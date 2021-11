Poliisi pyytää yleisön apua Porin Pihlavan tapon ja törkeän ryöstön tutkinnassa – uhri nuori mies

Kaksi ihmistä on vangittu epäiltynä taposta ja kolmas törkeän ryöstön yrityksestä.

Poliisi pyytää yleisön apua Porin Pihlavassa kaksi viikkoa sitten tapahtuneen henkirikoksen tutkinnassa. Uhri oli nuori porilaismies.

Henkirikoksen epäillään tapahtuneen Pihlatiellä talossa, jossa uhri asui. Hätäkeskus sai ilmoituksen asiasta tiistaina 9. marraskuuta juuri ennen puoltayötä.

Tutkinnanjohtaja Erik Salonsaari kertoi STT:lle, että kaksi ihmistä on vangittu epäiltynä taposta ja kolmas törkeän ryöstön yrityksestä. Salonsaaren mukaan sittemmin on vahvistunut, että uhrilta vietiin omaisuutta, joten ryöstöepäily on muuttunut yrityksestä täyttyneeksi teoksi.

Poliisi pyytää Pihlavan Pihlatiellä tai sen lähistöllä yöllä 9.–10. marraskuuta poikkeuksellisia havaintoja tehneitä tai asiasta muuten tietäviä olemaan yhteydessä Lounais-Suomen poliisiin osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi tai jättämällä vastaajaviestin numeroon 050 456 4963.