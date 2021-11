Verinen matto löytyi roskiksesta Helsingissä – poliisi tutkii murhaa: ”Teko­tapa on ollut raaka ja julma”

Poliisi on ottanut kaksi henkilöä kiinni murhasta epäiltynä.

Helsingin Tapaninvainiossa tapahtui viime perjantaina tai lauantaina henkirikos.

Poliisi sai lauantaina aamulla ilmoituksen, jonka mukaan paritalon ulkoroskiksesta oli löytynyt verinen matto. Ilmoituksen teki naapuri.

– Henkilö oli vienyt roskia ja tehnyt silloin havainnon verisestä matosta, rikostarkastaja Jari Koski kertoo IS:lle.

Tämän jälkeen tapahtumapaikalle saapui useita poliisipartioita.

Poliisit löysivät etsintöjen jälkeen roskiksesta menehtyneen, noin 40-vuotiaan miehen. Kosken mukaan uhri ja epäillyt tunsivat toisensa entuudestaan.

– Kyllä meillä semmoinen käsitys on, ettei mistään ventovieraista ole kysymys, Koski kertoo.

Tekoa tutkitaan murhana. Teon epäillään tapahtuneen uhrin asunnossa.

– Tekotapa on ollut raaka ja julma. Esitutkinnassa on saatu viitteitä siitä, että teko on saatettu suunnitella etukäteen, rikostarkastaja Koski sanoi Helsingin poliisin lähettämässä tiedotteessa.

Poliisi otti teosta epäiltynä kaksi henkilöä kiinni Pohjois-Suomessa sunnuntaina.

Toinen epäillyistä on 28-vuotias nainen ja toinen 27-vuotias mies. Poliisi esittää heitä vangittavaksi. Vangitsemiskäsittely alkaa Helsingin käräjäoikeudessa keskiviikkoaamulla.