri Mikko Pietilä kertoi tiistaisessa tiedotteessa, että koronatilanne on mennyt huonompaan suuntaan useita viikkoja.

Maskisuosituksia myös muualla Suomessa

Pohjois-Pohjanmaalla alueellinen koordinaatioryhmä suosittelee kasvomaskin käyttöä aina myös rokotetuille henkilöille, kun liikutaan sellaisissa sisätiloissa, missä on paljon ihmisiä lähellä toisiaan. Rokottamattomille henkilöille maskin käyttöä puolestaan suositellaan aina julkisissa sisätiloissa liikuttaessa.

Pirkanmaalla on puolestaan voimassa yleinen maskisuositus, ja maskinkäyttöä suositellaan jälleen myös kaikille peruskoulun kuudesluokkalaisille sekä heitä vanhemmille.

Myös Etelä-Karjalassa suositellaan koronatilanteen huononnuttua maskinkäyttöä kouluissa. Maskisuositus koskee 12 vuotta täyttäneitä, myös täyden koronarokotesarjan saaneita.

Virus ei katso kelloa - passi käyttöön koko aukioloajaksi

Sekä Varsinais-Suomen että pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmät toivoisivat, että ravintoloissa edellytettäisiin koronapassia koko aukioloajan.

– Koronapassi tulisi olla käytössä ravintoloissa koko aukioloajan, koska virus ei katso kelloa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoi tiedotteessa.

Kumpikin koronakoordinaatioryhmä peräänkuuluttaa myös tehokkaampia keinoja estää ravintoloissa tapahtuvia tartuntoja. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän mukaan nykyisessä epidemiatilanteessa ravintoloiden aukioloa tulisi rajata nykyistä enemmän ja anniskelu lopettaa nykyistä aikaisemmin.

Tiistaina raportoitiin yli tuhat uutta koronatartuntaa

Suomessa raportoitiin tiistaina 1 088 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä noin 13 000 koronatartuntaa, mikä on lähes 4 000 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Eniten uusia tartuntoja on kahden viikon ajanjaksona todettu Helsingin ja Uudenmaan (Hus), Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä.

Myös koronaviruksen ilmaantuvuus on noussut. Tautitapauksia on nyt noin 235 jokaista sataatuhatta asukasta kohden, kun edeltävien kahden viikon ilmaantuvuusluku oli 166. Husin alueella ilmaantuvuus on jo yli 300:n.

Epidemian aikana Suomessa on vahvistettu kaikkiaan 178 527 koronatartuntaa.