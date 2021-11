Porvoolaiset järkyttyivät epäillystä kaksoismurhasta – ajatukset uhrien omaisissa: ”Tämä on heille todella raskas tilanne”

Diakoniajohtaja ja kirkkoherra toivovat, että kukaan ei jää yksin tunteiden kanssa.

Sataa vettä. Porvoota koristavat jouluvalot. Kaduilla mikään ei viittaa torstaina koko maata järkyttäneeseen epäiltyyn kaksoismurhaan. Muun maan tavoin Porvoo vaikuttaa odottavan joulua.

Perjantai-iltana Porvoon pikkukirkossa järjestettiin hartaustilaisuus torstain tragediassa kuolleiden muistolle. Porvoon suomalaisen seurakunnan diakoniajohtaja Pasi Nieminen kertoi tilaisuudessa, että torstain tapahtumat ovat järkyttäneet monia porvoolaisia. Tilaisuus järjestettiin, jotta halukkaat pääsevät hiljentymään surullisten tapahtumien jälkeen.

– Kirkkohan on ollut aina läsnä siellä, missä on ollut kollektiivista ja yhteisöllistä surua. Siitä on todella pitkät perinteet.

Hän kertoo, että kirkko on vahvasti läsnä myös torstain tragedian jälkeen. Porvoon seurakunta tarjoaa viikonlopun ajan kriisiapua niille, jotka sitä tarvitsevat. Maanantaista eteenpäin seurakunnan päivystävä pappi on tavattavissa arkisin.

– Me olemme läsnä ja kuuntelemme.

Sekä Nieminen että Porvoon suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Pontus Salmi korostavat puhuvansa tässä jutussa yleisellä tasolla, koska torstain tragedian taustat eivät ole kummankaan tiedossa.

Nieminen kertoo, että tapahtunut koskettaa monia porvoolaisia. Nieminen kertoo kuulleensa aamulla, miten kaksi iäkästä miestä keskusteli tapahtuneesta kaupassa. Hän pitää hyvänä, että asiasta puhutaan eikä tunteita padota.

– Uskallan sanoa, että porvoolaiset keskustelevat tapahtuneesta paljon ystävä- ja kaveripiireissä. Kyllä tämä monia koskettaa.

Seurakunnan kirkkoherra Pontus Salmi kertoo saaneensa seurakuntalaisilta viestejä ja seuranneensa keskustelua sosiaalisessa mediassa. Moni on kommentoinut tapahtunutta myös kasvotusten kirkkoherralle. Ihmisten viestit ovat kertoneet tragedian herättämästä järkytyksestä.

– Aina se koskettaa, kun on kyse lapsista ja nuorista elämistä. Ihmisten ajatukset tuntuvat olevan molempien nuorten vanhemmissa ja lähipiirissä.

– Itsekin olen isä ja isoisä, joten osaan kuvitella, että tämä on heille todella raskas tilanne.

Salmi kertoo, että epätoivoisten tekojen jälkeen tunnetyö jää läheisille. Hän toivoo, että tragedian uhrien läheiset saavat tarvitsemansa avun eikä kenenkään tarvitsisi jäädä yksin ajatustensa kanssa.

– Kun tunnekuorma kasvaa isoksi, sitä olisi hyvä päästä jakamaan.

Salmi uskoo, että ihmisten yhteydenotot kertovat tarpeesta käsitellä tapahtunutta.

– Ihminen haluaa jotenkin purkaa sitä tunnetta, jota tilanne herättää.

Kirkossa sytytettiin kynttilöitä tragediassa kuolleiden muistolle.

Sekä Nieminen että Salmi toivovat, että ihmiset uskaltaisivat puhua ongelmistaan avoimesti ja hakeutua ammattiapuun, jotta tragedioilta vältyttäisiin. Niemisestä vaikuttaa, että ihmisillä on tarve ylläpitää julkisivua ja kulissia, minkä vuoksi elämän kipukohdista ei uskalleta puhua edes lähimmille ihmisille.

Salmen mielestä olisi erittäin tärkeää, että ihmiset hakevat apua ongelmiinsa, vaikka se voi tuntua vaikealta. Hän toivoo myös yhteiskunnalta myötätuntoisuutta, että ihmisten kynnys hakea apua ei olisi korkea.

– Vaatii rohkeutta käsitellä vaikeita asioita, Salmi sanoo.

Nieminen sanoo, että vaikeita asioita ei välttämättä ole helppoa kuvailla läheisillekään ystäville.

– Valitettavasti on myös aikuisia ihmisiä, joilla ei ole kovin montaa ystäviä. Voi kun jokaisella olisi edes yksi ystävä, jolle uskaltaisi puhua. Sillä voi olla suunnaton merkitys, että puhuu jostain kipeästä asiasta.