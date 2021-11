Deittailun siirtyminen nettiin on monen tahattomasti yksin elävän miehen mielestä lisännyt ulkonäkökeskeisyyttä ja pinnallisuutta.

Kumppanin etsimisen valtavirta on jo hyvän aikaa vellonut netissä.

Huomion saaminen parisuhdemarkkinoilla on kovaa ja kovemmaksi tuntuu menevän. Näin tiivistyy sinkkumies Timon 48, (nimi muutettu) omakohtainen kokemus kumppanin etsimisessä.

Timo on yksi vastaaja IS:n kyselyssä, jossa pyydettiin vastoin omaa tahtoaan sinkkuna elävien miesten kokemuksia kumppanin etsimisessä.

– Pitääkö hommata vaatturi, valokuvaaja, personal trainer ja haamukirjoittaja, että tällainen tavallinen mies saisi Tinderissä itselleen huomiota, 48-vuotias sinkkumies Timo kärjistää.

Tavallisen miehen on vaikea erottua Tinderissä, jossa jokaista naista kohti on valtava määrä seuraa hakevia miehiä.

Kumppanin etsimisen valtavirta on jo hyvän aikaa vellonut netissä.

Uudellamaalla kaupungissa asuva Timo kuvailee treffialustoja ”ihmisten postimyyntikatalogeiksi”.

– Ainoa, mikä Tinderissä merkitsee, on ulkonäkö. Tavallinen ihminen ei kelpaa, mutta kaikkihan me ollaan tavallisia, it-alalla asiantuntijatehtävissä työskentelevä Mika sanoo.

Mikan näkemys kumppanin etsimisen vaikeudesta edustaa niin sanottua ulkoista syytä, joka nousi esiin tuoreessa väitöskirjatutkimuksessa.

Tutkimuksessa selvitettiin ilman omaan tahtoaan ilman kumppania elävien miesten käsityksiä sinkkuelämänsä syistä.

Ulkonäkökeskeisyys on tyyppiesimerkki ulkoisesta syystä seurustelukumppanin puuttumisen takana. Sisäinen syy puolestaan tarkoittaa, että itse kokee itsensä kelpaamattomaksi parisuhteeseen.

Molemmat näkökulmat löytyivät, kun IS kysyi vasten tahtoaan yksin jääneiden miesten käsityksiä siitä, miksi he eivät ole yrityksistään huolimatta onnistuneet löytämään kumppania.

Kaikkien tässä haastateltavien miesten nimet on muutettu heidän pyynnöstään.

Parisuhteesta haaveilevan Jukan, 38, selitys sinkkuudelleen kumpuaa luottamuksen romahtamisesta.

Jukka erehtyi kotibileissä väärään huoneeseen väärään aikaan.

– Tyttöystäväni jäi itse teosta kiinni pettämisestä parhaan ystäväni kanssa. Se jätti minuun pysyvät jäljet, Jukka muistelee.

Hän oli silloin vielä nuori, mutta alla oli jo yksi kokemus petetyksi tulemisesta. Tuorein kymmenen vuotta sitten kiville karahtanut parisuhde päättyi sekin pettämiseen. Silloin Jukka oli 28-vuotias.

– Viimeiset kymmenen vuotta olen elänyt yksin, Pohjois-Pohjanmaalla asuva Jukka sanoo.

” Se pelko, että tutustuu lähemmin, rakastuu, ja sitten toinen taas satuttaa.

Pelko petetyksi tulemisesta on Jukan mukaan syy sille, että hän ei ole edes yrittänyt solmia uutta parisuhdetta.

– On aina se pelko, että tutustuu lähemmin, rakastuu, ja sitten toinen taas satuttaa. Vetää maton alta, Jukka kuvailee.

Ulkoiset puitteet parisuhteelle olisivat kyllä kunnossa. On oma koti rivitalossa, seurana koira. Puhelimessa kuulee, että ravintola-alalla työskennelleellä ja nyt mielenterveys- ja päihdehoitajaksi opiskelevalla miehellä on supliikki kohdallaan.

Ja se monen peräänkuuluttama kyky tunteiden erittelyyn ja niistä puhumiseen onnistuu.

– Ei minua pelota lähestyä naisia, osaan kyllä jutella ja olla huumorintajuinen.

Mutta kun tuttavuus pitäisi viedä parisuhteeseen, vanha pelko petetyksi tulemisesta alkaa piinata. Syvältä satuttaneet pettämisen kokemukset nousevat mörkönä esiin uudelleen esiin, vaikka Jukka on koettanut työstää pois kielteisiä tunteita.

15 vuoden työrupeama yökerhoissa näytti myös paljon, miten hauraalla pohjalla puhe luottamuksesta parisuhteessa voi olla.

– Sieltä lähti varattuja miehiä ja naisia yön selkään. Näitä näki, mutta ei niistä tietenkään puhuttu.

Jukan mukaan naisten pettäminen on samanlainen tabu kuin naisten kykenemättömyys perheväkivaltaan.

– Kyllä ne konnuudet onnistuvat kummaltakin sukupuolelta.

Jukka haluaisi olla parisuhteessa. Omasta kranttuudesta sen ei pitäisi jäädä kiinni.

– Naisen ulkonäkö on minulle sivuseikka, en minä mitään barbia haluaisi. Tärkeintä on se, mitä ihmisen sisällä on.

Haave vanhemmuudesta elää. Jukka haluaisi joskus olla isä.

– Olen haaveillut adoptiosta, vaikka tiedän sen vaikeaksi.

Jukka ei ole haudannut haavetta parisuhteesta.

– Olen toiveikas, että löydän kumppanin, Jukka sanoo.

