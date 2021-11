Boeing tarjoaa Super Hornetien lisäksi Suomelle täysin poikkeuksellista asetta – vastaus Putinin strategiaan

Growler on elektronisen sodankäynnin erikoiskone.

Growlerin siipien alla on jammerit eli häirintäsäiliöt, joiden sisältämän tekniikan avulla kone sokaisee vihollisen tutkalaitteita ja sekoittaa signaaleja. Myös koneen siipien kärkiin on sijoitettu elektronisen sodankäynnin säiliöt.

St. Louis

Hornetit poistuvat käytöstä tällä vuosikymmenellä. Niiden korvaajaksi on tarjolla viisi hävittäjävaihtoehtoa. Ilta-Sanomat esittelee nuo vaihtoehdot tällä viikolla, yhden per päivä.

Poroisäntä Tarmo Lietoffilta oli marraskuussa 2018 tokka hukassa. Muotkatunturin paliskunnassa porojaan kasvattava Lietoff oli seurannut eläinten kaulassa olevien pantojen GPS-signaalia mutta löysi vain tyhjää jänkää.

Porot löytyivät lopulta 40 kilometrin päästä paikasta, johon GPS oli Lietoffin ohjannut. Silloin Lietoff ymmärsi, mistä oli kyse. Kalotissa oli samaan aikaan menossa puolustusliitto Naton suuri Trident Juncture 18 -sotaharjoitus.

– Gepsit ovat ennenkin näyttäneet miten sattuu, ja onhan sitä häirintää voinut olla joskus muulloinkin, Lietoff sanoi Ilta-Sanomille.

Lennonvarmistuksesta vastaava valtionyhtiö ANS Finland varoitti tuolloin ilmaliikennettä GPS-paikannuksen laajasta häiriöstä Lapissa. Se oli ensimmäinen kerta, kun Suomen viranomaiset kertoivat julkisuudessa Venäjältä Suomen alueelle yltävästä elektronisesta häirinnästä.

Presidentti Sauli Niinistö vertasi häirintää alueloukkaukseen. Mediatietojen mukaan samankaltaista häirintää oli koettu aikaisemminkin ja on koettu senkin jälkeen. Suomi on saanut esimakua tulevaisuuden elektronisesta sodankäynnistä.

Vastaus uuteen uhkaan saattaa löytyä St. Louisista Yhdysvalloista.

Boeingin Suomen-markkinointiohjelman johtaja Alain Garcia esitteli Super Hornetia ja Growleria medialle ilmavoimien koelentotapahtuman yhteydessä helmikuussa 2020.

Televisio Boeingin konttorin aulassa on viritetty Donald Trumpin suosikkikanavalle Fox Newsille. Neljän suomalaistoimittajan ryhmä saatellaan kokoushuoneeseen, jossa heitä odottaa toistakymmentä Boeingin ja sen kumppanien edustajaa.

Suomi päättää joulukuussa, miltä toimittajalta se ostaa seuraavan sukupolven hävittäjälentokoneensa. Kauppahinta 10 miljardia euroa on niin suuri, että jopa Boeingin kaltaisella jättiyhtiöllä on paljon pelissä.

Boeingin tarjous koostuu 50 Super Hornetista ja 14:stä elektronisen sodankäynnin erikoiskoneesta Growlerista. Super Hornet on seuraavan sukupolven versio ilmavoimien nykyisin käyttämistä Horneteista. Asiantuntija-arvioissa Super Hornetin lento-ominaisuuksia ei ole pidetty kilpailijoihin verrattuna kaikkein ketterimpinä, mutta Growler on jotain, mitä muilla ei ole tarjota.

Entinen hävittäjälentäjä John ”JJ” Thompson työskentelee Boeingin kumppanin Northrop Grummanin palveluksessa Growlerista vastaavana johtajana. Hän mainostaa Growleria poikkeukselliseksi aseeksi.

– Koko maailma on jakautunut näkyvään ja näkymättömään kenttään. Tämä lentokone toimii näkymättömän sodankäynnin piirissä, Thompson sanoo.

Vaikka kaikilla nykyhävittäjillä on myös elektronisen sodankäynnin valmiuksia, ei yksikään muu tarjouskilpailussa mukana oleva valmistaja tarjoa Growlerin tapaista täsmäasetta.

