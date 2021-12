Isotädin lottapuku on Jenni Haukion aarre. Se symboloi lottien työpanosta. – Kiitollisuus ja kunnioitus on valtavan syvä, hän sanoo.

Jenni Haukio tutustui lotta-asiaan jo lapsuudessaan Porissa. Hänen isotätinsä oli ollut sota-aikaan muonituslottana ja kertoi siitä usein pienelle Jennille.

– Olimme läheisissä väleissä ja hyvin paljon tekemisissä. Lotta-asia oli hänelle äärimmäisen tärkeä, ja hyvin pienestä lapsesta asti sain kuulla häneltä ihan konkreettisesti, kuinka lotat kokivat työnsä arvon. Hänen kauttaan lottatyö tuli minulle läheiseksi ja tutuksi, Jenni Haukio kertoo Mäntyniemessä.

Isotäti on jo poissa, mutta hänen lottapukunsa on päätynyt Haukion haltuun. Se on hänellä huolellisesti säilytettynä.

Jenni Haukion isotäti toimi muonituslottana. Hänen lottapukunsa on Mäntyniemessä huolellisesti pakattuna. – Se on suuremman asian symboli, Jenni Haukio sanoo.

– Suhtaudun siihen samanlaisena aarteena kuin he, jotka ovat itse lottana toimineet. Oma isotätini piti pukua hyvin tärkeänä. Se on suuremman asian symboli.

Vuonna 1908 syntynyt isotäti oli kolmekymppinen talvisodan syttyessä.

Varsin nuori siis.

– Usein meiltä unohtuu, miten hämmentävän nuoria he olivat. Sotien aikaan lottien keski-ikä oli 20 vuotta, mutta pikkulotissa oli huomattavasti nuorempiakin. Se unohtuu herkästi, samoin se, että he olivat tavallisia nuoria tyttöjä ja naisia inhimillisine ominaisuuksineen, ja silti heiltä vaadittiin oikeastaan epäinhimillisen suuria.

” He tunsivat pelkoa, hätää, epävarmuutta, mutta siitä huolimatta he löysivät jostain sisäisen voiman, joka heitä kannusti jatkamaan.

– He tunsivat pelkoa, hätää, epävarmuutta, mutta siitä huolimatta he löysivät jostain sisäisen voiman, joka heitä kannusti jatkamaan. Ja kuinka upeasti he onnistuivatkaan työssään.

Lokakuussa Helsingin tuomiokirkon Lotta Svärd 100 -juhlamessussa Haukio puhui kadotetun nuoruuden vuosista.

Lue lisää: Jenni Haukio piti tunteikkaan saarnan lotille: ”Te lahjoititte meille tulevaisuuden”

Siinä missä moni nykynuori nainen voi keskittyä omaan itsensä, opintoihinsa, harrastuksiinsa ja sosiaaliseen elämäänsä, lotat työskentelivät monenlaisissa raskaissa ja vastuullisissa tehtävissä keskellä sotaa. Suruton nuoruus meni sivu suun.

Onko saarnasta tullut paljon palautetta?

– On! Olen nöyrästi kiitollinen palautteen määrästä ja koskettavuudesta. Vieläkin saan päivittäin kirjeitä ihmisiltä, niistä haluan välittää kiitokset. Vielä en ole ehtinyt jokaiselle vastaamaan, mutta tulen kyllä sen tekemään. Tulkitsen palautetta siten, että puhe onnistui tavoittamaan jotain, jonka ihmiset pystyivät hyvin laajasti jakamaan, Jenni Haukio sanoo.

Jenni Haukio kertoo saaneensa valtavasti koskettavaa palautetta saarnasta, jonka hän piti lokakuussa Lotta Svärd 100 -juhlamessussa.

Mitä opittavaa meillä on lotilta ja heidän perinnöstään?

– Kyllä yksi johtotähti heidän ajattelussaan on ollut, että on olemassa suurempia päämääriä kuin oma välitön hyvinvointi: yhteistä hyvää, jonka eteen tulee työskennellä. Että kyetään asettamaan arkiset erimielisyydet sivuun ja näkemään se yhteinen suurempi tavoite, se vaatii epäitsekkyyttä.

