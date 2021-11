Poliisi: Seinäjoen öisen teräasetappelun esitutkinta edennyt – ”Porukan nahistelu muuttui äkisti raa’aksi puukottamiseksi”

Kolme joutui puukotuksen takia sairaalaan.

Seinäjoella lauantaiaamuyönä 20.11.2021 tapahtuneen kolmeen nuoreen mieheen kohdistuneen puukottamisen tutkinta on edennyt, poliisi tiedottaa. Tapahtumaa oli edeltänyt riita, jonka syytä selvitetään edelleen.

– Kalevankadun ja Ruukintien risteyksen liepeillä alkanut porukan nahistelu muuttui äkisti raa’aksi puukottamiseksi. Yksi miehistä käytti teräasetta lyöden sillä muita henkilöitä nopeaan tahtiin. Tämän jälkeen tekijä poistui juosten paikalta. Poliisi otti miehen kiinni melko nopeasti, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Kolme ihmistä sai puukotuksessa vammoja. Kaksi heistä on päässyt pois sairaalasta, mutta vakavimmat vammat saanut on edelleen sairaalahoidossa. Hänen tilansa on poliisin tiedotteen mukaan kuitenkin vakaa.

Teräasetta käyttänyttä miestä epäillään kahdesta tapon yrityksestä ja yhdestä törkeästä pahoinpitelystä. Häntä esitetään vangittavaksi alkuviikosta.

Teräase, jota teossa käytettiin, on kateissa. Se on poliisin mukaan todennäköisesti jäänyt tekijältä pakomatkan varrella.

Jos teräase löytyy, poliisi pyytää olemaan koskematta siihen ja ottamaan yhteyttä poliisiin.