Kylmä sää leviämässä myös etelään – lunta tulossa alkuviikolla

Voimakkaat paikalliset lumikuurot ovat mahdollisia Pohjanmaan rannikkoalueilla jo viikonlopun aikana.

Suomen yli kulki perjantaina ja perjantain ja lauantain välisenä yönä sadealue, joka roiskaisi Länsi- ja Etelä-Suomeen vettä ja pohjoisemmaksi räntää tai lunta.

Sateet ovat jo väistyneet Suomen yli kaakkoon, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa.

Maa käväisi valkoisena Espoon Oittaalla 15. marraskuuta.

Etelä-Suomessa sää on lauantaina pääosin selkeää ja enimmäkseen poutaa. Lappiin leviää lauantaina lumisadealue, ja myös maan keskivaiheilla voi tulla heikkoja ja paikallisia lumi- tai räntäsadekuuroja.

– Lapissa lämpötila on selvästi pakkasen puolella, eli lumi jää maahan. Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla lämpötila on nollan tuntumassa tai vähän plussan puolella, eli lumi voi hyvin sulaa pois, Viljamaa sanoo.

– Ajokeli näyttää hyvin tavanomaiselta. Varoituksia huonosta ajokelistä ei lauantaiksi ole. Talvirenkaat kannattaa kuitenkin jo vaihtaa autoon, jos sitä ei ole vielä tehnyt, Viljamaa muistuttaa.

Talvirenkaille voi olla eteläisimmässäkin Suomessa käyttöä jo alkuviikosta, sillä ilmavirtaus kääntyy pohjoisen ja luoteen puolelle, mikä tuo Suomeen kylmempää ilmaa.

Lapissa lämpötila jää lauantaina nollan alapuolelle ja keskiosassa maata nollan tuntumaan. Eteläosassa maata on vielä lauantaina muutamia plusasteita, mutta jo lauantain ja sunnuntain välisenä yönä etelässäkin on pikkupakkasta.

Ajokeli saattaa lauantaina olla paikoitelle huono lumi- ja räntäsateen takia, vaikka kelivaroituksia mihinkään maakuntaan ei olekaan annettu.

Viljamaa varoittaa, että kylmä pohjoisen puolen ilmavirtaus yhdistettynä siihen, että merialueet ovat vielä auki, voi aiheuttaa voimakkaitakin paikallisia lumikuuroja Pohjanmaan rannikkoalueilla viikonlopun aikana.

Maanantai on selvä pakkaspäivä käytännössä koko Suomessa, lämpötila on päivälläkin 2–3 astetta pakkasen puolella. Keli on kuitenkin poutainen, eli tiet ovat pääosin kuivat.

– Alkuviikosta Suomi kuuluu matalapaineiden ketjuun. Ensimmäinen matalapaine sateineen tulee jo maanantain ja tiistain välisenä yönä. Täällä on kylmä Suomi odottamassa, joten sade ainakin alkaa lumisena, mikä todennäköisesti tekee ajokelistä huonon maan etelä- ja keskiosassa, Viljamaa sanoo.

Lunta on maassa tällä hetkellä vain Lapissa ja osassa Koillismaata, Kainuuta ja Pohjois-Karjalaa. Alkuviikosta tilanne voi olla toisin.

– Sää on ensi viikolla hyvin vaihtelevaa. Matalapaineet tuovat hetkittäin lauhempaa ilmaa Suomen ylle.

Viljamaa vielä muistuttaa lauantaina vallitsevasta voimakkaasta, navakasta ja puuskaisesta luoteistuulesta. Selkämeren pohjoisosassa käväistiin aikaisin aamulla myrskylukemissakin.

– Ahvenanmaalla sekä rannikkoseudulla Hangosta aina Kristiinankaupunkiin ja Kaskisiin asti luoteistuuli on puuskissa yli 20 metriä sekunnissa. Iltaa kohti tuuli kuitenkin selvästi heikkenee, Viljamaa sanoo.