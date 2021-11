Kolme miestä tuomittiin 2,5 vuoden vankeuteen törkeästä raiskauksesta Jyväskylässä

Teko tapahtui huhtikuussa jyväskyläläisessä asunnossa

Keski-Suomen käräjäoikeus on tuominnut kolme 1990-luvulla syntynyttä miestä törkeästä raiskauksesta kahden ja puolen vuoden ehdottomiin vankeusrangaistuksiin.

Teko tapahtui huhtikuussa jyväskyläläisessä asunnossa. Tuomio on annettu elokuussa, mutta STT sai julkisen selosteen tiistaina.

Käräjäoikeuden mukaan miehet raiskasivat naisen useasti ja välillä niin, että muut tekijät seurasivat tilannetta vierestä. Oikeus kuvasi tekoa nöyryyttäväksi ja halventavaksi.

– Menettelyä on pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä, koska se on kaikkinensa kestänyt useita tunteja ja jatkunut asianomistajan heikosta voinnista ja kielloista huolimatta ja siitä on aiheutunut asianomistajalle pitkäaikaista kipua, oikeus perusteli.

Lisäksi oikeuden mukaan uhri oli kykenemätön puolustautumaan.

Tuomitut Ali Ahmed Osman Fidik, Abdi Osman Aadam ja Badsha Salaad Malin ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä tuomioon.