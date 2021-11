Tuusulan murhasta epäilty yhä kateissa – poliisi: ”Epä­toden­näköisempää, että hän on autolla liikkeessä”

Tutkinnanjohtajan mukaan epäilty on aiemmin pääsääntöisesti liikkunut jalan tai polkupyörällä.

Murhasta epäilty mies on kateissa jo kuudetta päivää.

Tuusulan viimeperjantaisesta henkirikoksesta epäiltynä etsitty Petri Pirinen on yhä teillä tietymättömillä. Pirinen on tänään torstaina kateissa jo kuudetta päivää.

Miehestä on tullut poliisille tähän mennessä vain niukasti vihjeitä.

– Vihjeitä ei ole tullut paljoa. Niitä on tarkistettu, eikä niistä ole oikeastaan mitään mainittavaa, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tero Tyynelä sanoo.

Tyynelän mukaan kaikki vaihtoehdot epäillyn olinpaikan, liikkumisen ja tilanteen suhteen ovat tässä vaiheessa auki.

Tyynelän mukaan poliisin tiedossa ei ole, että epäilty olisi liikkeellä autolla, tai poistunut maasta.

– Mutta nämä ovat kaikki sellaisia asioita, mitkä pitää ottaa huomioon.

– Se on epätodennäköisempää, että hän on autolla liikkeessä. Hän on (aiemmin) pääsääntöisesti liikkunut jalan tai polkupyörällä. Mutta kaikki vaihtoehdot ovat auki. Autoja, niin kuin kaikkea muutakin, saa hankittua.

Koska esitutkinta on vasta alkuvaiheessa ja epäilty kateissa, tutkinnanjohtaja ei avaa tapauksen yksityiskohtia tai henkirikoksen mahdollista motiivia.

Poliisi on etsinyt murhasta epäiltyä 38-vuotiasta Piristä perjantaina tapahtuneen henkirikoksen ilmitulosta lähtien. Henkirikos paljastui pian teon jälkeen, kun miespuolisen uhrin ruumis löydettiin uhrin työpaikan alueelta Tuusulassa.

Itä-Uudenmaan poliisi on antanut Petri Pirisen nimen ja kuvan julkisuuteen, koska vakavasta rikoksesta epäiltyä miestä ei ole muin keinoin tavoitettu.

Poliisi on neuvonut, ettei Piristä kannata lähestyä itse, vaan mahdollisista havainnoista ja tiedoista tulee ilmoittaa hätänumeroon 112.