– Epäitsekkyys on yksi keskeisistä tekijöistä, joka meidän olisi hyvä omaksua. Lotat tekivät valtavan uhrautuvaa, epäitsekästä työtä omia voimia säästelemättä. Tänä päivänä meistä jokainen kysyy jatkuvasti itseltään, kuinka minä voisin saada jotain lisää ja enemmän, mutta ehkä se eettisempi kysymys kuuluisi, mitä minä voin tehdä meidän yhteisömme puolesta, Haukio sanoo painokkaasti.

Hän haluaisi palauttaa velvollisuudentunnon kunniaan. Se oli lotille äärimmäisen tärkeä arvo ja ominaisuus.

” Me voisimme myös nähdä velvollisuuden täyttämisen onnen lähteenä pikemminkin kuin voimaa vievänä rasitteena.

– Me voisimme myös nähdä velvollisuuden täyttämisen onnen lähteenä pikemminkin kuin voimaa vievänä rasitteena. Useinhan onnellisuus syntyy siitä, kun voi auttaa toista ihmistä tai tarjota toiselle ihmiselle jotain.

– Näitä asioita toivoisin ajassamme vielä enemmän prosessoitavan.

Tasavallan presidentin puolisoa pyydetään monenlaisten tapahtumien suojelijaksi ja osasta täytyy kieltäytyä jo aikataulusyistä, mutta kun Jenni Haukiota pyydettiin lottien satavuotisjuhlavuoden suojelijaksi, hän ei miettinyt hetkeäkään.

– Olen vuosien ajan toiminut aktiivisesti sotaveteraani- ja lotta-asioissa. Lotta-asia on aina ollut minulle erityisen lähellä sydäntä, ja sen takia tämä pyyntö oli suuri ilo ja kunnia.

Miksi asia on niin tärkeä?

– Se on tärkeä rakkaudesta isänmaahan, kahdella sanalla lausuen. On tärkeää tuoda esiin veteraani- ja lottasukupolven työtä ja merkitystä meidän nykyisen hyvinvointimme takaajina. Se muisto ei saa koskaan himmetä, ja meillä nykyisillä sukupolvilla on tärkeä tehtävä arvoperinnön siirtämisessä eteenpäin, hän sanoo.

– Kiitollisuus ja kunnioitus on valtavan syvä.

Haukiosta on tärkeää laventaa sankaruuden käsitettä rintamamiehistä lottiin ja kotirintamaan.

” Naisten rooli oli valtava sodan aikaan, ei pelkästään lottien vaan myös kotirintaman naisten.

– Naisten rooli oli valtava sodan aikaan, ei pelkästään lottien vaan myös kotirintaman naisten.

Lottien työ näkyy vahvasti Suomen jälleenrakennuksessa sodan jälkeen. Lotilla oli esimerkiksi rooli Helsingin olympialaisten järjestelyissä 1952, Haukio kertoo.

– Heillä oli hyvin monialaisia rooleja ja suuri merkitys Suomen sosiaali- ja terveysinfrastruktuurin rakentamisessa siitä huolimatta, että järjestö lakkautettiin. Se energia ja työpanos taitavasti kanavoitiin toisaalle, ja työn voi nähdä katkeamattomana jatkumona tähän päivään saakka.

Jenni Haukio sanoo olevansa etuoikeutettu, koska on saanut vuosien mittaan tavata paljon lottia eri puolilta maata ja eri lottatehtävistä.

– Jokaisen lotan tarina on tasavertaisesti erityinen. Puheenjohtajat totta kai olivat ajassa näkyviä hahmoja, mutta näkisin että sankaruus oli yhä suurta katsomatta siihen, mikä oli lotan tehtävä organisaatiossa.

Monesta juttutuokiosta on varmasti jäänyt lämmin muisto, mutta voisiko jostain kertoa tarkemmin?

– Eräs muutamassa eri yhteydessä tapaamistani ja suuresti kunnioittamistani lotista oli Aune Rahola, Jenni Haukio aloittaa.

Ensikohtaaminen oli Tuusulassa Syvärannan Lottamuseon uudistetun perusnäyttelyn avajaisissa 2012.

