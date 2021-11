Itä-Uudenmaan poliisin apulaispoliisipäällikön mukaan viimeaikaisia Tuusulan, Porvoon ja Vantaan henkirikostapauksia yhdistää se, että ne eivät vaikuttaisi tyypillisiltä suomalaisilta henkirikoksilta.

Poliisi on reilun viikon sisällä tiedottanut seitsemästä ilmitulleesta henkirikoksesta Uudellamaalla.

Henkirikostapauksia on yhteensä viisi, joista kolme on tapahtunut Itä-Uudellamaalla ja kaksi Helsingissä. Henkirikosten uhreja on seitsemän, sillä Itä-Uudenmaan kolmesta henkirikostapauksesta peräti kahdessa epäillään kaksoissurmaa. Itä-Uudellamaalla henkirikoksen uhrina on kuollut reilussa viikossa siis viisi henkilöä.

Tuusulassa 38-vuotiaan miehen epäillään murhanneen työtoverinsa perjantaina 12. marraskuuta. Henkirikos tapahtui työpaikan pihalla. Poliisin epäilysten mukaan rikoksessa on suunnitelmallisia piirteitä, ja tapahtumia edelsi jonkinlainen ristiriitatilanne työpaikalla.

Porvoossa paljastui viime viikolla epäilty kaksoismurha, kun kolmekymppinen äiti ja hänen alle kouluikäinen lapsensa löytyivät kuolleina yksityisasunnosta torstaiaamuna. Molempien epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi. Perheen isä kuoli samana aamuna liikenneonnettomuudessa Helsingissä. Poliisi ei ole kertonut, ketä tapauksessa epäillään.

Eilen maanantaina Itä-Uudenmaan poliisi tiedotti tutkivansa Vantaalla kahta perheen sisäistä henkirikosta. Poliisin mukaan vuonna 1984 syntyneen miehen epäillään surmanneen vanhempansa viikonloppuna Vantaalla. Tapausta tutkitaan murha-rikosnimikkeellä.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Seppo Kujala kommentoi viimeaikaista Itä-Uudenmaan henkirikossumaa yleisellä tasolla.

Kujalan mukaan miesmuistin perusteella voi sanoa olevan harvinaista, että näin lyhyessä ajassa tapahtuu viisi henkirikosta yhden poliisilaitoksen alueella.

– Kyllä tämä poikkeuksellista on, ja sai kulmakarvoja nousemaan jo ennen tätä viimeisintä tapausta, joka tapahtui viikonloppuna Vantaalla.

Poliisi muistutti tiistaina twiitissään surmista ja kehotti ihmisiä etsimään apua huoliinsa.

Kujalan mukaan väkivaltarikokset Itä-Uudellamaalla kaikkiaan lisääntyivät vuodesta 2019 vuoteen 2020 noin kymmenellä prosentilla.

– Vuonna 2021 ollaan edelleen korkealla, eli jonkin verran lisäystä vuoden 2020 vastaavaan aikaan.

Kuluneen vuoden aikana tähän mennessä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella poliisin tietoon on tullut 12 henkirikosta. Viime vuonna Itä-Uudenmaan poliisin alueella kirjattiin 11 henkirikosta. Vuonna 2019 henkirikostapauksia Itä-Uudellamaalla tuli poliisin tietoon kolme.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen tammi–kesäkuun rikostilastojen mukaan julkisella paikalla tapahtuneet rikokset ovat vähentyneet, mutta neljän seinän sisällä tapahtuva väkivalta on lisääntynyt. Itä-Uudenmaan poliisi tiedotti heinäkuun lopulla kotiväkivallan lisääntyneen alueellaan.

– Kotihälytysten määrä lisääntyi merkittävästi viime vuonna, ja on pysynyt ylhäällä tänäkin vuonna, Kujala sanoo.

Kujala ei tässä vaiheessa lähde arvioimaan tai tarkastelemaan Itä-Uudellamaalla viime viikkoina nähtyä vakavan väkivaltarikollisuuden sumaa tai pohtimaan sitä, mitkä taustatekijät asiaa voisivat selittää.

– Eittämättä määrä on erittäin suuri yhden poliisilaitoksen alueella. Mutta aika vaikea tapauksista on tehdä mitään johtopäätöksiä, siihen tarvitsisi pidemmän ajan tarkastelua. Minun viisauteni ei riitä siihen, että alkaisin etsiä syitä korona-ajasta.

– Esitutkinnat ovat kesken, joten viimeaikaisten tapausten tarkemmat motiivit ovat vielä selvittämättä. Mutta vaikutelmat ovat sen tyyppisiä, että (Itä-Uudenmaan) tapaukset eivät ole luonteeltaan vapaa-aikaan ja ennen muuta leimallisesti alkoholiin liittyviä. Se on näille tapauksille yhteinen tekijä.

Kujalan mukaan voisikin todeta, että viimeaikaiset Tuusulan, Porvoon ja Vantaan henkirikostapaukset eivät vaikuttaisi niin sanotuilta tyypillisiltä suomalaisilta henkirikoksilta.

– Tyypillinen suomalainen henkirikos on sellainen, missä on päihteitä käyttävä porukka, jossa jostain syystä pikaistuksissa tehdään väkivallanteko. Sellaisesta ei nyt vaikuta olevan kyse, vaan nämä viimeaikaiset tapaukset ovat epäilyjen mukaan taustaltaan toisentyyppisiä.

Helsingin poliisilaitos on tiedottanut reilun viikon sisällä kahdesta henkirikoksesta alueellaan.

Helsingin poliisi kertoi tiistaina tutkivansa epäiltyä murhaa, jonka epäillään tapahtuneen perjantaina tai lauantaina 19.–20. marraskuuta Helsingin Tapaninvainiossa. Poliisi löysi viikonloppuna asuintalon ulkoroskiksesta noin 40-vuotiaan miehen kuolleena. Poliisi on ottanut Suomussalmella kiinni kaksi henkilöä, joita epäillään henkirikoksesta. Toinen epäillyistä on 28-vuotias nainen, joka on IS:n tietojen mukaan uhrin avopuoliso. Toinen epäilty on 27-vuotias mies, joka ei myöskään ollut uhrille ventovieras.

Helsingin poliisi tiedotti viime viikolla toisesta tutkimastaan viimeaikaisesta henkirikoksesta. Poliisi löysi keski-ikäisen naisen kuolleena kerrostaloasunnostaan Helsingin Maunulassa maanantaina 15. marraskuuta. Tekoa tutkitaan murhana, koska tekotapaa on syytä epäillä erityisen raa’aksi ja julmaksi. 49-vuotias mies on vangittu epäiltynä murhasta, jonka tarkka tekoaika on vielä selvityksen alla.