Kahden lapsen isä Mika, 35, sai kuulla olevansa liian kiltti mies parisuhteeseen. Se selvisi, kun hän 12 vuotta kestäneen avioliiton jälkeen teki tositarkoituksella tuttavuutta naiseen.

– Kun rohkaistuin kysymään, että voisimmeko viedä ystävyyden seurustelun tasolle, nainen vastasi, että olet liian kiltti mies, Etelä-Pohjanmaalla pikkukaupungissa asuva asuva Mika kertoo.

Kiltiksi Mika myös itse itsensä määrittelee. 180 senttiä pitkän ja 120 kiloa painavan varren sisällä asuu säyseä mies.

– En minä osaa räyhätä, olen tasainen luonne. En tykkää riidellä, kaipaisin vain jonkun, jonka saisi ottaa päivän päätteeksi kainaloon ja rupatella päivän kuulumiset.

Parisuhdetta kaipaavat yksin elävät miehet eivät aseta naiselle suuria vaatimuksia. - Naisen ulkonäkö on minulle sivuseikka, en minä mitään barbia haluaisi, Jukka 38, sanoo. Kuvassa rakkauslukkoja sillankaiteessa Oulussa.

Mikan tarina on kuin Yölintu-yhteen Tositarkoituksella-kappaleesta, joka tuntui tiivistävän monen muunkin miehen minäkuvan seuranhaussa.

Tässä mies nuhteeton, ilman seuraa on. Rehti, reilu, moitteeton. Vailla muusaa on. Mistä löytyy nainen joka täyttää kainalon.

Keskustelu vahvistaa Mikan treffipalstoille kirjoittamaa itseluonnehdintaa sosiaalisesta ja keskustelutaitoisesta herkästä miehestä. Sitten kun kohdataan, tilanne muuttuu.

– Kun ei ole tarpeeksi komia pärstältään tai kropaltaan, niin naiset ei kelpuuta. Minuakin katsotaan joskus kun halpaa makkaraa, kun olen vähän isokokoinen. Naiset ovat hyvin ulkonäkökeskeisiä.

” Minuakin katsotaan joskus kun halpaa makkaraa, kun olen vähän isokokoinen. Naiset ovat hyvin ulkonäkökeskeisiä.

Avioliiton jälkeen Mika seurusteli hetken, mutta nainen lakkasi odottamatta pitämättä mitään yhteyttä. Ei vastannut viesteihin eikä kertonut, miksi suhde katkesi.

Lopulta Mika ei nähnyt muuta tapaa päästä piinaavasta epätietoisuudesta kuin soittaa naisen äidille. Tämä kertoi tyttärensä puolesta, miksi suhde päättyi piinaavaan hiljaisuuteen. Tarina oli jo aikaisemmin kuultu.

– Olen kuulemma liian kiltti, että minun kanssa voisi seurustella.

Mika sanoo tunnistavansa jossain määrin, mitä liialla kiltteydellä tarkoitetaan.

– Olen kokenut elämässä sellaista, joka on muovannut kiltiksi, Mutta en ryhdy kiltistä ilkeäksi, se ei sovi minulle, hän sanoo.

Jutun alussa mainittu Timo, 48, on it-asiantuntija ja tuntee nettideittailun. Hän on ollut puolenkymmentä kertaa parisuhteessa ja asunut myös muutaman vuoden kumppanin kanssa.

Timo on hakenut seuraa Tinderistä, mutta kokemus ei rohkaise.

– Tinderissä on valtava epäsuhta miesten ja naisten suhteen. Nainen kuin nainen saa helposti valtavan määrän vastauksia miehiltä, sillä miehiä on Tinderissä moninkertainen määrä seuranhaussa.

Aidosti kumppania hakevien miesten joukossa on varattuja ukkomiehiä, jotka hakevat lyhytaikaista seuraa.

” Tinderissä on valtava epäsuhta miesten ja naisten suhteen. Nainen kuin nainen saa helposti valtavan määrän vastauksia miehiltä.

Tavallisen miehen on Timon kokemuksen mukaan liki mahdoton saada kontaktia naiseen, koska miehet ympäröivät naisen läpitunkemattoman viestimuurin taakse kuin kuhnurit ampiaispesän kuningattaren.

Ja kuten luonnossa aina pariutumisessa; nainen valitsee ja valitsee usein sen näyttävimmän.

– Mallimainen mies saa kyllä Tinderissä seuraa, Timo sanoo.

Facebookin sinkkuryhmissäkin viihtynyt Timo kertoo, miten moni tuntuu hakevan hieman epärealistisesti kumppania, joka vie jalat alta. Sosiaalinen media ruokkii tätä pikaruokamaista suhdekäsitystä.

– Suhteen pitäisi heti kolahtaa ja viedä jalat alta, mutta miten niin voi käydä, jos ei ehditä edes tutustua, vaan ollaan jo seuraaville treffeille menossa, Timo kysyy.

Perinteisen parisuhdenäkemyksen muuttuessa ulkonäköpainotteiseksi ja kumppanien vaihtoon kannustavaksi sinkkukulttuuriksi, pitkää parisuhdetta kaipaava Timo kokee jääneensä väliinputoajaksi.

– Ei kaikki osaa poseerata kameralle. Ei ihminen ole täydellinen. Ulkonäkö muuttuu läpi elämän, jokainen vanhenee.

Timon mukaan Tinderin kaltaiset deittisovellutukset suosivat pientä osaa edustavia miehiä ja naisia, joilla on mistä valita. Tilanne on omiaan vääristämään minäkuvaa ja luo epärealistisia odotuksia parisuhteelta.

– Hoetaan, että hyvää jos en saa, huonoa en huoli. Kun parisuhteessa tulee riitaa, niin ei halutakaan yrittää, kun jossa on jo satoja uusia odottamassa, Timo sanoo.