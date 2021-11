Eläinlääkäreiden vastaanotoilla käy tällä hetkellä paljon eroahdistuneita koiria. Monille joudutaan määräämään samoja lääkkeitä kuin masentuneille ihmisille.

Korona-ajan etätyö tai oikeammin sen päättyminen on näkynyt viime aikoina eläinlääkäreiden vastaanotoilla. Eläinlääkäreitä ovat työllistäneet koirat, jotka potevat eroahdistusta omistajan siirryttyä etätöistä takaisin toimistolle.

– On koiria, jotka on otettu perheeseen korona-aikana mutta paljon myös sellaisia koiria, jotka ovat olleet perheessä pidempään. Niille eroahdistus on tullut poikkeavan tilanteen jälkeen. Eroahdistuneita koiria on selvästi enemmän kuin pari vuotta sitten, eläinlääkäri ja Evidensian Käpylän klinikan johtaja Tanja Hakkarainen kertoo.

Kun omistaja jättää koiran yhtäkkiä yksin työpäivän ajaksi, se tulkitsee laumaeläimenä tilanteen niin, että se on hylätty laumasta. Oireet voivat olla erilaisia.

– Tyypillisimmillään koira ulvoo ja haukkuu. Se voi tehdä tarpeita sisälle tai tuhota kotia. Pahimmillaan eteisen ovi saattaa olla säpäleinä, jos koira yrittää päästä omistajansa perään.

Elänilääkäri Tanja Hakkarainen painottaa, että koiralla ei ole päässä vikaa, jos se reagoi ongelmallisesti itselleen vieraaseen tilanteeseen.

Toinen ongelma on sosiaalistamisen puute. Koira on saattanut olla vain oman perheen kanssa pihapiirissä, jolloin kyläilyt tai vain kävely kadulla voivat aiheuttaa pelkotiloja.

Hakkaraisen mukaan eläinlääkäri voi määrätä koiralle lääkityksen, mutta se ei koskaan yksistään riitä.

– Siihen pitää yhdistää koiran kouluttaminen ja sen psyykeen muuttaminen niin, että koira kestää uusia tilanteita. Meidän klinikallamme hoidetaan vähänkään hankalampia tapauksia yhdessä käytösterapeutin kanssa.

Koirat voivat kärsiä mielen sairauksista ihan kuten ihmisetkin.

Käytännössä lääkitys tarkoittaa masennus- ja ahdistuslääkkeitä tai rauhoittavia. Ne ovat yleensä samoja kuin ihmisille annettavat lääkkeet, sillä koirille on kehitetty vähän omia lääkkeitä.

– Niillä saadaan tilanne tasaantumaan ja kierre katkeamaan, jolloin pelkotila ei pääse pahenemaan. Nämä eivät ole tilanteita, joissa koira vain päättää käyttäytyä jotenkin, vaan ihan samoja aivojen sairastumisia kuin ihmisillä, Hakkarainen muistuttaa.

Jos koira ulvoo kotona, mutta ympärillä ei ole naapureita, tarvitseeko asialle tehdä mitään?

– Jos kyseessä on ahdistus, täytyy huomioida eläinsuojelunäkökohta. Jos eläin on paniikissa tuntikausia, se ei ole oikein eläintä kohtaan. Tässä täytyy huomioida senkin hyvinvointi eikä vain ihmisen tilanne, Hakkarainen sanoo.

Kova stressitila voi usein ilmetä muunakin stressikäyttäytymisenä kuten remmirähjäämisenä tai aggressiona.

– Usein se, mitä näemme käytösongelmana, on normaali reaktio epäsopivaan tilanteeseen. Koiralla ei ole päässä vikaa, jos se käyttäytyy tällä tavoin, vaan se on pakotettu ihmisen ympäristöön ja tilanteeseen, joka ei ole sille luontainen.

Eroahdistuksesta pääseminen on yksilökohtaista. Parhaimmillaan riittää muutama viikko, pahimmillaan ongelma voi kestää vuosikausia.

– Yleensä koira, joka on jo aiemmin oppinut olemaan yksin, oppii siihen uudestaankin. Jos ahdistus on alkanut pentuna, siinä voi olla enemmän vaihtelua.

Jos koira ulvoo, ongelma ei ole vain naapurit vaan myös koiran hyvinvointi.

Uuteen tilanteeseen kannattaa varautua. Jos koiran kanssa on ollut kotona kuukausikaupalla ja työpaikalle paluu on edessä, kannattaa koiran totuttaminen aloittaa ajoissa.

– On tärkeää, että koira jäisi päivittäin hetkeksi yksin ja vähitellen tottuisi tilanteeseen. Uuden koiran kanssa tämä kannattaa aloittaa heti. Moni tekee sen virheen, että koiran kanssa ollaan aluksi 24/7. On luonnollista, että koira on huolissaan, kun se yhtäkkiä jätetään yksin. Se ei ymmärrä omistajan tulevan takaisin, jos sitä ei ole opetettu siihen, Hakkarainen sanoo.