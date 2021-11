RS-virus­epidemia pahenee – Husin lasten osastoilla on hoidossa lähes 20 lasta infektion vuoksi

Koronan vuoksi sairaalahoidossa on ollut vain yksittäisiä potilaita.

Helsingin ja Uudenmaan sairanhoitopiirin lasten osastoilla on tällä hetkellä lähes 20 lasta RS-viruksen takia. Syksyllä alkanut epidemiakausi on näkynyt syksyn aikana kasvavina potilasmäärinä.

Husin tiedotteessa kerrotaan, että RS-virus leviää tällä hetkellä voimakkaasti, koska viime kevääksi odotettu epidemiapiikki jäi koronaviruksen takia syntymättä.

– Vaikka koronavirus leviää tällä hetkellä voimakkaasti myös lasten keskuudessa, sairaalahoidossa on ollut vain yksittäisiä potilaita. Lasten kohdalla RS-virus kuormittaa terveydenhoitoa huomattavasti koronaa enemmän, sanoo lasten infektiolääkäri Tea Nieminen Husin Uudesta lastensairaalasta.

– RS-virusinfektioon ei ole käytössä täsmälääkettä. Sairaalahoidossa huolehdimme lapsen nesteytyksestä sekä tuemme hengitystä tarvittaessa lisähapella ja erilaisilla hengitystukimuodoilla. Hengitystä voidaan helpottaa ylähengitysteiden limaimuilla.

RS-virus on yleisin pienille lapsille hengitystieinfektioita aiheuttava virus. Suurin riski sairastua vakavaan tautiin on alle 12-viikkoisilla vauvoilla. Erityisesti ennenaikaisesti syntyneillä lapsilla on kohonnut riski sairastua vakavaan RSV-infektioon. Suurin osa sairaalahoitoon johtaneista RSV-infektioista todetaan kuitenkin perusterveillä lapsilla.

RS-virus leviää pisaratartuntana. Husista kerrotaan, että mikäli vauvalla epäillään RS-virusta ja esimerkiksi hengitys- ja syömisvaikeuksia, kannattaa soittaa päivystysapuun 116 117. Hätätapauksissa pitää soittaa hätänumeroon 112.