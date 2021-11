Sarvistaan kiinni jääneet hirvet kokivat kohtalonsa Tohmajärvellä, Pohjois-Karjalassa.

Kokenut metsän ja eläinten tuntija näki Tohmajärvellä, Pohjois-Karjalassa jotain hyvin harvinaista noin kaksi viikkoa sitten.

– Olimme aamulla liikkeellä pellolla, kun kaveri huomasi maassa kaksi kuollutta hirveä, 50-vuotias Pentti Varonen kertoo Ilta-Sanomille.

Varonen kertoo, miten kaikki on mahdollisesti tapahtunut.

– Murtoin kylässä on käyty todennäköisesti kahden uroshirven hegemoniataistelu. Kamppailussa toinen hirvistä on kaatunut kumoon ja hirvet ovat jääneet kiinni sarvistaan. Se on koitunut hirvien kohtaloksi, Varonen sanoo.

Uroshirvet kilpailevat naaraiden suosiosta näyttävillä esityksillä, ja joskus ne taistelevat keskenään.

Suurriistavirka-avun eli SRVA:n väkeen kuuluva Varonen tuntee metsästystä jo usean vuosikymmenen ajalta. Silti tällainen tapaus on hänellekin uusi.

Tappelussa sarvet olivat jääneet kiinni toisiinsa.

– Toisen hirven ruho oli vielä lämmin, kun tulimme paikalle. Ensimmäinen ajatukseni oli se, että miten tämä on yleensä mahdollista. Taistelu oli käyty todennäköisesti aamuyöllä, hän kertoo.

Varonen arvioi, että alemmaksi jääneen hirven sarvet jäivät sellaiseen asentoon, ettei se voinut liikuttaa päätään ja pyristellä pois.

– Tappelun takia sarvet olivat jääneet kiinni toisiinsa noin 2–3 senttimetrin matkalta. Molemmissa sarvissa oli viisi piikkiä, jotka päätyivät lukkoon keskenään. Niitä ei saatu irti toistaan miesvoiminkaan, vaan hirvien kaulat oli pakko katkaista, Varonen kertoo.

Tapahtumapaikalta on vain noin kaksi kilometriä Varosen kotitalolle.

