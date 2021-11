Sarjakuvaneuvos Juha kertoo, kuinka paljon pyytäisi täydellisestä sarjasta Aku Ankan taskukirjoja – yhden ”taskarin” arvo on ylitse muiden

Täydellisen taskukirjakokoelman hinnan määrittelee pitkälti sen ensimmäiset numerot, arvioidaan antikvariaateista.

Aku Ankan taskukirjat eli monille tuttavallisemmin ”taskarit” täyttivät viime vuonna 50 vuotta. Taskukirjoja on ilmestynyt vuosien mittaan 506 numeroa ja teemanumerot huomioiden luku on vieläkin suurempi.

Yksittäisiä kirjoja löytyy monen suomalaisen kotoa, mutta kuinka arvokas on täydellinen taskarikokoelma?

– Jos minulla olisi täysi kokoelma, pyytäisin siitä noin tuhat euroa, kertoo sarjakuvaneuvos Juha Aarnisalo Sarjakuvien Erikoisliike Kulku-Katin Pojasta.

Sarjakuvaneuvos Juha Aarnisalon mukaan taskukirjoja on tarjolla runsaasti.

36 vuotta sarjakuvien parissa työskennellyt Aarnisalo on myynyt muutamia kertoja täysiä taskukirjakokoelmia, mutta usein niitä ei näe. Yksittäisiä kirjoja sen sijaan on tarjolla paljon ja tälläkin hetkellä liikkeessä on yli 400 eri numeroa.

Aarnisalon mukaan yksi kysytyimmistä taskukirjoista on numero 13 Ritari peloton. Sen painoksissa on ollut aikoinaan huonot liimapinnat, minkä vuoksi hajonneiden kappaleiden tilalle etsitään uusia.

Aku Ankan taskukirjat Mikki kiipelissä (1) ja Ritari peloton (13) kuuluvat asiantuntijan mukaan kysytyimpiin.

Toinen kysytty ja samalla kaikista arvokkain numero on se harvinaisin, nimittäin vuonna 1970 ilmestynyt ensimmäinen taskukirja Mikki kiipelissä.

– On hankalaa löytää hyväkuntoisia alkupään numeroita. Etenkin ykkönen on hankala numero: sen materiaali on hyvin haavoittuvaista. Heti jää lukujäljet, Aarnisalo sanoo.

Antikvariaatti Makedonian omistaja Markku Eskola muistelee myyneensä joskus täysin käyttämättömän ensimmäisen taskukirjan noin kuudellasadalla eurolla. Suurin osa numeroista myydään eurolla tai parilla.

– Ensimmäiset 15 numeroa ovat hinnassa yleensä arvokkaampia kuin loppusarja yhteensä. Pelkästään niistä voisi pyytää tuhat euroa, Eskola huomauttaa.

Taskukirjojen arvo vaihtelee kuitenkin paljon esimerkiksi kirjan painoksen ja kuntoluokan mukaan.

– Hintaero priiman ja hyväkuntoisen välillä voi olla vanhan painoksen kohdalla satoja euroja, Eskola sanoo.

Himoittuja taskukirjoja ovat myös Aku Taikaviitta (41) ja Tähtien setä (309).

Ensimmäisten numeroiden lisäksi himotuimpien taskukirjojen joukkoon kuuluvat numero 41 Aku Taikaviitta, jossa Taikaviitta esiintyi ensimmäistä kertaa, sekä numero 309, Tähtien setä.

Kokonaisuudessaan taskukirjojen kysyntä on kuitenkin laskenut valtavasti viimeisen muutaman vuoden sisällä, kertoo Eskola. Kirjoja myydään enemmän kuin ostetaan.

Antikvariaatti Makedonian kellarista löytyykin tuhansia taskukirjoja.

– Parhaimmillaan meille on tuotu viikon sisällä yli tuhat taskukirjaa ovesta sisään. Nyt olemme joutuneet ottamaan sen linjan, että ostamme vain ne, mistä meillä on pulaa, Eskola kertoo.

Eskola arvelee syynä muutokselle olevan digilaitteiden lisääntyminen. Fyysisiä kirjoja ei enää lueta yhtä paljon.

Toiseksi syyksi hän mainitsee taskukirjojen määrän.

– Niitä on jo niin paljon, ettei moni varmaan senkään vuoksi halua enää omistaa koko sarjaa. Nehän vievät kotona valtavasti tilaa, Eskola toteaa.

Aku Ankan päätoimittaja Aki Hyyppä on nähnyt muutaman täydellisen taskukirjakokoelman.

Aku Ankan päätoimittaja Aki Hyyppä tietää, että koko sarjan keränneitäkin piisaa.

– Olen nähnyt itsekin muutaman täydellisen kokoelman ja välillä keräilijät tulevat kertomaan henkilökohtaisesti, että heillä on kaikki numerot hallussaan, Hyyppä kertoo.

Vaikka Hyyppä tunnistaa kirjojen keräilemisen viehätyksen, uskoo hän perimmäisen syyn kokoelmiin löytyvän kansien sisäpuolelta.

– Luulisin, että kaikki lähtee lopulta siitä lukemisen hauskuudesta, Hyyppä sanoo.

Juha Aarnisalo vetoaa sen sijaan ihmisluonteeseen.

– Jokaiseltahan meistä löytyy se keräilyvietti, mutta harva sitä päästää valloilleen, Aarnisalo tokaisee.