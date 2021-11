Viime viikolla raportoitiin 5 900 koronavirustartuntaa.

Suomessa on raportoitu 1 259 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kyseessä on STT:n uutisseurannan korkein päiväkohtainen tartuntaluku koko koronaepidemian ajalta. STT:n uutisointi pohjautuu THL:n raportoimiin lukuihin.

Viime viikolla todettiin noin 5 900 uutta koronatapausta. Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä lähes 11 400 tartuntaa, mikä on noin 3 200 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Suomessa on raportoitu kymmenen uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Koronakuolemia on kirjattu nyt kaikkiaan 1 243.

Suurin osa tehohoidon koronapotilaista on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, kertoi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki tänään STM:n ja THL:n koronatilannekatsauksessa.

Voipio-Pulkin mukaan potilassiirtoja on tehty ja niille lienee tarvetta myös lähiviikkoina eri puolella Suomea.

Tehohoidossa arvioidaan voitavan hoitaa hetkellisesti jopa 50:tä koronapotilasta ilman suurta häiriötä muulle toiminnalle. Eilen teholla oli 38 potilasta.

THL:n projektipäällikkö Anna Katz kertoi, että koronapotilaiden tehohoitojaksot kestävät verrattain pitkään.

THL:n johtavan asiantuntijan Mia Kontion mukaan ensimmäisten ja toisten koronarokoteannosten antamisvauhti on hidastanut todella paljon.

Kontion mukaan viime viikon aikana annettiin vain 12 000 ensimmäistä koronarokoteannosta. Kolmansia rokoteannoksia annetaan jo lähes yhtä paljon kuin toisia annoksia.

Koronatilannekatsauksessa kerrottiin myös, että koronatestien määrät ovat lähteneet kasvuun.

Kun testausstrategia muuttui syyskuussa, testausmäärät laskivat dramaattisesti. Katzin mukaan nyt on nähty jälleen testimäärien nousua. Testaaminen on kuitenkin yhä matalalla tasolla loppukesään ja alkusyksyyn verrattuna. Positiivisten testien osuus tehdyistä testeistä on nyt noin kuusi prosenttia.