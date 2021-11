Etelä-Suomen aluehallintovirasto kertoi uusista rajoituksista torstaina. Ne ovat voimassa jouluaattoon asti.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kertoi torstaina tiukentuvista koronarajoituksista erilaisissa yleisötilaisuuksissa. Ne tulevat voimaan torstaina 25. marraskuuta ja jatkuvat jouluaattoon saakka Uudenmaan alueella. Rajoitukset koskevat koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin aluetta.

Uusia kokoontumisrajoituksia esitti Uudenmaan alueellinen koordinaatioryhmä

Jos tapahtumanjärjestäjä ottaa käyttöön koronapassin, ei avin määräämiä rajoituksia tarvitse noudattaa, vaan yleisöä saa ottaa tavallisesti. Jos koronapassi otetaan käyttöön, sen pitää olla käytössä koko tilaisuuden ajan.

Rajoitukset koskevat yleisötilaisuuksia, joissa yleisöä on seisomakatsomoissa ja kaikenlaisia yhteislaulutilaisuuksia, joissa on yleisönä yli 20 ihmistä. Tuolloin paikalla saa olla enintään 20 ihmistä, joilla ei ole istumapaikkaa. Sen sijaan rajoitukset eivät koske tilaisuuksia, joissa osallistujilla on istumapaikka.

Uudet rajoitukset koskevat tilaisuuksia, joissa on yleisöä, eli ne eivät koske messuja. Avin tuore päätös ei vaikuta ulkona järjestettäviin tapahtumiin.

Rajoituksilta voi välttyä koronapassin avulla. Passeja tarkastettiin torstaina muun muassa TPS-Ässät-jääkiekko-ottelussa Turussa.

Kokoontumislain mukaisia yleisötilaisuuksia ovat muun muassa konsertit, teatterinäytökset, elokuvanäytökset, urheiluottelut ja päiväkodin tai koulun juhlat, jos niihin osallistuu myös muita kuin henkilökuntaa ja lapsia.

Esimerkiksi teatteri- ja elokuvanäytöksiin, joissa kaikille on istumapaikat, uusi linjaus ei johda toimenpiteisiin. Jos urheiluotteluissa on seisomakatsomo, sovelletaan uusia sääntöjä.

Myös kutsuun tai jäsenyyteen sidotut tilaisuudet voivat täyttää yleisötapahtuman määritelmän. Yleisötilaisuuksia ei ole jatkuvaluonteinen, normaali toiminta kuten harrastustoiminta eikä työpaikkojen normaali toiminta.

Yleisötilaisuuksien lakitekninen määritelmä on tarkka. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi Etelä-Suomen avin päätöstä Facebookissa ja kertoi, että julkisyhteisön viralliset tilaisuudet, kuten itsenäisyyspäivän vastaanotto eivät ole määritelmän mukaisesti yleisötapahtumia.

Avi kertoo, että uuden päätöksen taustalla on asiantuntijoiden näkemys rajoittaa sellaisia tilaisuuksia, joissa virus leviää eniten.

– Olemme pyrkineet kohdistamaan välttämättömät rajoitukset hallituksen hybridistrategian mukaisesti niihin yleisötilaisuuksiin, joissa riskin viruksen leviämiselle arvioidaan asiantuntijoiden mukaan olevan suurin. Tällaisiksi tilaisuuksiksi on katsottu muun muassa yhteislaulutilaisuudet ja tilaisuudet, joissa yleisö voi pakkautua katsomossa tiiviiksi massoiksi, Etelä-Suomen avin ylitarkastaja Oona Mölsä kertoo avin tiedotteessa.

Päätöksessä puhutaan seisomakatsomoista. Sellaisiksi määritellään tilat, joista voi seurata esimerkiksi esitystä tai ottelua.

– Emme edellytä, että yleisö istuu omalla paikallaan koko tilaisuuden ajan, mutta turhaa liikkumista ja tungosta on toki syytä välttää, Mölsä sanoo.

Päätös kohdistuu ainoastaan tilaisuuksien yleisöön eikä se koske henkilökuntaa, esiintyjiä tai pelaajia. Myös koronapassin käyttö koskee ainoastaan yleisöä.

THL:n riskipotentiaalin arviointitaulukon mukaan yhteislaulutilaisuuksissa virukset leviävät tehokkaasti, ja THL määrittelee ne merkittävän riskin tapahtumiksi. Yhteislaulutilaisuuksilla tarkoitetaan tilaisuutta, jolla pääasiallinen sisältö on yhteislaulu. Tällaisia ovat esimerkiksi kirkoissa järjestettävät kauneimmat joululaulut -tapahtumat.

Rajoitukset ovat voimassa yhteislaulutapahtumissa myös silloin, kun yleisöllä on istumapaikat. Jos yhteislaulutilaisuuteen osallistuu yli 20 henkilöä, tilaisuuteen voi osallistua enintään puolet tilan normaalisti hyväksyttävästä osallistujamäärästä.

Myös yhteislaulutilaisuuksissa rajoitukset voi välttää ottamalla käyttöön koronapassin.

Helsingin Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala kertoo, että he odottavat Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin ohjeita.

– Teemme kaikkemme, että joululaulut kaikuisivat kirkoissa. Tutkimme nyt, voitaisiinko tapahtuma jotenkin järjestää. Toimimme kuitenkin joka tapauksessa tuomiokapitulin ohjeiden mukaan, Kanala sanoo.