Reijo Ruokasen kolumni: Hölmöt virheet pitää korjata

Pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa otetaan uudelleen käyttöön etätyö- ja maskisuositukset. Pirkanmaalla suositellaan taas maskien käyttöä ja siirtymistä hybridityöhön.

Suomen tartuntaluvut ovat nyt korkeammat kuin koskaan epidemian aikana. Sairaaloiden kapasiteetti alkaa olla käytetty ja kiireettömiä leikkauksia siirretään taas. Koronan takia leikkauksesta toipuville ei välttämättä löytyisi enää kunnon vaatimaa sairaalapaikkaa.

Tilanne ei voi olla yllätys kenellekään, joka on seurannut taudin etenemistä muualla maailmassa tai perehtynyt asiantuntijoiden elokuussa tekemiin ennusteisiin. On todennäköistä, että maan hallituksellekin niistä kerrottiin. Eri asia on, kuuntelivatko ministerit.

Jo ennen kuin 80 prosentin rokotekattavuus saavutettiin, hallituksen piti tehdä iso numero siitä, ettei maskeja enää tarvitse käyttää ja muutenkin voi elää kuin sika pellossa. Se oli kai ministereillekin selvää, että 80 prosentin kattavuus ei ole ratkaisu. Jos rokottamattomia on 20 prosenttia eli 1,1 miljoonaa, taudilla on hyvää tilaa edetä.

Syyskuussa piti olla selvää sekin, että toisenkin rokotteen antama suoja alkaa hiipua 4–6 kuukauden kuluttua piikistä.

Fiksu olisi löysännyt rajoituksia ja kehottanut silti äärimmäiseen varovaisuuteen. Maskisuosituksesta ei olisi kannattanut luopua ollenkaan. Kun luovuttiin, se olisi pitänyt ottaa takaisin heti, kun tartuntamäärät kävivät kovaan nousuun. Ei otettu. Toivottavasti on ylpeä olo.

Edessämme on kiusallinen ja kivulias joulukuu. Tartuntojen määrä jatkanee kasvuaan. Sairaalat mahdollisesti ylikuormittuvat pahasti. Ihmisiä kuolee, myös rokotettuja. Monet sairastuvat viikkokausiksi. Sukulointi jouluna voi olla paitsi hankalaa myös vaarallista.

On todennäköistä, että kokoontumisrajoitukset otetaan taas laajemmin käyttöön. Jossain vaiheessa poliitikkojen on pakko myös tehdä päätöksiä, jotka mahdollistavat sen, että hoitohenkilökunnalta edellytetään kolmen rokotuksen ottamista. Kolmannen piikin antamista todennäköisesti joudutaan aikaistamaan muillakin. Kuusi kuukautta toisesta piikistä on liian pitkä aika.

Kaikkihan me toivoimme, että tauti antaisi periksi nopeasti. Ei antanut. Se oli nähtävissä jo syyskuussa ja tiedossa jo paljon aikaisemmin. Virus ei tottele poliittisia lupauksia eikä hurskaita toiveita.

Enää ei ole enää varaa aikailla sekuntiakaan jatkotoimien kanssa. Hallitus erehtyi ja vitkasteli. Nyt pitää toimia.

Virheen myöntäminen on välttämätöntä, jotta kurssi saadaan korjattua. Ei se satu kuin hetken. Se kipu hallituksen on kestettävä, ettei koko kansan tarvitse kärsiä entistä enempää.