– Jokaisen armeijan täytyy ymmärtää toimintaympäristönsä ja pystyä toteuttamaan tahtonsa siellä. Tämä lentokone on optimoitu sitä varten. Taistelukentällä on käynnissä jatkuva kamppailu sekaannuksen ja ymmärryksen välillä. Tämä lentokone antaa kansakunnalle välineet molempiin puoliin, Thompson hehkuttaa.

Kyse on tietysti paljon muustakin kuin GPS-signaalin sekoittamisesta. Niin siviili- kuin sotilaskoneilla on GPS:lle varajärjestelmänsä. Elektronisen sodankäynnin piiriin sisältyy kaikki radioaalloilla tapahtuva liikenne, ja sitä moderneissa asejärjestelmissä riittää.

Kuka tunnistaa taistelukentän kaaoksesta vihollisen, omien ja neutraalit signaalit? Kuka pystyy sekoittamaan vihollisen tutkat ja suojaamaan omansa? Kuka pystyy ohjaamaan vihollisen ohjukset harhaan ja varmistamaan omien pääsyn perille?

Growlerien on tarkoitus suojata Super Horneteja taistelutehtävissä. Ne muun muassa kykenevät häiritsemään vihollisen ilmapuolustusta. Super Hornetit ovat yksipaikkaisia, mutta Growlereissa on pilotin lisäksi paikka asejärjestelmäupseerille.

Thompsonin mukaan Growler kykenee elektroniseen sodankäyntiin hyvin laajalla säteellä. Siinä missä perinteisten hävittäjien toimintakyky rajoittuu kapealle sektorille niiden etumaastoon, Growler voi häiritä vihollista myös lentäessään siitä poispäin.

Vaikka Thompson ei vihollista nimeä, on selvää, minkä maan varalle Suomi on hävittäjiä hankkimassa. Venäjä on panostanut reilun kymmenen viime vuoden aikana elektroniseen sodankäyntiin voimakkaasti.

Venäjä on todistanut elektronisen sodankäynnin kykynsä sekä Itä-Ukrainan että Syyrian taistelukentillä. Syyriassa se on esimerkiksi eliminoinut amerikkalaisia miehittämättömiä lennokkeja ampumatta laukaustakaan.

Elektroninen sodankäynti onkin osa Vladimir Putinin Venäjän strategiaa, jossa ovat käytössä myös ”vähemmän kuin sodan” keinot. Thompson vihjaa, että Suomikin saisi Growlerin myötä käyttöönsä näitä keinoja.

Thompson ei avaa konkreettisesti Growlerin kykyjä mutta myöntää, että kone voisi sekoittaa laajalla alueella vihollisen järjestelmiä vaikka se pysyttelisi omassa ilmatilassaan.

– Tälle lentokoneelle on ainutlaatuista myös se, että se toimii niin ennen konfliktia kuin sen aikana. Se on hyvin tärkeää. Uskon, että se muokkaisi Suomea aivan uudella tavalla. Yhdessä Super Hornetin kanssa se antaisi Suomelle yhdistelmän, jota sillä ei ole ennen ollut.

Yhdysvalloissa Super Hornetit ovat merivoimien käytössä, mutta myös ilmavoimat lainaa Growlereja tehtäviinsä. Growlereiden mukana tulee aimo annos Yhdysvaltain viimeisintä elektronisen sodankäynnin osaamista. Koneiden teknologiaa on luvattu päivittää jatkuvasti.

Yhdysvaltain merivoimien F/A-18 E Super Hornet kuvattuna Tyndallin lentotukikohdassa, Floridassa, 8. marraskuuta.

Tällä hetkellä Growlereita on Yhdysvaltain lisäksi vain Australiassa. Yhdistyneet Arabiemiirikunnat oli koneista kiinnostunut, mutta ilmeisesti Israelin vastustuksesta Yhdysvallat ei niitä lopulta hävittäjäkauppaan sisällyttänyt. Nato-maa Saksalle Growlereita on tarjottu.

– Se, että saimme luvan tarjota Growlereita Suomelle, on myös poliittinen kannanotto, kun ottaa huomioon mitkä sen kyvyt ovat, Boeingin Suomen-edustaja Alain Garcia sanoo.

– Olin rehellisesti sanottuna yllättänyt siitä, että saamme myydä sitä kenellekään.