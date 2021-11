Kolumni: Olen nykyajan nero – en tiedä mistään mitään, mutta minulla on kaikesta mielipide

En oikein enää pysy kärryillä siitä, mistä pitäisi loukkaantua ja kenelle olen loukkaantunut, mutta pääasia, että loukkaannun ja ilmoitan siitä kovaan ääneen. Niin pysyn elossa, kirjoittaa kolumnissaan Ilta-Sanomien toimituspäällikkö Panu Karhunen.

Someinfluensserin syksy on ollut kiireinen. Sieraimeni ovat tukkeutuneet herneistä ja silmäni sameutuneet liikutuksen kyyneleistä, joita olen vuodattanut reflektoidessani omaa hyvyyttäni.

Aluksi liityin Twitterissä heijastinkriittiseen rintamaan. Vastustimme heijastimia, sillä ne edustavat autoilijoiden ylivaltaa ja pönkittävät patriarkaattia. Miksi pyöräilijän tai jalankulkijan pitäisi kantaa vastuu siitä, että autoilija ei näe pilkkopimeässä eteensä? Saimme somen sekaisin, vaikka meitä oli vain kaksi.

Aloin jo miettiä suojateitä, mutta sitten tuli viikko 42. Se oli ihana.

Ensin joku oli pelannut jossain Afrikan tähteä. Tai ei sitä vissiin kukaan enää pelaa, mutta jonkun koulun iltamissa esitettiin rosvoja ja pelinappuloita.

Joku loukkaantui. Sitten monet loukkaantuivat siitä, että joku on loukkaantunut. En ehtinyt ensimmäiseen aaltoon, mutta loukkaannuin siitä, että joku on loukkaantunut siitä, että joku on loukkaantunut.

Huusin kaksi päivää Twitterissä kolonialismia ja turvatonta tilaa. Kaverini sanoi varovasti, pitäisikö minun siirtyä elämässäni eteenpäin, ihan tärkeä aihe ja paska lautapeli, mutta suuntaisitko tarmosi oikeisiin ongelmiin. Ilmoitin, että minä keskityn nyt 50-luvun lautapeliin, sillä sen ymmärrän ja se on valkoisen miehen ainoa kosketus rasismiin. En minä voi kaikkia maailman vääryyksiä korjata. Afrikan tähden käsitän, sillä pelasin sitä joulupöydässä, kun olin löytänyt pelin mökkimatkalla Kärkkäisen alelaarista.

” Puolustan heikompia. Jos ette itse ymmärrä loukkaantua, kun teitä loukataan, olkaa hiljaa.

Lopulta ylioppilaskunta pyysi anteeksi koko yhteiskunnalta. Kiitos suoraselkäisyydestä, annan anteeksi. Juuri tämä on sitä aitoa yhteiskunnallista keskustelua, jota tämä maa kaipaa.

Kun huuto hiljeni, selvisi, että Sanna Marin oli järjestänyt jatkot Kesärannassa ja kutsunut saunaan kaiken maailman julkkiksia.

Hyperventiloin. Alapaineeni huiteli sadassakolmessakympissä, mutta oli pakko jaksaa. Nelson Mandelakaan ei luovuttanut.

Vaahtosin Twitterissä, miksi Marin ei ottanut Tavastialta jatkoille mukaan sotiemme veteraaneja vaan Benjamin Peltosen. Pääministeri haukkui meitä boomereiksi. En tiedä, mikä se on, mutta sellainen minä en ole.

Loukkaannuin. Pian joku loukkaantui siitä, että me loukkaannuimme. Loukkaannuin uudelleen. En oikein enää pysy kärryillä siitä, mistä pitäisi loukkaantua ja kenelle olen loukkaantunut, mutta pääasia, että loukkaannun ja ilmoitan siitä kovaan ääneen. Niin pysyn elossa.

Kysyin Twitterissä, miksi toimittajat puhuivat pääministerin kanssa haastattelutunnilla vain boomereista, kun samaan aikaan Suomi velkaantuu, EU varastaa metsät ja Ugandan lapset kärsivät. Touche!

Kyllä siellä muustakin puhuttiin, mutta en minä kuunnellut.

” Alapaineeni huiteli sadassakolmessakympissä, mutta oli pakko jaksaa. Nelson Mandelakaan ei luovuttanut.

Jani Halme sanoi radiossa, että toisten tuohtumuksesta tykkääminen somessa on pahinta mahdollista henkistä yökastelua. Halme ei tiedä mistään mitään. Minä peukutan, jos haluan.

Olen virologi, urologi ja agrologi, olen turvallisuuspolitiikan ja julkisuuslain asiantuntija, taidan välikattojen eristämisen ja kansantaloustieteen. Olen uuden ajan nero: en tiedä mistään mitään, mutta minulla on kaikesta mielipide.

Minulta on usein kysytty, mitä puoluetta edustan. En edusta mitään. Puolustan heikompia. Jos ette itse ymmärrä loukkaantua, kun teitä loukataan, olkaa hiljaa. Teiltä ei kysytty mitään, olkaa uhreja.

Kyynel valuu poskelleni, kun selaan vanhoja Twitter-kirjoituksiani. Mietin Martin Luther Kingiä, Desmond Tutua, Risto Rytiä, Äiti Teresaa ja Henri Alénia. Olette ajatuksissani.

Ystäväni lähetti minulle raskaan päivän päätteeksi Paulo Coelhon mietelauseen. Mietin sitä, kun menen nukkumaan: ”Se mikä tappaa ihmisen, ei ole jokeen putoaminen, vaan pinnan alla pysyminen”.

Tämä ❤️. Niin osuvasti sanoitettu.

Kun herään, kuulen, että Esko Valtaoja ja Renaz Ebrahimi ovat käyneet tv-studiossa. Ihanaa, taas mennään!