Frida, Sanna ja Jenna kertoivat sairastuneensa pitkään koronaan – näin heillä menee nyt

Pitkää koronaa sairastavilla oireet eivät ole kokonaan hellittäneet.

Pitkää koronatautia eli niin sanottua long covidia sairastava lähihoitaja Frida Keihäs, 28, on huomannut vain pientä paranemista voinnissaan. Keihäs sairastui koronaan vuosi sitten heti joulun jälkeen.

Tauti on vienyt häneltä voimia niin, että hän on vähentänyt työssäkäyntiä ja tekee nykyisin 80-prosenttisia työpäiviä.

Kesällä Keihäs kertoi Ilta-Sanomille, miten hän kärsii kovasta päänsärystä, on väsynyt eikä haju- ja makuaistin toimi entiseen tapaan.

– Päänsärky on ehkä hieman hellittänyt, särkyä ei ole niin usein kuin kesällä.

Kun kesällä päänsärkyä saattoi olla kolmesta neljään päivään putkeen, nyt päänsärkyjakso voi kestää yhdestä kahteen päivään.

– Huomaan itse suuren eron, vaikka muut eivät ehkä huomaa.

Keihäs kertoo, että korona vaikuttaa paljon hänen arkeensa. Hän on väsynyt eikä jaksa samalla tavalla liikkua vapaa-ajalla kuin ennen koronaa. Töiden jälkeen hän haluaa vain levätä.

Korona vei alussa Fridan haju- ja makuaistin.

Makuaisti toimii nyt niin, että tulisen ruoan hän selvästi tunnistaa. Monet muut ruoat tuntuvat mauttomilta.

Hajuaisti on yhä kadonnut eikä Frida edelleenkään haista mitään.

– Kun olen töissä hoitoalalla, on välillä hankalaa, kun en huomaa hajuja. Jos joku työkaveri kysyy jostain huoneesta, että haisiko siellä pissalle, en voi vastata.

Helsinkiläisen pitkää koronaa sarastavan 26-vuotiaan Jennan (nimi muutettu) tilanteeseen ei ole tullut minkäänlaista parannusta.

Pitkä korona vääristää häneltä haju- ja makuaistin.

– Tällaista tämä on, yhtä odottelua, Jenna kertoo.

Lääkärin mukaan aistit jossain vaiheessa palautuvat.

– Mutta ei voi tietää milloin. Voi mennä pitkääkin, lääkäri puhui kahdesta vuodesta.

Jenna sairastui koronaan vuosi sitten elokuussa. Alussa haju- ja makuaisti hävisivät kokonaan. Vaihetta kesti kaksi kuukautta. Kun haju- ja makuaisti palautuivat, kaikki hajut ja maut olivat vääristyneitä.

Ilta-Sanomat kertoi kesällä, miten pelkkä vesi löyhkää Jennan nenään mädäntyneeltä. Suussa vesi maistuu hänen mukaansa lähinnä eltaantuneelta maidolta.

Ainoa muutos kesän jälkeen on ollut, että hän on päässyt long covid -poliklinikkaan asioimaan ja hänen tautinsa on otettu tosissaan.

Jenna kertoo, että aiemmin hänen oli vaikea päästä lääkärin vastaanotolle. Pääsy tyssäsi aina sairaanhoitajaan, joka arvioi, kuka pääsee lääkärille.

– Terveydenhuollossa on nyt tunnistettu, että tällainen long covid on olemassa, mutta eivät he pysty sille yhtään mitään tekemään käytännössä.

Long covid -poliklinikalla tiedostettiin Jenna mielestä hyvin se, että tauti vaikuttaa mielialaan.

– Hyvin nopeasti siellä tarjottiin mielialalääkitystä, koska se on käytännössä ainoa oireiden mukainen hoito, jota he pystyvät antamaan. Haju- ja makuaistiin itsessään ei ole mitään hoitoa.

Poliklinikalla Jennalle on tarjottu terapia-apua, mutta hän ei ole ollut siitä innostunut.

– Tuntuu, että oma tapa selvitä asiasta on, ettei vatvo tätä koko ajan, vaan yrittää aktiivisesti miettiä muita asioita, vaikka se vaikeaa onkin.

Jenna pystyy taudista huolimatta käymään töissä. Poliklinikalla hänestä on otettu laajat laboratoriokokeet eikä niissä ole ilmennyt mitään huolestuttavaa toimintakyvyn kannalta.

Normaalia elämää haittaa ainoastaan hajujen ja makujen vääristyminen. Ruoat maistuvat Jennan suussa mädäntyneiltä ja ulkona kostea ilma haisee märältä koiralta ja ruumishuoneelta.

Vääristymä on vaikuttanut Jennan mukaan sosiaaliseen elämään. Hän joutuu miettimään, voiko hän lähteä kavereidensa kanssa ulos.

– Elokuviin ei voi oikein mennä, kun siellä tuoksuu voimakkaasti popcorn. Konserteissa ja vastaavissa muut ihmiset haisevat niin pahalle, että pitää miettiä moneen kertaan, pystyykö menemään ja jaksaako rasituksen.

Luonnossa liikkuminen ei ole ratkaisu Jennan tapaiselle long covid -potilaalle eteenkään näin syksyllä, kun ilma on kosteaa ja vettä sataa.

– Kosteuden haju on normaalisti kivaa ja raikasta, mutta minulle syksyn haju on mädäntyneen lihan ja kemikaalien sekoitushaju.

Hajujen kannalta parasta olisi jäädä kotiin, mutta se on Jennan mielestä nuoren ihmisen mielenterveyden kannalta heikko ratkaisu. Hän pakottaa itsensä tekemään asioita ja elämään taudin kanssa.

– Riesana on eläminen pahojen hajujen kanssa.

Askolassa asuva projektipäällikkö Sanna Järvenpää, 38, sairastui koronaan toukokuussa 2020.

Alkuvaiheessa Järvenpää kärsi hermostoperäisistä ihotuntemuksista. Niistä hän on päässyt eroon, ne jäivät keväällä kokonaan pois.

Hän on kuitenkin alusta lähtien kärsinyt sydämen rytmihäiriöistä eivätkä oireet ole vieläkään hellittäneet.

Ennen koronaa Järvenpää ei ollut kärsinyt minkäänlaisista sydänvaivoista. Rytmihäiriöt tulivat sairauden toisella viikolla.

– Lääkäri sanoi jo heti alkuvaiheessa, että voin joutua elämään rytmihäiriöiden kanssa loppuikäni. Ne eivät lähde missään vaiheessa.

Sairastuttuaan koronaan Sanna Järvenpää on kärsinyt sydämen rytmihäiriöistä eivätkä oireet ole vieläkään hellittäneet.

llta-Sanomat on nähnyt aiemmin haastateltavien positiivisen koronatestituloksen. Kaikkia jutussa kuvattuja oireita ei voida vahvistaa koronaviruksen aiheuttamiksi.