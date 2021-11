Tutkija kertoo, miksi Sannikka-kohu syntyi – tästä woke- ja cancel-kulttuureissa on kyse

Tohtori, tutkija Faith Mkweshan mukaan valtaväestön ei pidä koskaan käyttää n-sanaa. Väitöskirjatutkija Emmi Holmin mielestä on absurdia verrata rap-musiikin ja Peppi Pitkätossun kielenkäyttöä keskenään.

Mikä woke-kulttuuri, mikä cancelointi?

Toimittaja Renaz Ebrahimi ja emeritusprofessori Esko Valtaoja ajautuivat erimielisyyksiin Sannikka-ohjelmassa, jonka aiheena olivat woke-kulttuuri, cancelointi ja yhteiskunnalliset rakenteet.

Valtaoja käytti keskustelussa kahteen kertaan n-sanaa tarkoituksenaan antaa esimerkkejä tilanteista, joissa sanaa käytetään eri tarkoituksessa. Sen jälkeen Ebrahimi kertoi kokevansa tilanteen turvattomaksi.

Keskustelu kiihtyi myös sosiaalisessa mediassa ja se on jatkunut vielä alkuviikollakin.

Tohtori, tutkija Faith Mkwesha Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunal högskolanista ja väitöskirjatutkija Emmi Holm Helsingin yliopistosta kertovat, miksi keskustelu ryöpsähti niin koville kierroksille ja mitä woke- ja cancel-kulttuurit tarkoittavat.

Miksi kohu ryöpsähti, mistä asiassa on kysymys?

Emmi Holm:

– Kyse on toisille siitä, että valkoinen ihminen pystyy vieläkin sanomaan prime timessä n-sanan. Se on loukkaava ja väkivaltainen sana todella isoja ihmismassoja kohtaan.

– Toisten mielestä kyse taas on siitä, että mitään ei saisi enää sanoa, ja siitä, että jenkkikulttuuria tuodaan Suomeen.

Woke on slangia, ja se tulee sanasta awake, hereillä. Faith Mkwesha sanoo itse olleensa aina hereillä. ”Olen afrikkalaisena naisena kasvanut kolonialismin, aparthaidin ja rasismin alla.” Hän on tutkinut muun muassa kolonialismia.

Mikä on woke-kulttuuri?

Faith Mkwesha:

– Woke-sana on afroamerikkalaisen kulttuurin slangia ja se viittaa niihin, jotka ovat tietoisia rasismista, rakenteellisesta rasismista ja historiallisesta epäoikeudenmukaisuudesta ja jotka vaativat hyvitystä. Black Lives Matter -liike popularisoi termin. Kyse ei ole kenenkään muun hiljentämisestä, vaan afroamerikkalaiset puhuvat itse kohtaamastaan rasismista, väkivallasta ja oikeudestaan taistella ihmisyytensä tunnustamisen puolesta.

– Nykyään tämän sanan on ottanut käyttöönsä moni muukin ryhmä ja se yhdistetään esimerkiksi vasemmistopolitiikkaan, feminismiin ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin. Wokella viitataan yleisesti tietoisuuteen sosiaalisesta eriarvoisuudesta. Pidän tätä omimista ongelmana, sillä se saattaa viedä huomiota alkuperäiseltä tarkoitukselta. Jotkut ihmiset käyttävät woke-sanaa omien poliittisten tavoitteidensa tai uransa hyödyksi, ja nämä ihmiset saattavat olla jopa rasistisia.

Emmi Holm:

– Suomessa woke-kulttuurista puhuu sosiaalisessa mediassa vasemmistoliberaaleja enemmän oikeisto. Siellä korostuu näkemys, että perinteiset arvot ovat hyökkäyksen kohteena, ja jos sanot yhdenkin väärän sanan, sinut canceloidaan.

– Keskustelu on ottanut kierroksia somessa, jossa muutenkin korostuu yksilökeskeisyys ja huomiohakuisuus.

Emmi Holm valmistelee väitöskirjaa vastuullisen muodin tuottamisesta Suomessa ja Ghanassa ja hän on tutkinut työssään myös sosiaalista mediaa.

Mitä on cancelointi, onko se pyrkimys vaientaa ei-toivotut mielipiteet?

Faith Mkwesha:

– Canceloinnilla viitataan siihen, että rasistisesti tai muuten arvojen vastaisesti käyttäytyvältä henkilöltä tai taholta esimerkiksi vedetään yhteisön tuki tai heidät suljetaan ulos. Woke-kulttuurissa termillä tarkoitetaan sitä, että ihmistä pidetään vastuullisena toiminnastaan ja esimerkiksi rasistisesta käytöksestään.

Emmi Holm:

– Valta-asemaa nauttivia henkilöitä ja tahoja on somen takia entistä helpompi kritisoida. Tämä saattaa herättää vastustusreaktioita ihmisissä. Samoin kuin woke-kulttuurissa, perimmäinen pyrkimys on muuttaa rakenteita, ei tuhota yksilöitä.

– Somen yksilökeskeisen logiikan mukaan myös cancel-kulttuuriin kuuluu ylilyöntejä ja keskustelun mustavalkoisuutta. Harvemmin ketään kuitenkin oikeasti canceloidaan. Esimerkiksi Valtaojaa ei ole canceloitu, eikä niin tule tapahtumaan, sillä hänellä on edelleen mahdollisuus tulla kuulluksi yhteiskunnallisissa keskusteluissa.

Miksi Esko Valtaoja ei saa käyttää n-sanaa, mutta Renaz Ebrahimi saa soittaa julkisesti musiikkia, jossa samaa sanaa toistetaan?

Faith Mkwesha:

– Mustat ihmiset käyttävät n-sanaa ilmaistakseen itseään maailmassa, joka on ollut rasistinen sukupolvesta toiseen. He käyttävät sitä kertoakseen tarinoita elämästään ja kulttuuristaan. Se viittaa siihen, mistä he ovat tulleet ja miten he saavat voimaa jatkaakseen taistelua ihmisyyden puolesta, sanoo Faith Mkwesha.

– N-sana on halventava ja epäinhimillistävä, sitä käytettiin viittaamaan mustiin orjiin. Sen käyttäminen on erittäin loukkaavaa ja halventavaa. Valkoisen ei pitäisi käyttää tätä sanaa ollenkaan. Sanaa voidaan kutsua n-sanaksi.

Emmi Holm:

– Kun Peppi Pitkätossun isästä aikoinaan puhuttiin n-sanalla, se on koettu hyväksyttäväksi siinä ajassa, mutta sana ei ole ollut silloinkaan neutraali. Sillä on silloinkin rakennettu eroa ja toiseutta. Jos sanaa toistetaan nykypäivänä, missä kontekstissa tahansa, sitä normalisoidaan. Kuten nyt näimme: Valtaoja sanoi sanan suorassa lähetyksessä ja sana trendasi Suomen Twitterissä.

– On mietittävä, kenellä on oikeus ja valta päättää onko n-sana ok vai ei: ihminen, joka nauttii yhteiskunnallisia etuoikeuksia esimerkiksi valkoisen ihonvärinsä kautta, vaiko hän, jolla on henkilökohtaisia kokemuksia rasismista.