– Sen jälkeen tapasin Aunen Katajanokan kasinolla, jossa paljastettiin lottamuistolaatta, ja meille tuli puheeksi, että hän ei ole koskaan vieraillut Kultarannassa. Kutsuin hänet sitten Kultarantaan siltä istumalta, ja seuraavana kesänä Aune tuli Lotta Svärd Säätiön edustajien kanssa vierailulle.

Jenni Haukio ja Aune Rahola istuttivat Aune-päärynäpuun Kultarantaan presidentin kesäasunnolle 2015. Sen jälkeen Haukio on joka kesän alussa käynyt ensi töikseen tarkastamassa, miten puu voi.

– Siinä yhteydessä me yhdessä Aunen kanssa istutimme Kultarantaan Aune-päärynäpuun, lajikkeen nimi todellakin on Aune. Tämä oli kohtaaminen, jonka muistan läpi elämäni. Tuo päärynäpuu kukoistaa ja kasvaa ja tulee säilymään toivottavasti ikuisena symbolina siitä, mitä koko lottasukupolvi teki meidän kaikkien parhaaksi.

Jenni Haukio paljastaa, että on sen jälkeen joka kesä käynyt ensi töikseen tarkistamassa Aune-puun voinnin saavuttuaan Kultarantaan presidentin kesäasunnolle. Se voi hyvin.

Aune Rahola pääsi lottakoulutukseen alaikäisenä. Hän toimi talvisodan aikaan viestintälottana Tampereella ja jatkosodassa radistina. Sodassa hän tapasi aviomiehensä.

– Aune edesmeni viime vuonna 97-vuotiaana. Hänen kanssaan kävin hyvin henkilökohtaisia keskusteluja siitä, miten hän oli tuntenut nuorena sodan tunnot ja tapahtumat. Tulen niitä läpi elämän vaalimaan.

Aune Rahola ja Jenni Haukio tapasivat ensi kerran Tuusulassa Lottamuseossa 2012.

Lottajärjestöä on joskus kritisoitu porvarilliseksi ja puolifasistiseksi järjestöksi. Sen Haukio tyrmää.

– Lotilla oli yksi päämäärä, Suomen itsenäisyyden turvaaminen. Se on ideologisesti ristiriidaton päämäärä. Ikävä kyllä historian myöhemmät vuosikymmenet ovat ikään kuin sitä heidän ydintehtäväänsä värittäneet epäsuotuisin tavoin. Itsenäisyyden puolustaminen oli silloin koko kansaa yhdistävä tekijä, ei siinä ollut mitään jakolinjoja. Lottajärjestöön kuului sotavuosina enimmillään yli 230 000 ihmistä; kyllä siihen silloin kuuluttiin poliittiseen katsantokantaan riippumatta.

Haukion mukaan lottien perinnön ja arvomaailman merkityksen korostaminen ei ole ristiriidassa moniarvoisuuden kanssa.

– Se ei mitenkään sulje pois arvopohjaa, joka on myöhempinä aikoina noussut esiin ja korostunut meidän ajassamme eli moniarvoisen yksilöllisyyden kunnioittaminen, jossa jokaisella ihmisellä on yhtäläinen arvo ideologiseen katsantokantaan, sukupuoleen, etniseen taustaan tai suuntautumiseen katsomatta. Jotenkin meidän pitäisi kyetä riisuutumaan näistä tarpeettomista vastakkainasetteluista.

Hän toivoisi suomalaisten yhtenäisyyden taas vahvistuvan, moniarvoisuudesta tinkimättä.

– Myös omassa ajassamme meillä on kansakuntana yhteisiä päämääriä. Ne eivät onneksi ole yhtä suoraviivaisia elämän ja kuoleman kysymyksiä kuin sota-aikana, mutta niilläkin on suuri merkitys nykyihmiselle. Jokainen meistä voi tehdä ajatustyötä omalta osaltaan: nähdä ihmisessä hänen ominaisuuksistaan aina parhaan, sillä jokaisessa ihmisessä on paljon hyvää ja hyviä ominaisuuksia.