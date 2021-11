Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Mikä ihmeen woke? Woke-kulttuurista tuli muutamassa vuodessa asenne, jonka tarkkoja rajoja ei tunne kukaan

Woke-kulttuuri tuli monelle tutuksi viime viikonloppuna. Kun tähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja ja toimittaja Renaz Ebrahimi ottivat juontaja Marja Sannikan ohjelmassa kipakasti yhteen, kiistan ytimessä oli woke-kulttuuri ja siihen liittyvät näkemykset. Mistä on kyse? Mistä woke on peräisin ja mitä sille on viime vuosina tapahtunut?

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi