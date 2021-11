Jamie Hynemanin ensimmäinen luento – seuraa suorana kello 10

Tv:stä tuttu Myytinmurtaja Jamie Hyneman nähdään tänään luennoitsijana Lappeenrannan yliopistossa ensimmäistä kertaa.

Myytinmurtajistakin tuttu Jamie Hyneman on nimitetty LUT-yliopiston työelämäprofessoriksi 15. marraskuuta alkaen. Määräaikainen tehtävä jatkuu viisi vuotta.

Hyneman on toiminut LUT-yliopiston kunniatohtorina vuodesta 2017 lähtien.

Hyneman vierailee Lappeenrannan kampuksella 16.–19.11. ja pitää ensimmäisen luentonsa tänään kello 10 aiheesta "Peeling the Onion: How to Start Prototyping".

ISTV näyttä luennon suorana. Voit seurata luentoa yllä olevalta videolta.

