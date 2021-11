Korona­tilanne heikkenee pää­kaupunki­seudulla – ”Myötä­mielisyys tartunnan­jäljitystä kohtaan on kansalaisilla vähentynyt”

Koronatesteihin hakeutumisen suositukset saattavat tiukentua epidemiatilanteen heikentyessä.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä ilmoitti tiistaina paluusta laajaan maski- ja etätyösuositukseen. Tartuntojen määrä on kasvanut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella viime aikoina merkittävästi, ja alueen 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on noussut yli kolmensadan 100 000:ta asukasta kohden.

Myös tartunnanjäljityksen puolella tilanne on viime aikoina heikentynyt. Husin vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä arvelee ihmisten väsyneen prosessiin.

– Kuulemani mukaan myötämielisyys tartunnanjäljitystä kohtaan on kansalaisilla vähentynyt. Se esiintyy siten, että puheluihin ei aina vastata, ja sitten ei välttämättä kauhean hyvin muisteta kaikkia niitä ihmisiä, joiden kanssa on oltu tekemisissä.

Alueen sairaaloiden koronakuormitus on kasvussa ja teho-osastojen kuormitus jo nykyisellään kriittisellä tasolla. Petäjä kertoo, että osa koronaa sairastavista on kahdesti rokotettuja, mutta valtaosa sairaalahoitoon joutuvista on kuitenkin edelleen rokottamattomia.

Husin vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä kertoo, että suurin osa sairaalahoitoon joutuvista on rokottamattomia.

Koronapotilaiden määrä Husin sairaaloissa sahaa tällä hetkellä 60–70 potilaan väliä. Näistä noin kolmannes on kerran tai kahdesti rokotettuja, loput rokottamattomia. Vaikka myös kahdesti rokotetut voivat joutua sairaalaan, on heidän taudinkuvansa lievempi eivätkä he päädy teho-osastolle.

Tiedossa olevien todennettujen koronatartuntojen lisäksi merkittävä osuus tartunnoista on niin sanottuja piilotartuntoja, jotka eivät tallennu tilastoihin. Näissä tapauksissa testeihin ei ole hakeuduttu joko oireettomuudesta, vähäoireisuudesta tai testeihin hakeutumisen kynnyksestä johtuen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päivitti lokakuussa testisuositustaan. Sen myötä kaksi koronarokoteannosta saaneen ei enää yleensä tarvitse mennä suositusten mukaan koronatestiin, vaikka oireita ilmenisi. Sen sijaan kokonaan rokottamattomien tai yhden rokoteannoksen saaneiden on yhä ollut THL:n mukaan hyvä hakeutua oireisena testiin.

– On itsestään selvää, että suuri osa tartunnoista jää tietämättä. Testeihin hakeutuminen on vapaaehtoista ja ihmiset hakeutuvat niihin eri herkkyydellä. Näin on ollut koko ajan, Petäjä toteaa.

” Ainoa suunta, mihin testeihin hakeutumisen suosituksia voidaan muuttaa, on se, että aletaan suositella herkemmin testeihin hakeutumista.

Epidemiatilanteen pahentuessa koronatestauksesta annettuja suosituksia voi olla syytä tarkastella uudelleen. Petäjän mukaan tiukennuksien tarvetta selvitetään, ja keskustelua käydään terveydenhuollon eri tahojen kesken.

– Ainoa suunta, mihin testeihin hakeutumisen suosituksia voidaan muuttaa, on se, että aletaan suositella herkemmin testeihin hakeutumista. Sellaista suositusta ei ole vielä tehty, mutta se on harkinnassa oleva asia.

– Jos testausmääriä lisättäisiin ja saataisiin enemmän kiinni näitä nyt piilossa olevia infektioita, se heijastuisi lisääntyvänä työmääränä myös tartunnanjäljitykseen, joten lisäresursseja tarvittaisiin molempiin, Petäjä muistuttaa.

Tiukemman testauslinjan vaikutusta epidemian hallinnassa on vaikea arvioida. Petäjän mukaan vertailukohtaa voi hakea esimerkiksi huomattavan aktiivisen testauslinjan tietyissä epidemian vaiheissa ottaneesta Tanskasta.

– On vaikea sanoa, mikä vaikutus lieväoireisten tautien löytämisellä olisi. Esimerkiksi Tanskan suhteen näyttää siltä, ettei laajamittainen testaus ainakaan mitenkään ratkaisevasti olisi helpottanut epidemian hallintaa.