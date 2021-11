Ravintoloiden koronarajoituksia ei Jari Petäjän mielestä tarvittaisi, jos koronapassia kysyttäisiin kaikilta heti ovella.

Koronapotilaiden määrässä tehtiin maanantaina uusi Suomen ennätys. Sairaaloissa on hoidettavana 322 koronapotilasta. Edellinen ennätys on maaliskuulta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä kuvasi Ylen A-studiossa, että tilanne on vakava.

Petäjän mukaan jäljellä on paljon rokottaman väestönosan tautitaakkaa. Sairaalahoidon tarvetta on jäljellä moninkertainen määrä verrattuna siihen, mitä sairaalassa on tähän asti hoidettu.

– Emme yksinkertaisesti selviä, jos se kaikki tulee rytinällä, kontrolloimatta, meidän niskaamme.

Jari Petäjä.

Hus joutui tällä viikolla avaamaan uuden tehohoitotilan.

– Jokainen lisäpaikka, jonka joudumme avaamaan koronapotilaille tehohoidossa, on suoraan pois muusta hoidosta.

Tehohoitotilan laajentaminen koronapotilaille tarkoittaa Petäjän mukaan sitä, että sairaala pystyy nyt leikkaamaan neljästä viiteen tehohoitoa vaativaa leikkausta vähemmän joka päivä.

Petäjä on huolissaan siitä, että koronajäljitys ei toimi. Puolessa tapauksista ei tiedetä, mistä koronatartunta on saatu.

Petäjä arvelee, että suurin riskikäyttäytyminen liittyy ravintoloiden toimintaan. Siellä on suurin massa ja volyymi riskikäyttäytymistä.

Petäjän mielestä ravintolarajoituksia pitäisi voimakkaasti tiukentaa. Ravintoloissa voitaisiin aikaistaa anniskelun päättymistä ja kiristää tilarajoituksia.

Jos koronapassi tarkistettaisiin ravintoloissa jo ovella kellonajansta riippumatta, ”ongelma olisi ratkaistu”, asiantuntija arvioi Ylen A-studiossa.

On vielä koronapassi, pitäisikö sitä vaatia ravintoloissa jo heti ovella kellonajasta riippumatta, toimittaja kysyi Petäjältä.

Petäjä sanoi, että jos näin kävisi ja tällainen muutos tulisi, silloin muuttuu yhdentekeväksi se, mitkä rajoitukset ovat ravintolassa.

– Jos alettaisiin ovia avatessa vaatia passia, ongelma on ratkaistu.

Ravintolarajoitukset kuuluvat valtion toimivaltaan.

Petäjä sanoi, että aluehallintovirastot ovat tehneet sen, mitä niiden vallassa voi olla. Etelä-Suomessa aluehallintovirasto määräsi yhteislaulukiellon.

– Yhteislaulukielto on pisara meressä ja säästää tartuntoja rajoitetuissa yhteislaulutilanteissa, mutta ei tässä kokonaisuudessa. Kuinkahan suuri osa Suomen kansasta harrastaa yhteislaulutilaisuuksia.