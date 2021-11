Suvi Kerttulan kolumni: Elämäni listat

Lista selkiyttää ajatuksia ja tunteita, auttaa löytämään suunnan, kirjoittaa toimittaja Suvi Kerttula.

Näyttelijä kertoi Anna-lehdessä listanneensa päiväkirjaansa tilanteita, joissa hänen ulkonäköään on kommentoitu.

Oletko laihtunut! Taidat olla hyvässä kunnossa!

Lista sai muistelemaan kaikkia niitä listoja, joita olen elämässäni tehnyt.

Nuorena olin au pairina maaseudulla Ranskassa. Asuin asuntovaunussa pihan perällä. Aika pian siitä katosi hohto. Kaveri kehotti tekemään kaksi listaa. Toisessa listassa olisi Ranskassa olon plussat ja toisessa miinukset. Jos miinuslista olisi pidempi, kannattaisi tulla takaisin Suomeen.

Plussalista oli lyhyt. Siinä ei lukenut mitään. Minulla oli kauhea koti-ikävä. Kuuntelin iltaisin asuntovaunussa korvalappustereoilla c-kasetilta Juice Leskisen kappaletta Pyhä toimitus.

”Maailman kyliin, mä väsyin, ota syliin”.

Oli aika lähteä kotiin.

Urani alussa lähetin pomolle listan siitä, mitä työyhteisössä oli pielessä.

Sähköposti oli neljä a-nelosta pitkä. Lista oli loputon. Kukaan ei tervehdi. Työyhteisö on täynnä klikkejä. Esimiehet eivät kerro, kun jäävät lomalle.

Pomo kutsui minut pian huoneeseensa. Olin jo vähän katumapäällä. ”Hienoa analyysia”, pomo sanoi. Sittemmin kuulin hänen lähettäneen listan koko johtoryhmälle. He olivat nauraneet katketakseen.

”Tällainen lähetetään silloin, kun saa potkut”, minua vanhempi ystävä sanoi luettuaan listani ja pudisteli naureskellen päätään. Olin nuori ja kokematon. Luulin, että työpaikan epäkohdat poistuvat, kun niistä puhutaan. Eivät ne yleensä poistu. On poistuttava itse.

Joskus listassa on kyse elämästä ja kuolemasta.

Yksi maailman tunnetuimmista listoista on elokuvaksi asti päätynyt Schindlerin lista. Saksalainen yrittäjä Oskar Schindler pelasti yli tuhannen puolanjuutalaisen hengen holokaustissa. Nimi on tullut listasta, jossa oli Schindlerin tehtaaseensa palkkaamien juutalaisten nimet.

Suomen tunnetuin lista lienee Tiitisen lista, suojelupoliisin 1990 saama nimilista henkilöistä, jotka ovat kiinnostaneet Itä-Saksan turvallisuuspalvelu Stasia.

Jokainen on joskus tehnyt listan. Listoja tehdään, koska joku asia on itselle tärkeä. Listan kirjoittajalla on tavoite. Halutaan muistaa, mitä pitää vielä tehdä tai ostaa kaupasta. Lista selkiyttää ajatuksia ja tunteita, auttaa löytämään suunnan.

Nuorena listaa, mitä ominaisuuksia miehellä tulee olla. Elämän loppuvaiheessa on tilanteessa, jossa kirjoittaa listaa siitä, millaiset hautajaiset haluaa.

