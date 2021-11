Korkeimmassa oikeudessa asti on mietitty, minkä verran omasta elämästä kertoessaan saa kertoa muiden elämästä.

IS kertoi keskiviikkona rikostutkinnasta, jossa epäiltyinä ovat muun muassa urheilupersoona Aleksi Valavuori ja elatusmaksuistaan oikeudessa riidellyt ”Risto”.

Heitä epäillään ”Riston” entisen puolison ja tämän lapsen yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Rikostutkinta juontaa juurensa kiistaan kyseisen lapsen elatuksesta. Risto on oikeudessa tuomittu maksamaan elatusmaksuja lapselle, jonka biologinen isä hän ei ole.

Kiistaa on seurattu laajalti mediassa. Myös IS on kirjoittanut aiheesta. Lapsen ja äidin yksityisyyden turvaamiseksi IS on käyttänyt elatusvelvollisesta miehestä salanimeä ”Risto”. Jossain toisessa mediassa hän on esiintynyt nimellä ”Marko”.

”Risto” on kuitenkin esiintynyt julkisuudessa myös omalla nimellään ja kasvoillaan. Hän on kertonut näkemyksistään radio-ohjelmassa ja Valavuoren nettihaastattelussa. Hän ja Valavuori ovat kommentoineet isyys- ja elatusriitaa suurelle yleisölle myös Twitterissä.

Rikostutkinta lähtee ajatuksesta, että lapsi ja äiti ovat tunnistettavissa ja yksilöitävissä ”Riston” henkilöllisyyden kautta. Riston ja Valavuoren epäillään tällä tavoin välillisesti paljastaneen lapsen ja äidin arkaluonteisia yksityistietoja suurelle yleisölle.

Lue lisää: Aleksi Valavuorta ja Arman Alizadia epäillään rikoksesta

Samankaltaista asetelmaa on pohdittu oikeudessa Suomessa ennenkin. ”Riston” jutussa on samoja piirteitä kuin oli tapauksessa, jossa pääministerin entistä naisystävää Susan Ruususta syytettiin Matti Vanhasen yksityisyyden loukkaamisesta.

Ruusunen oli kirjoittanut heidän lyhyestä parisuhteestaan omaelämäkerrallisen kirjan Pääministerin morsian. Ihmisellä kiistatta on oikeus kertoa omasta elämästään. Tämä tietenkin päti Ruususeen, niin kuin se pätee Ristoonkin. Mutta kuinka paljon on oikeus raottaa omaan elämäänsä liittyvien muiden ihmisten yksityisyyden verhoa?

Vanhanen listasi tutkintapyynnössään Ruususen kirjasta lähes sata kohtaa, jotka silloisen pääministerin mielestä loukkasivat hänen yksityisyyttään.

Juttu eteni aina korkeimpaan oikeuteen (KKO) asti. KKO totesi, että sanomisella oli rajat. Muiden yksityisyys täytyy ottaa huomioon silloinkin, kun kirjoittaa omasta elämästään. Ruusunen ja kirjan kustantaja tuomittiin sakkoihin.

KKO:n linjaus sananvapaudesta oli kuitenkin rutkasti laajempi kuin Vanhasen näkemys. Yksityisyyden rajan yli kirjassa meni KKO:n mukaan vain muutama kohta, joissa käsiteltiin konkreettisesti pariskunnan seksielämää.

KKO otti huomioon myös tietojen yhteiskunnallisen ulottuvuuden. Kirja paljasti pääministerin muun muassa kertoneen julkisuuteen perättömiä tietoja suhteen synnystä, joka oikeasti oli tapahtunut nettitreffien kautta.

Matti Vanhasen ja Susan Ruususen välistä tapausta käsiteltiin korkeimmassa oikeudessa asti.

Susan Ruusunen ja kustantaja Kari Ojala tuomittiin sakkoihin.

"Riston” tapaus on kiistatta yhteiskunnallisesti merkittävä. Sen pohjalta on virinnyt vilkasta keskustelua muun muassa siitä, pitäisikö lakia muuttaa niin, ettei mies voisi joutua elatuksen maksajaksi toisen miehen lapselle.

Ruusus-päätökseen verratessa on kuitenkin hyvä muistaa, että Vanhanen oli pääministeri. Riston ex-puoliso ja lapsi eivät ole pääministerin veroisia julkisia henkilöitä. Ex-puoliso ei ole itse hakeutunut julkisuuteen elatusasiassa.

KKO on antanut toisenkin samaa teemaa liippaavan ennakkopäätöksen. Ylen MOT-ohjelmassa haastateltiin isää, joka oli tuomittu lapsiinsa kohdistuneista seksuaalirikoksista. ”Riston” tavoin isä koki itsensä oikeusmurhan uhriksi.

Isä kertoi ohjelmassa huoltajuusriidasta ja seksuaalirikosjutusta omilla kasvoillaan ja etunimellään. KKO katsoi, että lapset ja näiden äiti olivat miehen kautta tunnistettavissa, vaikka heidän nimiään ei kerrottu. Haastateltu isä ja ohjelmasta vastanneet toimittajat tuomittiin sakkoihin yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä.

Tällä ennakkopäätöksellä voi olla merkitystä, kun pohditaan Valavuoren asemaa Riston haastattelijana.

KKO:n ennakkoratkaisut ovat vuosilta 2010 ja 2009. Vanhasen ja Ruususen jutun päätöksen voit lukea täältä. MOT-jutun tuomioon voi tutustua täällä.

Valavuoren ohella Riston jutussa ovat epäiltyinä toimittaja-vaatturi Arman Alizad sekä eräs radiojuontaja.

Alizad on ohjelmassaan käsitellyt Riston tapausta salanimellä kuten useimmat mediat, mutta hän jakoi Twitterissä viestin, jossa oli Riston oikea nimi. Alizadin mukaan kyse oli vahingosta. Twiitti on poistettu.

Radiojuontaja on Valavuoren tavoin haastatellut Ristoa ohjelmassaan oikealla nimellä.

Kaikki kiistävät syyllistyneensä rikokseen. Risto on sanonut turvautuneensa julkisuuteen ”viimeisenä keinonaan” hävittyään elatuskiistan oikeudessa.

Epäillyistä Valavuori on ilmoittanut jatkavansa aiheen käsittelyä julkisuudessa. ”Toivottavasti keissi katsotaan päätyyn saakka, oikeilla nimillä ja termeillä,” hän kirjoitti Facebookissa keskiviikkona.

Juttu on tällä hetkellä syyteharkinnassa. Odotettavissa on mielenkiintoista rajanvetoa syyttäjältä tai mahdollisesti aikanaan tuomioistuimelta, jos syyttäjä päätyy syytteitä nostamaan.